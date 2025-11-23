全城街馬裝有個人物品膠袋散落空地 有跑手稱難尋回 主辦單位就事件致歉

搶購攻略 迪士尼酒店低至6折
西貢男工人被困污水井獲救昏迷送院
【Now新聞台】西貢有工人被困污水井，獲救昏迷送院。 警員封鎖現場調查。上午十時許，警方接報一名40多歲男工人，被發現暈倒在西貢響鐘路鄉村污水工程一個污水井內，消防員接報到場將傷者救出，昏迷送去將軍澳醫院搶救，勞工處正調查事件。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
醫委會就終止雙非嬰腦癱案研訊 展開覆核聆訊
【Now新聞台】醫委會研訊小組就終止雙非嬰腦癱事件聆訊的決定，展開覆核聆訊。 涉事醫生薛守智的代表律師指，案件已延誤15年，而非一兩年，亦是首次有個案有這麼嚴重的延誤，秘書處雖然工作量大，但有公眾責任，沒有藉口稱相關個案不是醫委會造成延誤；醫委會亦從來無合理解釋，加上延誤不是由薛守智造成，如果繼續聆訊，會影響公正性及司法公義，認為應該維持終止研訊決定。#要聞now.com 新聞 ・ 22 小時前
YUZU｜日本組合「柚子」取消下月港滬台巡演 稱因「不可避免的諸多因素」
【Now新聞台】日本男子組合「柚子」宣布取消香港、上海及台北的亞洲巡演活動。 柚子原定下月3日在香港、6日在上海及8日在台北舉行兩人相隔6年的亞洲巡迴演唱會，但主辦單位今日宣布因「不可避免的諸多因素」，不得不決定取消所有預定場次，希望樂迷見諒，稍後會公布退款方式。有樂迷在柚子的官方社交帳戶留言，懷疑取消演出與中日關係緊張有關。#要聞now.com 新聞 ・ 20 小時前
大鳴大放｜陳國基：電視台或政府做論壇目的一致 電視台可直播或轉播(梁家寳報道)
【Now新聞台】政府今屆首次舉辦立法會選舉論壇，政務司司長陳國基接受本台專訪時表示，不論是電視台或是政府舉辦論壇，都是為了讓候選人能夠講述政綱及立場，目的都是一致，電視台都可以直播或轉播。 今次立法會選舉前夕，暫時未有商營電視台舉辦論壇，只有政府論壇成功舉辦。政務司司長陳國基出席本台節目《大鳴大放》時表示，政府辦了一次很公平的論壇，讓候選人介紹自己，亦能一齊辯論。政務司司長陳國基：「我們覺得電視台做也好，政府做也好，其實目的也是一樣、一致。當然，電視台亦可以直播或轉播，沒有問題。所以我們覺得在這方面來說，我們選擇了用政府來做，希望達到目的，就是能夠讓每位候選人都能夠在觀眾面前講述抱負、政綱等，不是說以後電視台要訪問他，沒說不可以的，隨時都可以訪問他，他亦可以對某些事發表意見。」官方港島東選舉論壇中其中一名候選人、民建聯的李清霞因為身體不適送院，論壇暫停約十分鐘後繼續。被問到繼續論壇會否造成不公平，陳國基表示是希望把握時間。陳國基：「真的不舒服也沒有辦法，其他數位候選人沒有問題的，我們當時的決定是讓論壇繼續進行。當然我們後來我們會把她的一些片段及看法補回，所以在重播時，市民都可以看到她自now.com 新聞 ・ 7 小時前
教育局為確保安全 取消下月師生團赴日交流
【Now新聞台】近期中日關係緊張下，教育局證實香港師生代表團將會退出下月舉辦的21世紀東亞青少年大交流計劃。 參加相關計劃的香港代表團包括16名中學生及2名教師，原定下月7日至13日赴日。教育局稱，鑑於中國公民在日本發生遇襲事件趨勢漸增，為確保師生安全，經審慎考慮後決定退出今年計劃。對於日本鳥取縣知事表示當地有學校師生原定下月中到香港一間學校交流，獲相關香港學校通知希望取消活動，教育局回應稱不評論個別個案，學校進行對外交流活動時，可因應不同情況自行對活動安排作出適當調整。#要聞now.com 新聞 ・ 21 小時前
維港渡海泳灣仔開賽 何詩蓓獲女子組第二名
【Now新聞台】維港渡海泳開賽，香港女飛魚何詩蓓獲得女子組第二名。 文化體育及旅遊局局長羅淑佩在灣仔金紫荊碼頭船上為賽事鳴槍，先出發的是競賽組男選手，之後到女選手，包括穿著紅黑色泳衣的何詩蓓。渡海泳亦設有優悠組，兩組同樣要游約一公里，到尖沙咀星光大道。有選手出發前指，是特地來港旅遊，參與賽事。上海旅客許先生：「挺激動的，因為這次是第二次來香港游泳了，第一次是水試的時候，這次又來泳了反正就很開心，反正應該也沒有其他的機會，可以在維港游。」渡海泳選手Frank：「看了一下水溫17度，所以穿了膠衣，穿了防寒膠衣，應該沒有問題。」#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
全城街馬早上舉行 逾2萬人參加 跑手指繞道路段有挑戰性
【Now新聞台】全城街馬今日舉行，有逾2萬人報名參加。 早上5時15分，全馬賽事在東區走廊開跑，由政務司副司長卓永興主持起步儀式，而相隔40分鐘後，半馬賽事亦陸續起跑，不過開跑沒多久已有跑手受傷。兩項賽事的終點都是油麻地，跑手更會首次跑經下月通車的中九龍繞道油麻地段，而大約跑近兩小時後，半馬賽事的跑手陸續衝線，有跑手指繞道路段有挑戰性。半馬跑手鄭先生︰「都頗辛苦，因為隧道都偏焗，以及最後兩公里很多上斜，是最後兩公里最辛苦。跑過東隧、西隧、將藍，這條叫做最辛苦，因為之前全馬，長青、南灣都跑過，這條都頗肯定是最辛苦的一條隧道。」#要聞now.com 新聞 ・ 6 小時前
醫委會覆核決定收回永久擱置雙非嬰腦癱案研訊決定
【Now新聞台】醫委會研訊小組就早前永久擱置雙非嬰腦癱事件聆訊的決定，展開覆核聆訊。經商議後，主席鄧慧瓊收回早前決定。 男嬰父母在社區組織協會幹事彭鴻昌陪同下出席聆訊，涉事醫生薛守智未有到場。他的代表律師指，案件已延誤15年，秘書處雖然工作量大，但有公眾責任，沒有藉口稱相關個案不是醫委會造成延誤；醫委會亦從來無合理解釋，加上延誤不是由薛守智造成，如果繼續聆訊，會影響公正性及司法公義，認為應該維持終止研訊決定。而醫委會研訊小組覆核聆訊商議後，決定收回永久擱置的決定。男嬰家屬回應裁決稱，期待醫委會盡快啟動程序。男嬰父親黎先生：「其實十六年來，對我們整個家庭來說都很大困擾。之前裁決永久擱置當然很失望，當時很失望，現在改變之前的裁決，看到會重新研訊，即還有機會取回公道。」#要聞now.com 新聞 ・ 19 小時前
街馬圖輯 跑手笑容滿面享受比賽
【on.cc東網專訊】「嘉里香港街馬2025」慈善跑今早(23日)舉行，參賽跑手陸續完成賽事。今年全馬及半馬賽事從東區走廊起步，跑手途經九龍灣及啟德，首次跑入尚未通車的中九龍繞道(油麻地段)，終點設於中九龍繞道油麻地交匯處。跑手能搶先體驗中九龍繞道。東網攝影記者on.cc 東網 ・ 1 小時前
警旺角截可疑車檢毒品拘司機
【Now新聞台】警方清晨在旺角截查一輛可疑私家車，檢獲毒品，拘捕司機。 被捕男司機鎖上手銬，押到涉事私家車旁邊調查，緝毒犬亦到場協助蒐證。清晨5時許，警方在豉油街與砵蘭街交界截查一輛可疑私家車，在車內搜出多包懷疑毒品，當場拘捕司機。#要聞now.com 新聞 ・ 7 小時前
全運會閉幕｜羅淑佩讚揚本港運動員優秀 政府會繼續支持發展
【Now新聞台】全運會閉幕，香港一共取得19面獎牌。文化體育及旅遊局局長羅淑佩讚揚本港運動員優秀，政府會繼續從硬件及軟件上支持運動員發展。 羅淑佩：「只要我們運動員能夠充分放開來打，發揮他們應有的水平或更多些，我對他們取得獎牌很有信心，原因是因為我們運動員很優秀及努力，大家都看到政府對體育的投入，特別是今屆，在財政沒有這麼寬鬆情況下，對於體育的資助是大及投入是大。」#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
大鳴大放｜葉玉如：科大有信心辦好醫院學 未來培育兼備創新技術及臨床實力醫生(梁柏晞報道)
【Now新聞台】科技大學早前獲批籌辦本港第三間醫學院，科大校長葉玉如在本台節目《大鳴大放》指，新醫學院會結合醫學與科技，為未來培育掌握創新技術兼備臨床實力的醫生。 科大籌辦的醫學院預計2028年招收首批50名醫科生，首屆畢業生2032年起實習。科大校長葉玉如在本台節目《大鳴大放》指，科大已成為世界頂尖學府之一，具備科研優勢，加上財務穩固，有能力辦好醫學院，新醫學院將會結合科技、人工智能及醫學。葉玉如：「人工智能是可以對醫療方面起了很重要的作用，我們是需要培育面向未來的醫生，而這些醫生不單止有臨床的實力，他還會擁抱科技，他會認識科技，用最先進、最創新的技術來治療病人，我們培育這些醫生，現在就要做。」科大之前未有開辦醫學課程的經驗，葉玉如指，就此有與本地有醫學教育經驗的醫生交流，大學團隊亦有到全球多地取經。葉玉如：「我們去了美國加州大學聖地牙哥分校，我們又去了英國訪問了頂尖的醫學院，我又去了瑞典，我又去了蘇格蘭，所以我們是去不同的醫學院頂尖的醫學院向他們學習，而他們也都非常願意分享，他們在醫學院教育和科研方面的經驗。。」科大未來25年投入逾70億元，籌辦醫學院，與政府出資近乎一比一。葉玉如now.com 新聞 ・ 1 天前
雙非腦癱嬰案｜醫委會收回永久擱置研訊 鄧惠瓊稱當初決定無錯 家屬冀盡快重啟聆訊
【Now新聞台】2009年雙非嬰腦癱案醫委會進行覆核聆訊，經考慮公眾利益及最新法律觀點，決定收回早前永久擱置聆訊的裁決，會盡快啟動聆訊。男嬰父母在社區組織協會幹事彭鴻昌陪同下出席聆訊，涉事醫生薛守智未有到場。他的代表律師陳詞時指，負責處理投訴的醫委會秘書處雖然工作量大，但有公眾責任，沒有藉口稱有關個案不是醫委會造成延誤；醫委會亦從來無合理解釋，加上延誤不是由薛守智造成，如果繼續聆訊，會影響公正性，認為應該維持終止研訊。經閉門審議後，研訊小組決定收回上月底永久擱置的裁決。家屬形容決定令他們看到曙光，期望盡快啟動研訊程序。男嬰父親黎先生：「其實十六年來，對我們整個家庭來說都很大困擾。之前裁決永久擱置當然很失望，當時很失望，現在改變之前的裁決，看到會重新研訊，即還有機會取回公道。」醫委會主席兼研訊小組主席鄧惠瓊稱，小組收回決定是基於雙方律師代表的最新理據，並強調早前作出的擱置決定也是基於法律觀點，亦有顧及公眾利益。醫委會主席鄧惠瓊：「我們的決定是基於雙方陳詞，他的陳詞令我們作這樣的決定。當時我們覺得我們不是錯的，這是當時決定，但事後有些聲音令我們法律觀點方面可能不夠全面，所以我們請求法律顧問now.com 新聞 ・ 17 小時前
基孔肯雅熱｜新增一宗輸入個案 患者曾與另一確診家人到訪深圳
【Now新聞台】本港新增一宗感染基孔肯雅熱輸入個案。衞生防護中心稱，新增個案涉及一名66歲男子，與周五公布的60歲女患者來自同一個家庭，兩人在本月中一同到過深圳。男患者周四起出現關節痛，血液樣本對基孔肯雅病毒呈陽性反應，獲安排在仁濟醫院接受治療，目前情況穩定，中心會向廣東省衞生當局通報個案。本港今年累計錄得68宗基孔肯雅熱確診個案，當中有4宗屬本地個案。不斷更新｜基孔肯雅熱疫情總覽#要聞now.com 新聞 ・ 18 小時前
香港街馬領取個人物品場面混亂 跑手需自行尋回未按編號排序行李
香港街馬今日舉行，路線首次包括下月通車的中九龍繞道(油麻地段)，大會日前指有超過2萬人報名參與。在全馬和半馬賽事陸續完成後，大批跑手聚集在行李領取區輪候取回個人物品，惟行李未有按號碼順序排列，加上領取行李系統故障，導致跑手需要自行在寄存區內自行尋回屬於自己的物品，場面混亂。 ▼跑手輪候取回寄存物品▼am730 ・ 2 小時前
葉蒨文處女出席除夕倒數活動唱3首歌 揚言搵定奶粉錢
【on.cc東網專訊】憑戀綜《女神配對計劃》彈起的葉蒨文，人氣急升工作接不停，今年更參與首個除夕倒數活動，將會連唱3首歌，她表示近來多接唱歌工作，自從參與過屯門綜藝晚會，被讚是被演員耽誤的歌手，自言現在唱歌變得大膽些。一直有學唱歌的她，希望歌藝再有進步。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
西環掛P牌Tesla與電單車互撼 鐵騎士受傷送院
【on.cc東網專訊】西環發生交通意外。今日(22日)接近下午1時，一輛電單車沿城西道行駛，懷疑在堅尼地城游泳池對開切線時，撞上鄰線一輛掛「P牌」的Tesla電動車。姓劉(59歲)鐵騎士倒地受傷，他報稱臀部疼痛，由救護車送往瑪麗醫院治理；涉事Tesla左邊車身受on.cc 東網 ・ 1 天前
立法會選舉2025｜官方首辦選舉論壇 陳國基：政府或電視台主辦目的都一樣
立法會換屆選舉下月7日投票。政府在今屆選舉首次舉辦官方選舉論壇，惟未有商營電視台或電台成功舉辦論壇。政務司司長陳國基表示，不論選舉論壇由政府或電視台主辦，目的都一樣是讓候選人闡述政綱和抱負，「電視台都可以直播、一樣可以轉播，都冇問題。」am730 ・ 2 小時前
林作爆反目內情︱裕美借10幾萬助五索創業 冇視對方為金山
藝人裕美男友林作今日（22日）由律師陪同召開記者招待會，就近日有指女友裕美跟好友「五索」（鍾睿心）為錢反目並另起爐灶的傳聞，他坦言事件引起網上不少討論，當中有跟事實不符的地方，覺得身為裕美的另一半要出來澄清一下，他説：「留意到有啲相關人士，喺網上指裕美同五索合作過後依家另起爐灶，又話喺五索身上賺咗好多錢之後自立門戶。其實五索當年原本係我個客，美美係透過我認識五索。」東方日報 OrientalDaily ・ 22 小時前
任達華差錯腳跌倒台上 琦琦當場嚇呆
任達華和太太琦琦、周汶錡、陳家樂晚上出席高訂時裝活動，任達華跟隨太太後方，行去Backdrop準備拍照時，不慎拌倒在地，他身手敏捷，打了個筋斗後立即企好，有驚無險，只是手袖的珠子裝飾散了一地。任達華事後受訪時態度鬆容，表示：「剛才表演了一個時裝美態，完美地演繹係簡單事，如果唔係點演繹件衫飄吓飄吓呢？哈哈！珠跌咗我識鑲番，我識補衫，因為細個窮會自己釘珠子（身手好fit?）ok啦！」東方日報 OrientalDaily ・ 17 小時前