52歲全度妍「韓國最辣美魔女」，好體態迷倒孔劉直呼理想型！凍齡保養秘方：熱愛行山及Pilates訓練核心

由全度妍、金高銀主演的《認罪之罪》將於Netflix 2025年第4季上映。年屆53歲的全度妍因天然的外貌與火辣的身材，被封為「韓國最辣美魔女」，更成功迷倒男神孔劉，直呼對方是他的理想型！

全度妍不追求醫美，認為自然美最重要，注重徹底清潔與保濕。她使用卸妝油確保肌膚乾淨，搭配保濕霜鎖水，維持50多歲的透亮肌膚。她避免過度化妝，減少肌膚負擔，讓肌膚自然呼吸。這種簡單護膚法展現她的凍齡魅力，啟發粉絲追求健康美肌。

全度妍分享她熱愛清晨爬山，幫助燃燒熱量並提升精神，保持全身活力。她定期進行普拉提，強化核心肌群與柔軟度，維持緊實身形。在《格殺福順》拍攝期間，她接受四個月高強度動作訓練，展現驚人體能。這種規律運動習慣讓她在50多歲仍保有少女身形，成為健康體態的典範。

她以正面心態面對工作壓力與歲月痕跡，認為接受自我是健康美的核心。她透過規律運動與健康飲食減壓，令她可以十年如一日保持少女心境和美貌！

