搶購攻略 迪士尼酒店低至6折
全城街馬早上舉行 逾2萬人參加 跑手指繞道路段有挑戰性
【Now新聞台】全城街馬今日舉行，有逾2萬人報名參加。
早上5時15分，全馬賽事在東區走廊開跑，由政務司副司長卓永興主持起步儀式，而相隔40分鐘後，半馬賽事亦陸續起跑，不過開跑沒多久已有跑手受傷。
兩項賽事的終點都是油麻地，跑手更會首次跑經下月通車的中九龍繞道油麻地段，而大約跑近兩小時後，半馬賽事的跑手陸續衝線，有跑手指繞道路段有挑戰性。
半馬跑手鄭先生︰「都頗辛苦，因為隧道都偏焗，以及最後兩公里很多上斜，是最後兩公里最辛苦。跑過東隧、西隧、將藍，這條叫做最辛苦，因為之前全馬，長青、南灣都跑過，這條都頗肯定是最辛苦的一條隧道。」
#要聞
其他人也在看
街馬領取行李安排混亂 排長龍等至少半小時 跑手鼓譟大會急致歉
【on.cc東網專訊】「嘉里香港街馬2025」慈善跑今早(23日)舉行，其中全馬和半馬參賽跑手陸續完成賽事，並抵達位於中九龍繞道油麻地交匯處的終點打算取回個人物品時，卻因領取行李系統故障，需大排長龍等候並尋回個人行李，不少跑手感到鼓譟，認為主辦方安排混亂，令其等on.cc 東網 ・ 2 小時前
香港街馬領取個人物品場面混亂 跑手需自行尋回未按編號排序行李
香港街馬今日舉行，路線首次包括下月通車的中九龍繞道(油麻地段)，大會日前指有超過2萬人報名參與。在全馬和半馬賽事陸續完成後，大批跑手聚集在行李領取區輪候取回個人物品，惟行李未有按號碼順序排列，加上領取行李系統故障，導致跑手需要自行在寄存區內自行尋回屬於自己的物品，場面混亂。 ▼跑手輪候取回寄存物品▼am730 ・ 1 小時前
大鳴大放｜陳國基：電視台或政府做論壇目的一致 電視台可直播或轉播(梁家寳報道)
【Now新聞台】政府今屆首次舉辦立法會選舉論壇，政務司司長陳國基接受本台專訪時表示，不論是電視台或是政府舉辦論壇，都是為了讓候選人能夠講述政綱及立場，目的都是一致，電視台都可以直播或轉播。 今次立法會選舉前夕，暫時未有商營電視台舉辦論壇，只有政府論壇成功舉辦。政務司司長陳國基出席本台節目《大鳴大放》時表示，政府辦了一次很公平的論壇，讓候選人介紹自己，亦能一齊辯論。政務司司長陳國基：「我們覺得電視台做也好，政府做也好，其實目的也是一樣、一致。當然，電視台亦可以直播或轉播，沒有問題。所以我們覺得在這方面來說，我們選擇了用政府來做，希望達到目的，就是能夠讓每位候選人都能夠在觀眾面前講述抱負、政綱等，不是說以後電視台要訪問他，沒說不可以的，隨時都可以訪問他，他亦可以對某些事發表意見。」官方港島東選舉論壇中其中一名候選人、民建聯的李清霞因為身體不適送院，論壇暫停約十分鐘後繼續。被問到繼續論壇會否造成不公平，陳國基表示是希望把握時間。陳國基：「真的不舒服也沒有辦法，其他數位候選人沒有問題的，我們當時的決定是讓論壇繼續進行。當然我們後來我們會把她的一些片段及看法補回，所以在重播時，市民都可以看到她自now.com 新聞 ・ 6 小時前
西貢男工人被困污水井獲救昏迷送院
【Now新聞台】西貢有工人被困污水井，獲救昏迷送院。 警員封鎖現場調查。上午十時許，警方接報一名40多歲男工人，被發現暈倒在西貢響鐘路鄉村污水工程一個污水井內，消防員接報到場將傷者救出，昏迷送去將軍澳醫院搶救，勞工處正調查事件。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
全城街馬裝有個人物品膠袋散落空地 有跑手稱難尋回 主辦單位就事件致歉
【Now新聞台】比賽開跑前，跑手用大會提供的透明膠袋裝起個人物品，跑完後到終點領取，但一袋袋個人物品散落在空地。有跑手指難以尋回自己物品，不滿大會安排混亂。 主辦單位回應指，領取行李系統故障導致領取區出現人龍，就事件向跑手致歉。#要聞now.com 新聞 ・ 1 小時前
雙非腦癱嬰案｜醫委會收回永久擱置研訊 鄧惠瓊稱當初決定無錯 家屬冀盡快重啟聆訊
【Now新聞台】2009年雙非嬰腦癱案醫委會進行覆核聆訊，經考慮公眾利益及最新法律觀點，決定收回早前永久擱置聆訊的裁決，會盡快啟動聆訊。男嬰父母在社區組織協會幹事彭鴻昌陪同下出席聆訊，涉事醫生薛守智未有到場。他的代表律師陳詞時指，負責處理投訴的醫委會秘書處雖然工作量大，但有公眾責任，沒有藉口稱有關個案不是醫委會造成延誤；醫委會亦從來無合理解釋，加上延誤不是由薛守智造成，如果繼續聆訊，會影響公正性，認為應該維持終止研訊。經閉門審議後，研訊小組決定收回上月底永久擱置的裁決。家屬形容決定令他們看到曙光，期望盡快啟動研訊程序。男嬰父親黎先生：「其實十六年來，對我們整個家庭來說都很大困擾。之前裁決永久擱置當然很失望，當時很失望，現在改變之前的裁決，看到會重新研訊，即還有機會取回公道。」醫委會主席兼研訊小組主席鄧惠瓊稱，小組收回決定是基於雙方律師代表的最新理據，並強調早前作出的擱置決定也是基於法律觀點，亦有顧及公眾利益。醫委會主席鄧惠瓊：「我們的決定是基於雙方陳詞，他的陳詞令我們作這樣的決定。當時我們覺得我們不是錯的，這是當時決定，但事後有些聲音令我們法律觀點方面可能不夠全面，所以我們請求法律顧問now.com 新聞 ・ 16 小時前
醫委會就終止雙非嬰腦癱案研訊 展開覆核聆訊
【Now新聞台】醫委會研訊小組就終止雙非嬰腦癱事件聆訊的決定，展開覆核聆訊。 涉事醫生薛守智的代表律師指，案件已延誤15年，而非一兩年，亦是首次有個案有這麼嚴重的延誤，秘書處雖然工作量大，但有公眾責任，沒有藉口稱相關個案不是醫委會造成延誤；醫委會亦從來無合理解釋，加上延誤不是由薛守智造成，如果繼續聆訊，會影響公正性及司法公義，認為應該維持終止研訊決定。#要聞now.com 新聞 ・ 22 小時前
港近15萬人失業 財金官員：多個國際機構擬增聘人手
【on.cc東網專訊】雖然最本港今年8月至10月的失業率為3.8個百分點，較上一期下跌0.1個百分點，但仍有近15萬人失業。財金官員指受到地緣政局影響，全球投資者重新評估資產組合的風險，並調整投資策略、分散風險，香港成為資金避險的安全港，而今年以來，多隻重磅新股on.cc 東網 ・ 3 小時前
好人好事｜紅磡女子墮海 屈臣氏外籍高層來港公幹成救人英雄
紅磡有一名女子墮海，一名來港公幹的外籍屈臣氏高層剛好路過，毫不猶疑地跳下海救援。他事後指當時只是本能反應，相信任何人看到有人需要幫助都會這樣做。am730 ・ 1 天前
西營盤有學校遇竊 警方拘一疑犯
【Now新聞台】西營盤有學校懷疑被爆竊，警方拘捕一人。 檢獲的證物包括螺絲批、運動鞋及衣服等。警方指，周四接報，一間位於西營盤的學校有窗戶被破壞，懷疑遭到爆竊，翻查學校閉路電視後，發現有男子於周三晚上經窗戶爬入學校，在校內徘徊懷疑企圖盜竊。警方經調查後，周五在彩虹以入屋犯法罪，拘捕一名報稱裝修工人的41歲男子，警方指案件仍在調查，包括調查涉案男子是否涉及其他案件，而涉事學校經點算後沒有發現有任何財物損失。#要聞now.com 新聞 ・ 23 小時前
哥迪奧拿：未能延續勢頭
【Now Sports】曼城周六在英超敗走紐卡素，領隊哥迪奧拿表示對手表現頂級，亦只怪己方未能延續勢頭。曼城於國際賽期前大勝利物浦，但來到周六作客聖占士未能延續勝軌，哥迪奧拿賽後說：「紐卡素是一支頂級球隊，頂級球員及領隊，不幸地，我們今夜未能延續之前有過的勢頭。這是一場富娛樂性的比賽，我們有過機會，然後是轉勢，最終未能獲勝。」曼城輸波後，失掉今輪之前的次席位置，問到對失分是否感失望時，他續說：「從來都是，不過這是一場球賽，人家也在努力而表現亦出色。」他完場時向球證豎起姆指，而賽後受訪強調對球證今仗的判決沒有異議。此外，他又疑與敵將基馬尼斯口角，為此他表示是私人交談，不予置評。now.com 體育 ・ 8 小時前
樓見之明｜「人無樓不發」「千萬富翁」的財富密碼？｜布少明
近期香港經濟持續復甦，配合環球息口連環下調等利好因素，各區一手新盤銷情熱絡，呈「點點開花」之勢。市場統計顯示，...BossMind ・ 23 小時前
【英超重頭戲】啟德後再來北倫敦打吡！
【Now Sports】阿仙奴大戰熱刺的戲碼，香港球迷是否格外親切？上一次北倫敦打吡正是在啟德爆發，不足4個月，當日敗方阿仙奴氣勢如虹，且看周日能否打敗宿敵從而鞏固榜首位置。當晚在啟德，雙方並沒欺場，不過那一晚得到最多叫喊聲的Sonny（孫興慜）不在了，當晚完成處子戰的約基利斯，今仗也因傷上陣成疑。撇開阿仙奴在那場表演賽落敗，其實兵工廠往績食住對手，遠的不談，單是近6次在英超交手就贏5次，其中更3連勝。除了約基利斯，阿仙奴尚有多名傷兵，包括馬天尼利、卡拉費奧利、奧迪哥特及哈伐斯等，至於加比爾捷西斯久休後已復操，惟相信還未到復出的時候。阿仙奴早前曾在各項賽事10連勝，直到國際賽期前才被新特蘭補時入波逼和2:2，如今11戰26分，在聯賽榜少賽1場情況下領先周六贏波的車路士3分。阿仙奴勝在水準穩，防守出色，而進攻時因死球威力大，每每把敵人殺個措手不及。熱刺水準相對反覆，國際賽期前明明補時入波，轉過頭又被破門而遭曼聯逼和2:2，周日這場打吡前以18分排第8。在法蘭領軍下，該隊周旋於4-3-3或4-2-3-1戰陣，頗愛用長傳，而兩閘谷得頗上，雖然意識上中場會幫忙補位，但防守失誤實在不少。該隊與阿now.com 體育 ・ 7 小時前
粿粿傳與老公「轉私下協商」 爆范姜成日打機不顧家庭
【on.cc東網專訊】台灣啦啦隊女神粿粿，早前被老公范姜彥豐踢爆婚內出軌男神王子（邱勝翊），掀起外界熱議，最近3位主角對事件態度改為低調，有指粿粿和范姜離婚案會「轉私下協商」。粿粿在事件曝光後，曾上載近18分鐘的影片，表示家中開支大部分是由她負責，范姜工作室的錢東方日報 OrientalDaily ・ 2 小時前
醫委會覆核決定收回永久擱置雙非嬰腦癱案研訊決定
【Now新聞台】醫委會研訊小組就早前永久擱置雙非嬰腦癱事件聆訊的決定，展開覆核聆訊。經商議後，主席鄧慧瓊收回早前決定。 男嬰父母在社區組織協會幹事彭鴻昌陪同下出席聆訊，涉事醫生薛守智未有到場。他的代表律師指，案件已延誤15年，秘書處雖然工作量大，但有公眾責任，沒有藉口稱相關個案不是醫委會造成延誤；醫委會亦從來無合理解釋，加上延誤不是由薛守智造成，如果繼續聆訊，會影響公正性及司法公義，認為應該維持終止研訊決定。而醫委會研訊小組覆核聆訊商議後，決定收回永久擱置的決定。男嬰家屬回應裁決稱，期待醫委會盡快啟動程序。男嬰父親黎先生：「其實十六年來，對我們整個家庭來說都很大困擾。之前裁決永久擱置當然很失望，當時很失望，現在改變之前的裁決，看到會重新研訊，即還有機會取回公道。」#要聞now.com 新聞 ・ 19 小時前
易烊千璽分飾5角變「六烊千璽」 舒淇唔認得佢
【on.cc東網專訊】出爐金雞影帝易烊千璽與舒淇主演的電影《狂野時代》近日在北京舉行首映，易烊千璽成全場焦點，現場有網紅從觀眾席大喊土味情話向他表白：「你站在這兒空氣都變甜了」，搞到他尷尬聳肩。而易烊千璽在片中一人分飾5角，導演即場幫他改花名為「六烊千璽」:「我東方日報 OrientalDaily ・ 1 小時前
金裕貞《親愛的X》化身惡女美貌封神！金裕貞減肥護膚方法公開大晒緊緻馬甲線直角肩！
金裕貞主演的《親愛的X》持續熱播中，金裕貞飾演女演員白雅珍，美麗的面具下卻是患有反社會型人格障礙症、冷酷無情的瘋女，劇中走紅地氈時更大曬螞蟻腰及性感鎖骨，被封為新一代「美瘋代表」！今天為大家整合金裕貞減肥身材管理及護膚方法，一起看看童星出道的她是如何時刻保持最佳狀態。金裕貞《親愛的X》首次飾演惡女由金裕貞、金永大、金度勳及李烈音主演、改編自同名漫畫的最新韓劇《親愛的X》，劇情講述金裕貞飾演的白雅珍自小命途坎坷，長期被親生媽媽家暴，更目睹爸爸親手殺掉媽媽，悲慘的童年令她患上反社會型人格障礙症，不惜利用身邊的人向高處爬，透過心理操縱與欺瞞最後成為炙手可熱的女星，最後被一直以來默默守護在身旁的尹俊瑞（金永大 飾）在眾人前揭開真面目。金裕貞《親愛的X》大晒螞蟻腰、直角肩金裕貞在劇中走紅地氈時身穿黑色禮服大晒螞蟻腰和直角肩，另外穿起銀色抹胸禮服時更露出白滑美胸，好身材一覽無遺，性感程度爆錶！金裕貞來港出席活動金裕貞早年來港出席品牌活動，曬出纖瘦身材！Photo Source: Calvin Klein加上金裕貞的近照盡顯緊緻馬甲線，就連雙腿也十分纖長！一起看看金裕貞的護膚及身材管理。金裕貞護膚方ELLE.com.hk ・ 1 天前
811日後 普巴回歸摩納哥輸波
【Now Sports】法國中場普巴經過811日的等待後，終於回到球場，替摩納哥於法國甲組聯賽上陣，可惜摩納哥作客以1:4不敵雷恩。32歲的普巴（Paul Pogba）這場法甲於85分鐘後備上陣，他對上一次出場比賽，已經是811日前替祖雲達斯披甲，這場替新東家摩納哥比賽，對他來說，總算是足球員生涯的延續。普巴賽後說：「我很感觸及高興，當然亦對賽果有少少不開心。」因為受到禁藥事件影響，普巴原本被罰停賽4年，但經過上訴後，最後改判停18個月，他在2024年11月與祖雲達斯提前解約。明年1月28日，摩納哥會在歐洲聯賽冠軍盃對陣祖雲達斯，令到普巴到時有機會倒戈相向。now.com 體育 ・ 1 小時前
古巴禍不單行 經濟危機缺糧缺藥又爆屈公病疫情
（法新社哈瓦那20日電） 正遭遇數十年來最嚴重經濟危機的古巴目前苦於乾淨水源、糧食、燃料和藥品嚴重短缺，禍不單行的是此刻又爆發屈公病疫情。屈公病疫情最早是7月出現在古巴西部馬坦薩斯省（Matanzas），但目前已擴散至擁有970萬人口的古巴全境15省。法新社 ・ 1 天前
古埃及文明大展｜故宮博物館：訪客眾多現場門票已暫停發售 視乎情況黃昏恢復
香港故宮文化博物館現正舉行特別展覽「古埃及文明大展——埃及博物館珍藏」，不過在開放後首個周末就因入場人數眾多引起混亂。博物館今日表示，由於訪客人數眾多，已於上午11時起暫停發售所有現場門票，並將視乎現場情況在黃昏時段恢復售票。am730 ・ 2 小時前