全新身心靈療癒殿堂 六合Roku Ai Wellness Club 重塑健康生活

在香港快節奏的都市叢林中，尋找身心平衡已成為許多人的迫切需求。六合Roku Ai Wellness Club座位於九龍旺角的，以日本「Roku」（六）象徵的和諧哲學為核心，打造身體恢復、心靈重啟的專屬空間。是香港首間融合高科技恢復療程、人手按摩、健康課程與身心療癒的場所，更提供免費休憩區，讓大家隨時充電，重新找回活力。





多元療程 全面喚醒身心

六合提供不同的療程，涵蓋從內而外的修復體驗。紅外線桑拿幫助排毒修復，冷水浸浴療法則提升血液循環與恢復力，讓身體在極端對比中重生。健康與運動課程由專業導師帶領，強化體魄與精神韌性；聲頻療癒及心靈按摩透過震動、正念及索爾費吉奧頻率，調理神經系統，帶來心智清晰。人手療癒水療護理則強調觸覺連結，重建身心和諧。​

旗艦體驗 The Remedy 與 Tech Roku

兩大重點療程成為亮點。The Remedy整合壓縮療法、零重力躺椅、LED面部光療及雙耳節拍，深度同步大腦與身體節奏，改善睡眠、提升專注力與修復效率。

Tech Roku則匯聚遠紅外線/LED桑拿、冰水療法及其他高科技元素，促進排毒、循環與活力注入，將現代科技與整體健康理念無縫連結，讓每位訪客體驗未來療癒。​

加入六合會員，即享全天候專屬休憩空間，配備免費飲品、健康小食及高速Wi-Fi，適合獨處或社交。月費方案無長期綁約，限150個名額，鼓勵依個人節奏追求健康。





六•合 | Roku Ai Wellness Club

地址：旺角登打士街 56 號 Gala Place 21 樓 2103-07 室

營業時間：星期一至日 7:00am to 10:00pm

電話：9611 2783