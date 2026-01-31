全新 Apple Immersive Video 獨家登場！走進 CORTIS 練舞室 感受最真實的偶像瞬間

Apple 再次為觀眾帶來嶄新的視覺體驗，兩部全新 Apple Immersive Video 作品《NEAREST: CORTIS》與《冠軍狗拍檔（Top Dogs）》由即日起在 Apple Vision Pro 平台獨家上架。同時，全港 Apple Store 也特別開放 Vision Pro 示範體驗，讓用戶親身感受這項結合科技與故事力的沉浸式觀賞新境界。

廣告 廣告





《NEAREST: CORTIS》：以零距離視角貼近舞台背後

對 K-pop 愛好者來說，這部作品是不容錯過的驚喜。《NEAREST: CORTIS》帶領觀眾走進韓國新生代男團 CORTIS 的練舞室，透過 Apple Immersive Video 的超真實畫面與聲音技術，近距離感受成員們在舞台背後的努力與默契。觀眾能以「幾乎與他們並肩」的視角體驗日常排練的氣氛，捕捉汗水與笑容交織的瞬間，重新體會偶像與粉絲之間的情感連結。這不只是觀看，而是一場讓你“身歷其境”的觀影旅程。





《冠軍狗拍檔（Top Dogs）》：探索狗界冠軍的榮耀與熱情

另一部登場作品《冠軍狗拍檔（Top Dogs）》則帶來截然不同的可愛能量。紀錄片以細膩的沉浸鏡頭追蹤一群熱愛競賽的犬隻與牠們的馴犬師，呈現他們為參加全球最大型狗展——克魯福茲狗展（Crufts）所展開的訓練與準備歷程。觀眾不僅能看見每隻狗狗在舞台上閃耀的風采，也能體會人與動物之間深厚的信任與情感羈絆。這是一場兼具溫度與震撼的視覺旅程，讓觀眾從全新角度認識「冠軍背後的努力」。

透過 Apple Vision Pro，觀眾不再只是「看」影片，而是「走進」影片，近距離體驗人物的情緒與環境的每個細節。不論是流汗練舞的節奏，還是狗狗奔跑時的呼吸聲，都栩栩如真地呈現在眼前。可於此觀看《冠軍狗拍檔》預告： 立即觀看預告片 。



