全新手機遊戲「Power Pro Adventures」將於2026年春季上線！在奇幻世界中享受 Power Pro！

充滿劍與魔法的奇幻世界「Power Pro Adventures」將於2026年春季上線！

預先註冊於 2026年1月14日(三) 開始。

此外，還有根據預先註冊人數獲得遊戲內獎勵的預先註冊活動。

奇幻世界Power Pro登場！「Power Pro Adventures」將於2026年春季上線！

充滿劍與魔法的奇幻世界Power Pro！

「Power Pro」系列全新手機遊戲「Power Pro Adventures」將於2026年春季上線。

玩家可以使用「Power Pro」系列中熟悉的「SUCCESS」系統來訓練冒險者，是一個訓練模擬角色的RPG，並與獨特的隊友一起對抗強大的敵人。

「SUCCESS」變得更加容易、更加方便！

「Power Pro」系列中熟悉的「SUCCESS」變得更加容易、更加方便！

除了縮短劇情長度的功能外，還有可以讓玩家跳過所有劇情或只跳過已經讀過的劇情的功能，及可以在玩家不確定選擇哪個事件時查看選擇獎勵的功能，讓遊戲玩起來更舒適。

透過與同伴互動和訓練，培育理想中的冒險家！

帶領一支訓練有素的冒險者挑戰這場戰鬥！





利用「SUCCESS」培育理想中的冒險家、組建隊伍挑戰打倒怪物！

可訓練配合怪物特性的冒險者，壯大隊伍並不斷挑戰。

「Power Pro Adventures」的預先註冊已於 2026年1月14日(三) 於App StoreとGoogle Play上架。

立即預先註冊，等待正式發布！

更多最新資訊和詳情，請瀏覽Power Pro Adventures官方X(@pawa_adventures)或Power Pro Adventures 官方網頁。

取得遊戲內道具！預註冊活動進行中！

目前正在進行根據預先註冊人數獲得「SR 守」等遊戲內道具的活動。

預先註冊人數將根據以下項目進行計算。

於應用程式商店進行預先註冊

於Pawaspi・point club進行預先註冊

Power Pro Adventures官方X(@pawa_adventures)的追踪數

慶祝預先註冊開始的禮品贈送活動！

慶祝預先註冊開始，正舉辦有機會贏取Amazon禮品卡的抽獎活動！

於 2026年1月14日(三)至2026年1月20日(二) 期間，追踪Power Pro Adventures官方X(@pawa_adventures)並轉發指定帖文，即可參加抽獎。

獲取Amazon禮品卡或亞克力展示架！預先註冊支援活動

預先註冊支援活動

Power Pro Adventures預先註冊支援活動將於 2026年1月14日(三)至2026年2月16日(一) 舉行！

參加者將有機會透過抽獎贏得亞克力展示架或Amazon禮品卡，此外，所有參加者均可獲得參與獎。

詳情請瀏覽Power Pro Adventures預先註冊支援活動網頁。

參加方法

獎品

Power Pro Adventures亞克力展示架5款套裝: 500名

Amazon禮品卡(1萬日圓): 100名

參加獎：能量寶石(免費)×1000: 所有參加者

Power Pro Adventures簡介 Power Pro Adventures 2026年春季 訓練模擬角色RPG 1人 iOS、Android 基本免費(遊戲內購制)