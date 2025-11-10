全文轉載｜港澳平：守正傳承 創新開拓 良性競爭 不斷鞏固發展符合香港實際高質量民主

【Now新聞台】立法會選舉，候選人資格審查委員會確認全部161名參選人符合資格後，港澳辦發表署名「港澳平」文章，表明立法會選舉候選人的確認，反映市民對不斷鞏固發展高質量民主的共同意願，又強調要堅決摒棄「山頭」、「圈子」等陋習積弊，不可像過往反中亂港分子那樣散播謠言、爆料抹黑、攻擊中傷、撕裂社群。全文轉載如下：

守正傳承 創新開拓 良性競爭 不斷鞏固發展符合香港實際高質量民主

港澳平

11月10日，香港特區政府刊憲公布第八屆立法會選舉獲有效提名的161名候選人姓名，所有候選人均為愛國愛港、有擔當、有才幹、有抱負的優秀人才。這161名候選人的確認，凝聚社會共識、承載市民期望，充分反映人們對此次選舉守正傳承、創新開拓、良性競爭，不斷鞏固發展符合香港實際高質量民主的共同意願。

廣告 廣告

守正傳承，接續奮鬥。第七屆立法會除部分議員因不同原因未再參選，有50多名議員繼續參選爭取連任。這符合民主選舉有序更替的規律，更彰顯「愛國者治港」一以貫之夯實基礎。在廣泛代表民意、體現整體利益的提名機制下，爭取連任議員全部獲得足夠提名並通過資格審查成為候選人，充分反映社會各界對第七屆立法會工作及相關議員表現的高度認可。正如前段時間眾多評論所指出，在新選舉制度下產生的第七屆立法會「志不求易、事不避難、建言有為、實幹有成」，推動立法會重回理性務實軌道，辦成了一系列具有歷史意義的大事，取得了一系列重大突破性成果。特別是切實維護行政主導體制，妥善把握配合與制衡的關係，樹立起行政立法良性互動典範。有關議員歷經「修例風波」等重大考驗，參與新選舉制度落地實施，見證香港由亂到治，為推動香港走向由治及興發揮了重要作用、作出了重要貢獻。人們普遍支持他們繼續參選爭取連任，就是希望將第七屆立法會的成功經驗延續至第八屆立法會，並進一步發揚光大。

創新開拓，激發活力。當前，世界百年變局加速演進，國家正加快構建新發展格局，香港也站在轉型升級的關鍵節點。面對新形勢、新機遇、新挑戰，立法會作為特區管治架構的重要組成部分，需要不斷補充新血液、拓展新思維、激發新動能。此次選舉的候選人中出現更多來自經濟發展新賽道和創科、智庫等新領域，兼具國際視野與本土經驗的專業精英，其傳遞出的信息正是人們希望，他們的參選能夠更大力度推動香港對接國家「十五五」規劃、參與粵港澳大灣區建設、打造北部都會區新引擎。同時，一批紮根基層的社區工作者成為候選人，亦是回應了人們對完善地區治理體系、提升地區治理水平的熱切需求。候選人中增加的這些新元素，生動而深刻體現了香港社會推動高質量發展、高水平治理的進取追求。

良性競爭，優中選優。此次選舉競爭激烈程度顯著提升。地區直選候選人總數比上屆增加45.7%，每個選區都有5名以上候選人角逐2個席位，有的選區還出現「6爭2」競爭局面；功能界別差額率達100%，選委會界別差額率達25%。可以說在此次選舉中，選民不僅是「有得選」，而且是「多樣選」，可「優中選」。對於候選人來說，也正如一些評論所指出，「沒有必贏更無躺贏」。大家期待各位候選人及其團隊相互展開公平充分良性競爭，一起激發高質量民主的活力與精彩。大家希望看到，各位候選人及其團隊全力進行競選爭取選民支持。通過持續優化政綱、廣泛開展宣傳、深入接觸選民，充分表達自己、展示自己、證明自己，並與選民共商共議，為家園建設凝聚共識，匯眾智、集眾力。大家希望看到，各位候選人及其團隊共同建樹良好選舉文化。緊緊圍繞拼經濟、謀發展、惠民生、促改革，圍繞促進香港長期繁榮穩定、更好融入和服務國家發展大局，以政綱論高低、以能力決勝負、以形象爭認同。堅決摒棄「山頭」「圈子」等陋習積弊，切不可像過往反中亂港分子那樣散播謠言、爆料抹黑、攻擊中傷、撕裂社群。

香港特區第八屆立法會選舉工作啟動以來，特區政府全力推進選舉組織動員，社會各界積極響應。李家超行政長官向全體公務員發信號召參與選舉投票，各主要官員以落區、發帖、拍片等多種方式推動市民關注選舉、參與投票。各大公營機構、社團、商會紛紛聲明鼓勵所屬成員參與選舉投票，不少企業為員工投票提供半天假期，多間學校倡導師生履行公民責任，還有許多年輕首投族作為義工參與選舉工作並呼籲選民投票。熱烈的選舉氛圍反映的是人們對新選舉制度的認同和對良政善治的期盼。我們相信，在行政長官和特區政府的精心組織和周密安排下，在社會各界的踴躍參與和共同努力下，此次立法會選舉一定能取得圓滿成功！

#要聞