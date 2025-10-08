全城迎全運會！4大商場巨型大電視直播全運會賽事 舉辦逾30項體育活動｜Yahoo活動街

第十五屆全國運動會（下稱全運會）將於11月9日隆重揭幕，香港作為承辦城市之一，將主辦8項競賽項目及1項群眾賽事。為帶動全城「齊撐運動員 主場出擊」，信和集團多個商場即日起推出連串體育主題活動、裝置打卡位及大屏幕直播，帶動全城投入運動熱潮！

奧海城中庭化身運動主題場館 430吋大屏幕直播全運賽事

奧海城2期中庭即日起已換上色彩繽紛的運動場館佈置，場內設觀眾席與430吋大屏幕，全程直播緊貼全運會賽事，營造恍如置身現場的觀戰體驗。由10月起，商場亦將舉行不同運動體驗、邀請賽及展覽，率先預熱全城運動氛圍。

現場設有考驗反應速度的「反應燈遊戲」：參加者需按出指定秒數 「09.11.25」（全運會開幕日期），成功即可獲第十五屆全運會吉祥物公仔。同場更設巨型劍擊主題打卡牆，呼應香港劍擊「獎牌希望」焦點，讓市民拍下型格打卡照，為港隊運動員打氣。

屯門市廣場「tmtp commons」全新戶外匹克球場 11月啟用＋運動健身嘉年華

屯門市廣場全新升級的「tmtp commons」於10月啟用，設逾萬呎戶外空間及大型多功能運動場，可彈性配置6個匹克球場／2個羽毛球場／1個籃球場，成為全港匹克球場數量最多的地點之一。商場與 Pickleball Lab 合作提供培訓及體驗，初學者至進階玩家皆可報名參加。球場將於11月正式開放。

11月11日至16日，商場聯同EFX24及香港街頭健身總會舉辦運動健身嘉年華，設多項挑戰任玩，完成指定任務可獲獎品。焦點為11月15及16日之街頭健身錦標賽，精英選手將角逐多個組別，優勝者更有機會代表香港出戰世界錦標賽。

荃新天地：黃昏跑步班常設 11月起增設樂齡運動班

荃新天地除恆常跑步工作坊（適合新手與進階跑手），11月起與Bring In Change合作推出一系列樂齡運動班：透過適度、有趣的體能訓練提升身體健康，同時兼顧心靈放鬆與情緒紓緩，並以小組活動強化社交互動。課堂由專業教練於指定日子在地下花園廣場帶領，長者可免費參與；下載 S+ REWARDS 成為會員，更可獲主題運動速乾衣乙件。

朗壹廣場：11月8–9日「BB全能運動會」 爬行＋欖球障礙賽奪人生第一面獎牌

朗壹廣場將於11月8日至9日舉辦「BB全能運動會」，讓0.5–3歲嬰幼兒也能感受運動樂趣。活動包括BB爬行比賽、欖球障礙賽，優勝者可登上頒獎台領取人生第一面獎牌。現場另設擊劍、保齡球、手球等小遊戲，完成指定數量即可獲豐富禮品（參加詳情以商場社交平台及網頁公佈為準）。

