不斷更新｜累計 14 名議員宣布棄選立法會

全新現場音樂表演場館 TIDES 開幕！人氣樂隊 The Hertz、唱作女團 Beanies等傾力演出 盡展場地無限可能性

香港首個專為音樂而設的中型活動場館 TIDES 正式開幕。開幕典禮星光熠熠，匯聚四組本地音樂力量，包括人氣樂隊 The Hertz 、唱作女團 Beanies 嘻哈歌手 Novel Fergus 及 Le Shing 先後登場，以熱力四射的現場演出，呈現 TIDES 場地對多元演出風格及國際巡演級製作的完美承載力，掀起屬於香港樂壇的全新浪潮。

四大樂壇本地薑以音樂作引 為 TIDES 奏響啟幕樂章

人氣樂隊 The Hertz 負責開場及結尾演出，先以最新作品《泡泡》炒熱全場氣氛，最後以經典作品《Now Here, Man》為活動劃上完美句號，讓觀眾沉浸於熱烈氣氛之中。The Hertz 主音 Herman 表示：「TIDES 的聲場乾淨且層次分明，讓每件樂器的聲線和細節都得以清晰、立體地呈現，對樂隊而言是夢寐以求的演出舞台。我們 10 月底將會重返 TIDES 舞台，今次開幕典禮的演出正好為音樂會作熱身，我們非常期待 TIDES 成為香港現場音樂演出的新據點！」

唱作女團 Beanies 則兵分三路巧妙地運用場地樓上閣樓出場，送上今年重點主打歌《失戀（及其他災難）》和輕快節奏作品《將快樂這刻蔓延（snap it）》，三位成員的甜美歌聲為現場注入青春能量，將快樂在此刻蔓延給全場觀眾。Beanies 成員 Jaime 張天穎表示：「TIDES 的舞台設計非常靈活，在構思演出項目和排位時可以加入更多創意元素。今次我們在上層登場再回到主舞台，與觀眾有近距離接觸，同時可以增加現場互動感。我們非常期待未來有機會在 TIDES 為粉絲帶來更多不同的演出！」另外成員阿左和Kay又讚謂：「我們很喜歡後台的休息空間配套新潮又完善，真係要俾Like！期待 Beanies 在 TIDES 開演唱會！」

有「Hip Hop 詩人」之稱的 Novel Fergus 今次帶同其音樂品牌 Yack Studio 的 Le Shing 輪流送上精彩演出。新晉歌手 Le Shing 以深情而有力的現場演唱《What Would It Take》及《Level Up》，溫柔歌聲讓全場陶醉。Novel Fergus 則演繹其經典之作《莊》和《江湖》，以強勁節奏將現場氣氛推至最高點！

