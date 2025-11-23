全城街馬早上舉行 逾2萬人參加 跑手指繞道路段有挑戰性

【Now新聞台】全城街馬今日舉行，有逾2萬人報名參加。

早上5時15分，全馬賽事在東區走廊開跑，由政務司副司長卓永興主持起步儀式，而相隔40分鐘後，半馬賽事亦陸續起跑，不過開跑沒多久已有跑手受傷。

兩項賽事的終點都是油麻地，跑手更會首次跑經下月通車的中九龍繞道油麻地段，而大約跑近兩小時後，半馬賽事的跑手陸續衝線，有跑手指繞道路段有挑戰性。

半馬跑手鄭先生︰「都頗辛苦，因為隧道都偏焗，以及最後兩公里很多上斜，是最後兩公里最辛苦。跑過東隧、西隧、將藍，這條叫做最辛苦，因為之前全馬，長青、南灣都跑過，這條都頗肯定是最辛苦的一條隧道。」

