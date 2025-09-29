全新色 HUAWEI WATCH D2 星雲藍香港上市，藍色皮革錶帶，血壓監測更精準

文章來源：Qooah.com

HUAWEI香港終端今天發佈了一系列智能穿戴，HUAWEI WATCH D2在血壓監測領域再創新高，增加了星雲藍配色可供選擇，搭配藍色復合皮革錶帶，建議零售價為 HK$2999。

HUAWEI WATCH D2 搭載 TruSense 玄璣感知系統，集成了高精度壓力傳感器，疊加了微型氣泵、26.5mm 的力學氣囊等結構。還擁有更全面的血壓監測體系，比如單次定時測量提醒、連續定時測量提醒，可以與動態血壓監測以及單次測量相結合，即使在夜間睡眠時，也能夠自動加壓進行血壓監測。

廣告 廣告

HUAWEI WATCH D2 可以實現一鍵監測，手錶會生成的微體檢報告，報告內容包含血壓、心率、血氧、脈搏波心律失常分析、睡眠呼吸暫停檢測、高血糖風險評估結果等11項健康數據，支援個人健康數據長週期趨勢分析，可以更便捷地瞭解自身健康。

規格方面，搭載 1.82吋 AMOLED 彩色屏幕，解像度為 480×408，常規使用場景續航長達5天。

凡於指定零售商及運營商選購全新 HUAWEI WATCH D2 – 星雲藍之港澳原廠行貨，即送：

• HUAWEI Care+ (1 年延長保養及 2 次意外保險) (價值: HK$409) ；

• HUAWEI 智能體脂磅 (建議零售價: HK$$199) 乙件。

全新 HUAWEI WATCH D2 星雲藍配色將於 2025年10月11日正式發售；指定零售商包括 HUAWEI 香港網上商店 (https://consumer.huawei.com/hk/offer/ )、 HUAWEI 沙田新城市廣場體驗店、1010、csl.、3HK、3SUPREME、SmarTone、中國移動香港、中國電信澳門、澳門電訊、百老滙、豐澤、蘇寧、衛訊、中原電器、CMK、時間廊、眼鏡 88 及 HKTVmall 授權專賣店。