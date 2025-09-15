全恩菲傳台灣出道夢碎返韓 罕有公開發聲訴心聲

【on.cc東網專訊】韓國啦啦隊成員全恩菲在台人氣高企，但到台發展之路一波三折。原定7月以藝人身份出道的她，音樂會突然叫停，更有指她已與台灣經紀公司解除合作關係，即有傳她將返韓發展，甚至退出啦啦隊界，出道夢碎！對此她罕有在社交網，以中文長文回應：「非常感謝所有為我加油、支持我的人。關於那些不好的新聞，我平常很少去回應，但其實看到的時候我也會覺得難過，也想說點甚麼。不過因為有你們在支持我，我才能堅強並且努力成長」。

她坦言仍有音樂夢，但亦同時未打算放棄做啦啦隊：「這不是公司的立場，而是我第一次想親自告訴大家的心裏話。我依然沒有改變要推出音樂的計劃，但同時我也真的很喜歡在球場上應援。如果有好的機會、有人需要我，我隨時都準備好再度為大家應援」，又指：「我感覺大家都以為我不會再當啦啦隊了，所以想跟大家說一聲，就算需要花時間，我也有自信能把一切做好。只要有一直支持我的你們在，我就會充滿力量」。

