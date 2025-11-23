全城街馬萬八人參加 跑經下月通車的中九龍繞道油麻地段(謝欣桐報道)

【Now新聞台】全城街馬今日舉行，首次跑經下月才通車的中九龍繞道油麻地段，有一萬八千多人參加。

全馬賽事清晨率先在東區走廊起步，政務司副司長卓永興主持起步禮，跑手經東區海底隧道過海，跑至觀塘繞道。

全長4.7公里、下個月才通車的中九龍繞道油麻地段，車未行，人先跑，跑手經繞道到油麻地交匯處衝線。

半馬賽事起點和終點與全馬一樣，亦會跑經中九龍繞道。太陽花朝氣勃勃，大熱韓劇的角色今次不是監視落場的參賽者，自己也落場跑。

有跑手指，繞道路段有挑戰性。

半馬跑手鄭先生︰「因為隧道都偏焗，以及最後兩公里很多上斜，是最後兩公里最辛苦，跑過東隧、西隧、將藍，這條叫做最辛苦。」

全馬跑手余先生︰「跑到第一，雖然很辛苦，但都很值得，可以跑到新路。」

難得可以在中九龍繞道跑，當然要打卡留念。大會為了避免終點擠塞，特別設置了這個與終點一模一樣的拱門，讓跑手領完獎牌後可以慢慢和朋友拍照。

運輸及物流局局長陳美寶亦都親身體驗中九龍繞道的建設成果，聯同路政署、消防處等近百名政府部門代表參加兩公里領袖跑，陳美寶指繞道的開通工作正進行得如火如荼。

運輸及物流局局長陳美寶︰「找這條走線極之不容易， 要在鬧市下面有這麼多公共設施，我們都能夠找到一條走線，事實上是貫穿了七條港鐵綫，可以看到這個工程是多麼浩大和創新。」

她又指，希望明年能再與街馬合作，在仍正進行工程的六號幹線茶果嶺隧道進行比賽。

#要聞