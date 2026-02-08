全是新面孔 NBA灌籃大賽保證新冠軍

（法新社紐約7日電） NBA灌籃大賽今年保證出新冠軍。洛杉磯湖人213公分中鋒海斯（Jaxson Hayes）是今天公布的4名參戰新面孔之一，今年是他第7個NBA賽季，也是效力湖人的第3季。

另外3人是聖安東尼奧馬刺前鋒布萊恩（Carter Bryant）與邁阿密熱火前鋒強生（Keshad Johnson），以及奧蘭多魔術後衛李察遜（Jase Richardson），其中李察遜的父親傑森（Jason Richardson）更是2002與2003年灌籃大賽冠軍。

比賽採兩輪制，由裁判為每記灌籃評分。4名球員中，兩輪灌籃得分的總和將決定哪2名球員晉級決賽；決賽中，另外兩輪灌籃得分的總和將決定冠軍。

至於創下連續3屆灌籃大賽冠軍的芝加哥公牛後衛麥克隆（Mac McClung），今年參加的是新秀挑戰賽（Rising Stars）。他是替補因傷未能參戰的馬刺隊賈西亞（David Jones Garcia）。

NBA同時也宣布「投籃大賽」名單。這項以技巧為主的團隊活動上次舉辦是2015年。以往每隊是由1名美國女子職籃（WNBA）球星、1名現役球員和1名退役球星組成，本屆將由2名現役球員和1名退役傳奇球星合作。

今年參戰的4支隊伍包括：尼克隊（Team Knicks）、全明星隊（Team All-Star）、哈波隊（Team Harper），以及卡麥隆隊（Team Cameron）。