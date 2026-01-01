新年除夕特別交通及運輸安排一文睇晒
全日早餐2026│All Day Breakfast推介15間！全自家製/西貢人氣名店/過江龍Cafe/窩夫早餐
Bookmark這篇全日早餐推介，讓你一星期7天都可以選擇食到不同的全日早餐！
全日早餐推薦│全日早餐All Day Breakfast向來是港人最愛之一，無論是尖沙咀的鬧市，還是寧靜的小島的Cafe都必定有一份All Day Breakfast，這次就推介15間Cafe的全日早餐All Day Breakfast，每間都有不同特色，讓你一星期7天都可以選擇食到不同的全日早餐。
全日早餐2026推介1.Passepartout：全自家製人氣全日早餐
要說到2025年最強全日早餐店，必數位於佐敦的Passepartout，因為餐廳標榜餐碟上的食物大部份都不用來貨，主打自家製，好像麵包、煙肉、鹹牛肉等，老闆希望能給食客一個耳目一新的感覺，餐牌上更是雲集了多個不同國家的早餐，非常有心思。
Passepartout
地址：佐敦閩街1A號G/F（地圖按此）
電話：2882 0828
全日早餐2026推介2.SONIA COFFEE：日本過江龍 洋食屋享日系全日早餐
All Day Breakfast不一定只有西式！喜愛日本文化的話，來自日本的SONIA COFFEE同樣供應全日早餐，品牌創立於1970年京都，主打洋食文化；全日早餐包括Sonia經典全日早餐及和風全日早餐，前者有臻至牛角包、煙三文魚、雞肉芝士漢堡、日式蟹柳棒、黑松露嫩滑炒蛋、和風甜薯(冷)及炙燒玉子菜沙律；後者則有臻至牛角包、慢煮豚肉、雞肉丸子串、嫩滑炒蛋和風甜薯(冷)、小龍蝦沙律(冷)及炙燒玉子野菜沙律，不妨跟喜愛日本文化的朋友一人一份，迎接2026的新一天！
SONIA COFFEE
地址：旺角太子道西193號MOKO新世紀廣場MTR樓M52號舖（地圖按此）
電話：2398 8835
全日早餐2026推介3.八〇：升級版全日早餐 奢華龍蝦全日早餐+明太子雞翼
食厭普通版全日早餐？旺角八〇推出的全日早餐，定必令人驚艷！餐廳餐牌的全日早餐有奢華貴價的龍蝦，又或者配搭明太子雞翼、照燒鰻魚All Day Breakfast。就算是餐廳的經典全日早餐，亦同樣用心，份量十足，有焦糖香蕉、香脆炸薯粒、黑糖麻糬窩夫等等，另外餐廳常常有應援活動，喜歡熱鬧的朋友就記得不要錯過。
八〇
地址：旺角豉油街27號地舖（地圖按此）
電話：6292 5043
全日早餐2026推介4.Classy Le Carré：堅尼地城法式小白屋 嚐法式鄉村鐵鑊早餐
放假想遠離市區，享受慢活時光的話，推仲堅尼地城法式小白屋Classy Le Carré，餐廳充滿優雅的法式風情，店內的法式鄉村鐵鑊早餐賣相精美，記得要配上一杯熱朱古力，因為餐廳選用多款精品朱古力，每款都各有特色，朱古力記得別錯過！
Classy Le Carré
地址：西環堅尼地城新海旁1B-1C號同發大樓地下A-E號舖（地圖按此）
電話：6045 8229
全日早餐2026推介5.Studio Caffeine：11年咖啡老店 全日早餐份量超驚人
All Day Breakfast當然要配一杯出色的咖啡！Studio Caffeine開業11年，一直深受大家喜愛，店內供應3款全日早餐，包括特大、美式跟素食版，當中特大版早餐包括十多款不同美食，再配上一杯濃郁的咖啡，絕對是一個Good Morning！
Studio Caffeine
地址：佐敦廟街284號地舖（地圖按此）
電話：2793 3480
全日早餐2026推介6.Ukiyo：K11 Musea多款特式All Day Breakfast可選
想在市區揀一個舒服的地方跟朋友嘆個靚早餐？Ukiyo位於K11 Musea頂樓，環境休閒，全日早餐選擇多，配搭亦用心，好像有手撕慢寫法式油浸鴨、自家製酸種麵包、明太子玉子燒、黑松露炒蛋等等，而且地點方便，適合住在不同地區的朋友。
Ukiyo
地址：尖沙咀梳士巴利道18號維港文化匯K11 Musea 6樓610號舖（地圖按此）
電話：2762 8822
全日早餐2026推介7.Common Man Coffee Roasters：新加坡過江龍 推特色土耳其早餐
新年新開始，全日早餐都可以有點特別。來自新加坡的Common Man Coffee Roasters，餐牌上有多款不同的特色早餐，當中最特別定必是土耳其早餐，金黄酥脆的菲洛薄脆餅皮包裹著半熟溏心蛋、香烤菲達芝士、綠鷹嘴豆泥、青瓜、番石榴，再以香草、蜂蜜作點綴，層次豐富；另外經典Common Man傳統英式早餐，配搭煙肉、豬肉香腸、香草炒車厘茄、薯餅、烤大啡菇、焗豆和西班牙辣肉腸，有酸種麵包或全麥吐司的選擇，更可任選雞蛋的烹調方式。
Common Man Coffee Roasters
地址：尖沙咀河內道18號K11購物藝術館地下G26 & G28及1樓119號鋪（地圖按此）
電話：2276 5198
全日早餐2026推介8.Green Waffle Diner：美加餐廳推窩夫早餐
如果喜歡吃窩夫的話，就不能錯過Green Waffle Diner，餐廳開業多年，主打美國跟加拿大風味菜式，當中窩夫就是最主打的美食。全日早餐由健康至邪惡一應俱全，好像有三文魚扒早餐、炸雞腿窩夫早餐、生酮全日早餐等。
分店：銅鑼灣希慎廣場、中環擺花街
全日早餐2026推介9.海圖：元朗超足料早餐
正所謂一日之計在於晨，早餐當然要食飽飽！元朗海圖的全日早餐無論是素食還是正常版本，份量同樣豐富，更有慢煮雞胸肉、班戟等可以選擇，特別推介早餐的蜜糖番薯條，香脆甜蜜！星期一至五飲品更有跟餐價，非常親民。
海圖
地址：元朗鳳攸南街9號好順利大廈地下11號舖（地圖按此）
電話：3460 4432
全日早餐2026推介10.Little Cove Espresso：西貢人氣早餐名店 嘆高質咖啡
不少人看完日出後嘆個靚早餐，推介西貢人氣早餐名店Little Cove Espresso，餐廳早上7點半就開始營業，店內有多款早餐組合，好像早餐碗，其實就跟普通All Day Breakfast差不多，有炒蛋、羊奶芝士、火箭菜等，另外還有素菜早餐可以選，再加上餐廳高質的咖啡，絕對是新年最美好的開始。餐廳現在於太古廣場、堅尼地城跟鰂魚涌都有分店。
分店：西貢、金鐘太古廣場、鰂魚涌港島東中心、堅尼地城五福大廈
全日早餐2026推介11.GoodDay 好日咖啡：全日早餐特別訂製綠茶多士 入口淡淡茶香
啟德人氣Cafe「GoodDay 好日咖啡」進駐旺角鬧市，現時兩間分店皆有提供各款招牌菜包括 All Day Breakfast、即製窩夫、拉花咖啡等。啟德店大受歡迎的全日早餐「盛日早餐」包括有烤蕃茄、香腸、炒蛋、薯餅、蜜瓜及大啡菇，算是café必備；而旺角新店的全日早餐，亮點在於綠茶多士，是餐廳特別訂製的口味，烘熱後口感香脆，入口有淡淡茶香。
GoodDay 好日咖啡分店：九龍城嘉峯匯、旺角朗豪坊
全日早餐2026推介12.Hideout Cafe Bar ：望住大海食Everything早餐
假日到香港的外島散心時，不妨前往Hideout嘆個靚早餐，餐廳位於南丫島榕樹灣大街，最大的賣點就是可以看着海邊享用全日早餐All Day Breakfast。這兒的All Day Breakfast叫Everything，走傳統英式風格，份量十足，還有素食版，十分貼心。
Hideout Cafe Bar
地址：南丫島榕樹灣大街77號地下（地圖按此）
電話：2982 4321
全日早餐2026推介13.BRICK LANE Gallery：尖沙咀經典英式＋自選口味全日早餐
如果在找尋一間傳統英式全日早餐的話，尖沙咀BRICK LANE Gallery主打的正正是英式All Day Breakfast。餐廳的英式特大全日早餐除了有三隻雞蛋，還有傳統血腸、芝士、鹹牛肉、Yorkshire Pudding等等，帶味蕾走一轉英國。除了英式早餐，客人還可以自選3款配料組合成喜愛的全日早餐。
BRICK LANE Gallery
地址：尖沙咀棉登徑17-23號地下（地圖按此）
電話：2721 0628
全日早餐2026推介14.Brunch Club & Supper：銅鑼灣驚喜樓上全日早餐店
有時候好東西往往藏在神秘的地方，好像銅鑼灣樓上舖餐廳Brunch Club & Supper，雖然餐牌沒有寫明有全日早餐All Day breakfast，但其實有不少餐點都是平日的All Day Breakfast的選項，好像Eggs Benedict 、奄列、炒蛋、薯餅等。而Mix Grill更集齊蛋、多士、肉類、菇類、蕃茄、薯餅同焗豆，為你帶來Good Morning！
Brunch Club & Supper
地址：銅鑼灣禮頓道13號1樓（地圖按此）
電話：2890 2125
全日早餐2026推介15.盤子工房：屯門洋食風格All Day Breakfast
有時候全日早餐All Day Breakfast簡簡單單都可以好滋味，盤子工房All Day Breakfast款式多，想食大份點的可以叫全日供應的盤子大早餐，想簡單一點的話，12點前供應的早餐全日小早餐亦同樣吸引，有齊腸仔、滑蛋、薯餅等等。
盤子工房
地址：屯門建生邨建生商場地下114號舖（地圖按此）
電話：6583 1388
