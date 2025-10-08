全新人形機械人「超級工作者」亮相 提供靈活的工業協助

Ati Motors 是一家印度的人工智能和自主機器人公司，最近宣佈推出其最新的機器人系統——Sherpa Mecha 人形機器人。與傳統的人形機器人旨在模仿人類外觀和運動不同，Sherpa Mecha 的設計重點在於實用的工業功能。這款機器人被描述為「世界上首款以人形為靈感設計，專為實際製造應用而設的機器人」，其目的是在製造環境中高效運作，從機器監控到材料運輸，解決現實世界的自動化挑戰。

Sherpa Mecha 的設計哲學圍繞著實用性，配備高性能的驅動裝置、精確的抓取能力和 3D 導航系統，該機器人在全伸展狀態下的負載能力達到 26 磅。它以輪子運行而非腿部移動，這使得它在工業環境中能夠更快、更安全地移動。Ati Motors 的創始人兼首席執行官 Saurabh Chandra 在新聞發布會上表示：「我們正在解決全球範圍內的實際製造需求。我們不僅僅是在製造機器人，而是確保這項技術能夠更好地為用戶服務，並融入所需的應用場景。Mecha 是下一步的演變：更深入地融入客戶的生態系統，以協助信息流、自動化和整合。自動化已經超越了傳統框架。」

Sherpa Mecha 的功能類似於「工具導向的工業超級工作者」，能夠監控機器、處理重物並保持持續的操作專注而不會感到疲憊。該機器人的模組化人工智能和驅動系統是 Ati Motors 與多個研究機構、學術夥伴及工業客戶合作的成果。該系統經過了廣泛的測試，以確保在活躍的製造環境中具有可靠性和與現有自動化生產線的兼容性。

Ati Motors 強調，Sherpa Mecha 並不是一個完成的產品，而是一個創新的基礎。該公司邀請研究夥伴和開發者在其硬件平台上進行擴展，添加自定義工具，並運行自己的軟件以滿足專業應用需求。每次部署都將得到全天候的工程支持，促進該公司所稱的協作創新。這種開放的方式符合 Ati Motors 更廣泛的理念，即設計「為工業服務，而非表演」。在其網站上，公司強調 Mecha「不是生物模仿」，而是針對工業效率量身定制的解決方案。該系統在箱子處理、緊固和工具更換等方面具有適應性，並能夠不斷學習新任務，無需籠子或改裝即可順利融入現有工作流程。

隨著許多機器人公司追求完全的人形機器人，專家們越來越多地認為，像 Sherpa Mecha 這樣的專用系統可能會提供更即時和可持續的效益。人形設計通常面臨行走穩定性、手臂靈活性和電池消耗等持續挑戰，這些問題涉及軟件和硬件的多重因素。儘管人工智能和運動控制技術不斷進步，實現四肢和傳感器之間的人類同步仍然是一項複雜且耗能的任務。因此，具有簡單專用架構的工業機器人，如機器手臂、焊接機和自動運輸機器人在工廠中繼續佔據主導地位，因為它們的效率和可靠性。

Ati Motors 的 Mecha 代表了未來機器人的務實願景，這不是一個展覽用的人形機器人，而是一個設計用來與人類協同工作的高效、無疲勞的系統。該公司現在將 Mecha 視為其自動化生態系統的一次演變，是人類設計與現實功能之間的橋樑。

