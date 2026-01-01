全日早餐2026│All Day Breakfast推介15間！全自家製/西貢人氣名店/過江龍Cafe/窩夫早餐

全日早餐2026│ All Day Breakfast 推介15間！全自家製/西貢人氣名店/過江龍Cafe/窩夫早餐

全日早餐推薦│全日早餐All Day Breakfast向來是港人最愛之一，無論是尖沙咀的鬧市，還是寧靜的小島的Cafe都必定有一份All Day Breakfast，這次就推介15間Cafe的全日早餐All Day Breakfast，每間都有不同特色，讓你一星期7天都可以選擇食到不同的全日早餐。

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

全日早餐2026推介1.Passepartout：全自家製人氣全日早餐

要說到2025年最強全日早餐店，必數位於佐敦的Passepartout，因為餐廳標榜餐碟上的食物大部份都不用來貨，主打自家製，好像麵包、煙肉、鹹牛肉等，老闆希望能給食客一個耳目一新的感覺，餐牌上更是雲集了多個不同國家的早餐，非常有心思。

廣告 廣告

Passepartout

地址：佐敦閩街1A號G/F（地圖按此）

電話：2882 0828

餐廳是2025年人氣餐廳，長期都需要排隊。

全日早餐2026推介2.SONIA COFFEE：日本過江龍 洋食屋享日系全日早餐

All Day Breakfast不一定只有西式！喜愛日本文化的話，來自日本的SONIA COFFEE同樣供應全日早餐，品牌創立於1970年京都，主打洋食文化；全日早餐包括Sonia經典全日早餐及和風全日早餐，前者有臻至牛角包、煙三文魚、雞肉芝士漢堡、日式蟹柳棒、黑松露嫩滑炒蛋、和風甜薯(冷)及炙燒玉子菜沙律；後者則有臻至牛角包、慢煮豚肉、雞肉丸子串、嫩滑炒蛋和風甜薯(冷)、小龍蝦沙律(冷)及炙燒玉子野菜沙律，不妨跟喜愛日本文化的朋友一人一份，迎接2026的新一天！

SONIA COFFEE

地址：旺角太子道西193號MOKO新世紀廣場MTR樓M52號舖（地圖按此）

電話：2398 8835

想品嚐洋風早餐的，可以一試！（Credit：Openrice）

全日早餐2026推介3.八〇：升級版全日早餐 奢華龍蝦全日早餐+明太子雞翼

食厭普通版全日早餐？旺角八〇推出的全日早餐，定必令人驚艷！餐廳餐牌的全日早餐有奢華貴價的龍蝦，又或者配搭明太子雞翼、照燒鰻魚All Day Breakfast。就算是餐廳的經典全日早餐，亦同樣用心，份量十足，有焦糖香蕉、香脆炸薯粒、黑糖麻糬窩夫等等，另外餐廳常常有應援活動，喜歡熱鬧的朋友就記得不要錯過。

八〇

地址：旺角豉油街27號地舖（地圖按此）

電話：6292 5043

比起平日的All Day Breakfast，配搭更豐富。（Credit：Openrice）

全日早餐2026推介4.Classy Le Carré：堅尼地城法式小白屋 嚐法式鄉村鐵鑊早餐

放假想遠離市區，享受慢活時光的話，推仲堅尼地城法式小白屋Classy Le Carré，餐廳充滿優雅的法式風情，店內的法式鄉村鐵鑊早餐賣相精美，記得要配上一杯熱朱古力，因為餐廳選用多款精品朱古力，每款都各有特色，朱古力記得別錯過！

Classy Le Carré

地址：西環堅尼地城新海旁1B-1C號同發大樓地下A-E號舖（地圖按此）

電話：6045 8229

全日早餐用小鐵盤盛載，打卡又可愛！（Credit：Openrice）

全日早餐2026推介5.Studio Caffeine：11年咖啡老店 全日早餐份量超驚人

All Day Breakfast當然要配一杯出色的咖啡！Studio Caffeine開業11年，一直深受大家喜愛，店內供應3款全日早餐，包括特大、美式跟素食版，當中特大版早餐包括十多款不同美食，再配上一杯濃郁的咖啡，絕對是一個Good Morning！

Studio Caffeine

地址：佐敦廟街284號地舖（地圖按此）

電話：2793 3480

全日早餐是店內招牌餐點之一。

全日早餐2026推介6.Ukiyo：K11 Musea多款特式All Day Breakfast可選

想在市區揀一個舒服的地方跟朋友嘆個靚早餐？Ukiyo位於K11 Musea頂樓，環境休閒，全日早餐選擇多，配搭亦用心，好像有手撕慢寫法式油浸鴨、自家製酸種麵包、明太子玉子燒、黑松露炒蛋等等，而且地點方便，適合住在不同地區的朋友。

Ukiyo

地址：尖沙咀梳士巴利道18號維港文化匯K11 Musea 6樓610號舖（地圖按此）

電話：2762 8822

餐廳曾推出Jellycat風全日早餐，超級可愛！（Credit：Openrice）

全日早餐2026推介7.Common Man Coffee Roasters：新加坡過江龍 推特色土耳其早餐

新年新開始，全日早餐都可以有點特別。來自新加坡的Common Man Coffee Roasters，餐牌上有多款不同的特色早餐，當中最特別定必是土耳其早餐，金黄酥脆的菲洛薄脆餅皮包裹著半熟溏心蛋、香烤菲達芝士、綠鷹嘴豆泥、青瓜、番石榴，再以香草、蜂蜜作點綴，層次豐富；另外經典Common Man傳統英式早餐，配搭煙肉、豬肉香腸、香草炒車厘茄、薯餅、烤大啡菇、焗豆和西班牙辣肉腸，有酸種麵包或全麥吐司的選擇，更可任選雞蛋的烹調方式。

Common Man Coffee Roasters

地址：尖沙咀河內道18號K11購物藝術館地下G26 & G28及1樓119號鋪（地圖按此）

電話：2276 5198

Common Man Coffee Roasters供應Cafe少見的土耳其早餐。

全日早餐2026推介8.Green Waffle Diner：美加餐廳推窩夫早餐

如果喜歡吃窩夫的話，就不能錯過Green Waffle Diner，餐廳開業多年，主打美國跟加拿大風味菜式，當中窩夫就是最主打的美食。全日早餐由健康至邪惡一應俱全，好像有三文魚扒早餐、炸雞腿窩夫早餐、生酮全日早餐等。

分店：銅鑼灣希慎廣場、中環擺花街

早餐想吃試油份重一點的美食？餐廳的美式炸雞腿窩夫早餐就是最好的選擇。（Credit：Openrice）

全日早餐2026推介9.海圖：元朗超足料早餐

正所謂一日之計在於晨，早餐當然要食飽飽！元朗海圖的全日早餐無論是素食還是正常版本，份量同樣豐富，更有慢煮雞胸肉、班戟等可以選擇，特別推介早餐的蜜糖番薯條，香脆甜蜜！星期一至五飲品更有跟餐價，非常親民。

海圖

地址：元朗鳳攸南街9號好順利大廈地下11號舖（地圖按此）

電話：3460 4432

望見有着豐富顏色的早餐，已經令人食慾大開！（Credit：Openrice）

全日早餐2026推介10.Little Cove Espresso：西貢人氣早餐名店 嘆高質咖啡

不少人看完日出後嘆個靚早餐，推介西貢人氣早餐名店Little Cove Espresso，餐廳早上7點半就開始營業，店內有多款早餐組合，好像早餐碗，其實就跟普通All Day Breakfast差不多，有炒蛋、羊奶芝士、火箭菜等，另外還有素菜早餐可以選，再加上餐廳高質的咖啡，絕對是新年最美好的開始。餐廳現在於太古廣場、堅尼地城跟鰂魚涌都有分店。

分店：西貢、金鐘太古廣場、鰂魚涌港島東中心、堅尼地城五福大廈

餐廳的早餐碗集健康跟美味於一身。

全日早餐2026推介11.GoodDay 好日咖啡：全日早餐特別訂製綠茶多士 入口淡淡茶香

啟德人氣Cafe「GoodDay 好日咖啡」進駐旺角鬧市，現時兩間分店皆有提供各款招牌菜包括 All Day Breakfast、即製窩夫、拉花咖啡等。啟德店大受歡迎的全日早餐「盛日早餐」包括有烤蕃茄、香腸、炒蛋、薯餅、蜜瓜及大啡菇，算是café必備；而旺角新店的全日早餐，亮點在於綠茶多士，是餐廳特別訂製的口味，烘熱後口感香脆，入口有淡淡茶香。

GoodDay 好日咖啡分店：九龍城嘉峯匯、旺角朗豪坊

亮點在於綠茶多士，是餐廳特別訂製的口味，烘熱後口感香脆，入口有淡淡茶香。

全日早餐2026推介12.Hideout Cafe Bar ：望住大海食Everything早餐

假日到香港的外島散心時，不妨前往Hideout嘆個靚早餐，餐廳位於南丫島榕樹灣大街，最大的賣點就是可以看着海邊享用全日早餐All Day Breakfast。這兒的All Day Breakfast叫Everything，走傳統英式風格，份量十足，還有素食版，十分貼心。

Hideout Cafe Bar

地址：南丫島榕樹灣大街77號地下（地圖按此）

電話：2982 4321

看着海邊，享受一個豐富的All Day Breakfast，絕對是一大享受。（Credit：foodhunterhere）

全日早餐2026推介13.BRICK LANE Gallery：尖沙咀經典英式＋自選口味全日早餐

如果在找尋一間傳統英式全日早餐的話，尖沙咀BRICK LANE Gallery主打的正正是英式All Day Breakfast。餐廳的英式特大全日早餐除了有三隻雞蛋，還有傳統血腸、芝士、鹹牛肉、Yorkshire Pudding等等，帶味蕾走一轉英國。除了英式早餐，客人還可以自選3款配料組合成喜愛的全日早餐。

BRICK LANE Gallery

地址：尖沙咀棉登徑17-23號地下（地圖按此）

電話：2721 0628

英式特大全日早餐誠意十足！可以品嚐到傳統經典的血腸跟Yorkshire Pudding。（Credit：細咪咪）

全日早餐2026推介14.Brunch Club & Supper：銅鑼灣驚喜樓上全日早餐店

有時候好東西往往藏在神秘的地方，好像銅鑼灣樓上舖餐廳Brunch Club & Supper，雖然餐牌沒有寫明有全日早餐All Day breakfast，但其實有不少餐點都是平日的All Day Breakfast的選項，好像Eggs Benedict 、奄列、炒蛋、薯餅等。而Mix Grill更集齊蛋、多士、肉類、菇類、蕃茄、薯餅同焗豆，為你帶來Good Morning！

Brunch Club & Supper

地址：銅鑼灣禮頓道13號1樓（地圖按此）

電話：2890 2125

有多款不同配搭，讓全日早餐變得更富趣味。(Credit:Otoro~)

全日早餐2026推介15.盤子工房：屯門洋食風格All Day Breakfast

有時候全日早餐All Day Breakfast簡簡單單都可以好滋味，盤子工房All Day Breakfast款式多，想食大份點的可以叫全日供應的盤子大早餐，想簡單一點的話，12點前供應的早餐全日小早餐亦同樣吸引，有齊腸仔、滑蛋、薯餅等等。

盤子工房

地址：屯門建生邨建生商場地下114號舖（地圖按此）

電話：6583 1388

簡約的洋風早餐，十分吸引。（Credit：Blackcanary）

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多優惠資訊推介

自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲

長者自助餐優惠2026〡10間酒店自助餐優惠推介！最平$171起/自助晚餐低至$394/任食龍蝦生蠔

香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲

香港酒店Staycation包自助餐優惠推介11間 文華44折有客房升級/$970自助午餐+無邊際泳池

放題2026│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題

放題2026│點心放題回本推介12間！低至$118/任食90分鐘/7折酒店級點心

燒肉放題2026丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛

火鍋放題2026｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食

酒店下午茶優惠2026│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品

酒店優惠2026｜香港Staycation酒店住宿最新優惠合集（持續更新）

下午茶自助餐2026│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品

放題優惠2026│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一

更多美食推介

片皮鴨2026│香港北京填鴨推介20間！低至$128隻/一鴨三食/火焰胡椒片皮鴨

散水餅2026│特色散水餅推介20間！獨立包裝曲奇+拿破崙/幽默抵死散水圖案/免運費及優惠價

拉麵推介2026｜15間超強香港拉麵合集 Mirror成員開設/本地+過江龍拉麵/東京米芝蓮

沙嗲牛肉麵最強推介8間！好好運重開/元朗永順/慈雲山榮記沙嗲牛肉麵煲

中菜推介｜13間親民/酒店/貴價中菜餐廳推薦 世界50佳餐廳/杜琪峯包場宴客/酒店低至半價優惠

台灣牛肉麵｜港九新界10間高質牛肉麵推介 祖傳60年食譜/台北牛肉麵節冠軍/前台北市長推介

牛肉飯香港｜Top10日式牛肉飯推介 慢煮牛丼/日本過江龍/半價海膽燒牛肉三文魚籽丼

越南河粉推薦5間！有一間被譽為油尖旺最好食越南牛河？加拿大回流港人出品越南河+越南人主理

打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水

韓式炸雞｜港九新界10間高質韓國炸雞店推介！炸雞界貴族/劉在石代言/一個價錢食8款炸雞配芝士

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？