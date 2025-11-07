針尖上的龍虎鳳 專訪紋身師 Marcus Yuen
全智賢對崔俊赫一見鍾情 第1印象：他太帥
[NOWnews今日新聞] 一代韓流女神全智賢日前登上好友洪真慶的YouTube節目《學習王真天才洪真慶》，聊起了自16歲開始闖蕩演藝圈的故事，甚至罕見鬆口和富商老公崔俊赫的戀愛過程，表示兩人是相親認識，自己對老公一見鍾情，因為對方實在太帥了。
全智賢上節目提及老公 自爆對崔俊赫一見鍾情
2012年，當時31歲的全智賢和崔俊赫結婚，結婚後兩人育有2個兒子，即使過了13年依然天天熱戀期。全智賢在洪真慶的節目《學習王真天才洪真慶》中提到，其實自己個性比較保守，並不是會主動去認識異性的類型，因此她和崔俊赫是靠朋友介紹相親認識的。
全智賢表示，當時朋友跟自己介紹崔俊赫時，其實非常不想赴約，不過朋友再三強調：「那男的真的超帥！」不想給朋友造成人情壓力的全智賢雖然覺得壓力超大，不過還是想著「反正對方超帥」前去赴約了。
沒想到不見沒事，一見到面不得了，全智賢直接對崔俊赫一見鍾情，她笑說當時老公的綽號是「乙支路張東健」、「也許是因為他的公司在那附近吧！我看到他第一眼就一見鍾情了」，可見當時老公的稱號是名不虛傳，若是沒有堪比張東健一般的帥氣長相，也許就無法讓韓劇女神瞬間暈船了。
資料來源：YouTube
全智賢曾被爆婚變 兩家庭卯起來否認
全智賢和崔俊赫於2010年認識，並在2012年結婚，兩人13年育有兩名兒子，不過4年前夫妻倆卻爆出婚變傳聞，當時全智賢的經紀公司馬上發聲否認，崔俊赫甚至將自己的社群照片改成「好想當全智賢老公」的哏圖，就連崔媽媽也生氣發文寫下：「真是生氣的一天」，全家人紛紛出面反駁謠言，這也讓粉絲看見了全智賢和崔俊赫家人相處融洽的一面，使得相關謠言不攻自破。
全智賢結婚後回歸家庭，較少出現在螢幕前，日前她久違主演韓劇《暴風圈》，劇中她飾演總統候選人徐聞柱，搭檔實力派男星姜棟元，不過卻因為台詞：「為什麼中國會偏好戰爭？」引起大批中國觀眾不滿，認為這是在抹黑國家形象，導致抵制聲浪不斷，使她在中國的代言被紛紛下架，引起不少爭議。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
秀智、金宣虎中國拍攝被取消 疑受《暴風圈》全智賢辱華台詞影響
全智賢《暴風圈》台詞惹辱華風波！編劇道歉滅火：請看作虛構故事
全智賢被中國封殺首發聲！否認《暴風圈》中文爭議：代言延期而已
其他人也在看
港姐冠軍陳詠詩突公開圈外男友合照放閃 Martin樣貌背景全曝光
2025年香港小姐冠軍陳詠詩早於參選期間，於馬來西亞檳城拍畢外景拍攝後，被踢爆有「眼鏡男」接機，事後承認對方係圈外男友Martin，男友亦好支持佢參選。陳詠詩參選港姐前期，已將社交平台內性感泳衣照及與男友合照刪除；不過，當選冠軍後隨即被網民起底，與圈外男友泰國蘇梅島酒店中鴛鴦戲水激吻片段亦流出。對此，陳詠詩表示冇特別留意到片段流出，認為唔係負面事情，又大方表示如果想睇多啲，可以直接畀大家睇。日前，陳詠詩突然於內地社交平台公開與男友甜蜜合照，亦係佢首次公開男友正面照，引起熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
黃曉明暴瘦12公斤嫩回30歲！「去油成功」帥到驚豔全場 網驚呼：整型級變化
這真的是47歲？11月3日微博視界大會紅毯上，男星黃曉明一現身就掀起熱議！俐落短髮配上黑色西裝，緊緻膚況與清晰下顎線搶盡鏡頭，網友瘋傳照片驚讚他狀態回春，昔日被貼上的「油膩」標籤徹底消失。姊妹淘 ・ 1 天前
曾比特Mike加盟英皇大晒腹肌 預告音樂轟炸歌迷 願望清單首項：要老闆開金口
《全民造星II》出身、以爆炸頭為標誌的實力唱將曾比特（Mike）正式加盟英皇娛樂。今日（7日）是Mike的生日，他特別在社交平台上宣佈這項好消息，並大晒苦練而成的六嚿腹肌相，原來Mike每個星期做足六日Gym，無論當日工作與否，都風雨不改每次做足兩個鐘，展現新開始的決心！Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
結業潮｜古天樂林峯曾光顧 火鍋店「城寨煲皇」明年2月結業
曾招待古天樂、林峯、伍允龍、劉俊謙等《九龍城寨之圍城》演員的尖沙咀火鍋店「城寨煲皇」，周二（4日）公布將在明年2月中結業，稱「市場變得太快，口味都唔同咗」，決定「喺最好嘅狀態劃個句號」。am730 ・ 1 天前
周永恆疑似被捕獲日頭拎住罐酒出沒屋邨 身旁女伴膊頭有老鼠嚇親網民
負面新聞一籮籮嘅周永恆，曾於網台節目《娛樂好好玩》被爆近年喺生活上有少少困難，指佢要送外賣維生，又曾經喺菜檔攞菜頭菜尾。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
張寶兒順利誕下第二胎「袁氹氹」 袁偉豪大讚：斯文又靚仔
藝人袁偉豪與張寶兒（Bowie）於2020年結婚，婚後育有一子「袁咕碌」，今年6月，張寶兒宣布已懷第二胎，並起名叫「袁氹氹」，大家都很期待新生命誕生，今（6日）終有好消息，兩人於社交平台透露BB已出世，並公布第二胎都是男仔，為「袁咕碌」添了一個弟弟：「袁氹氹，期待你好久了，第一眼望你覺得你和哥哥好似樣，但仔細看你頭髮多多嘴仔細細下巴尖尖，原來是爸爸媽媽第二個variation，多謝很多uncles aunties 為你的到來激動良久多謝很多家人朋友們的祝福加持爸爸媽媽沒有很緊張，整個孕期都洋溢着莫名的喜悅這一整天更加是很激動 好開心！！歡迎你來到這個世界，多謝你選擇我們這一家感念」東方日報 OrientalDaily ・ 17 小時前
一年半狂減45kg！日本女諧星靠2個小改變，成功瘦掉「半個自己」網驚：根本重生等級！
說到日本藝人成功瘦身的代表，絕對不能不提到知名諧星 Yuriyan Retriever（吉田有里）！1990年出生、現年35歲的她，以大膽幽默的表演風格與率真的個性爆紅，是日本「棉花糖女孩」的代表人物女人我最大 ・ 1 天前
真夫妻果然最甜！馮德倫「帶愛貓拍VCR」挺舒淇首映 送飛吻閃爆全場：以妳為傲
在舒淇於釜山影展奪下最佳導演後，馮德倫也幽默發文：「又贏？家裡沒位放啊導演！」舒淇隨即回覆：「哪有『又』，好久沒有了～希望以後還能跟bucket man和Labubu擠一擠。」夫妻倆一來一往的互動充滿愛意，也讓人看見相伴28年的深厚情感。姊妹淘 ・ 1 天前
何超蓮逛街被野生捕獲 網民批新造型：造型像幾十年代以前的
已故賭王何鴻燊三房女兒何超蓮擁有甜美外貌和Fit爆身材，獲封為「最美千金」，不時於社交平台大晒美照，亦係各大時裝品牌寵兒，被唔少網民大讚時尚觸覺超好。不過，有網民近日於上海逛街時野生捕獲何超蓮，意外令何超蓮當日造備受關注。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
裕美現身法院接林作 不滿被拍下醜態：揀張這麼醜的相
香港虛擬貨幣交易平台JPEX涉嫌詐騙案件有最新進展，警方於昨日（11月5日）及較早前先後對16名人士提出檢控Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
BTS V金泰亨「神秘頸繩」成熱搜！$300有找，金宇彬、Seventeen都戴過的韓國手作品牌，靠明星效應起死回生
當金泰亨（V）在 Instagram 分享身穿 CELINE 全套造型的照片時，眼利的粉絲目光卻被他頸上那條簡約的紅線頸鏈吸引。這條在 CELINE 官網找不到的神秘紅線，瞬間成為社交媒體的熱搜話題。有趣的是，這條看似平凡的紅線背後，竟然藏著一個韓國手工品牌起死回生的感人故事。紅線或許不能用來和 V 連結愛情，但卻意外地連結了一個品牌的命運，更承載著祈福和守護的深層意義。Yahoo Style HK ・ 5 小時前
木村心美計程車親吻內幕！ 星二代從韓國遊到關西公寓！
故事從2024年元旦說起，木村心美和小川智大低調交往2年，同遊韓國的照片後來被翻出，粉絲直呼「太配了」。Japhub日本集合 ・ 3 小時前
李明慧再爆有人因下屬未有先打招呼下令炒人 周刊指陳慧琳姑奶捲入罵戰
前港姐亞軍李明慧（Vivian）今年1月在赤柱寓所報警，報稱遭身為教育家陳樹渠幼子的丈夫陳耀陽恐嚇及襲擊。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
小S大女兒Elly美國留學「染成金髮」變超辣！霸氣女王美照曝光 網嘆：基因超好
藝人小S（徐熙娣）與丈夫許雅鈞育有三個女兒，19歲的大女兒Elly（許曦文）目前就讀美國南加州大學（USC），雖然身在海外，仍常透過社群分享生活點滴。近日她曬出一組全新美照，成熟氣質與亮眼造型立刻引發熱議，網友紛紛直呼：「根本女王本人！」姊妹淘 ・ 1 天前
本港最大規模韓式餐廳結業！黑白大廚白種元燒肉店 攻港未夠一年敗走
餐飲業結業潮持續，韓國「國民廚神」、《黑白大廚》評委白種元旗下的韓式燒肉店「新村食堂 SAEMAEUL」，攻港未夠一年便傳出結業消息。28Hse.com ・ 22 小時前
專訪｜方力申偶像年代要收收埋埋 現大方分享太太懷孕趣事 最後竟被師奶狂鬧？
方力申即將在澳門開騷，原來對上一次搞個人音樂會，已是17年前。他不單預告會跳舞，下年更打算開香港站，重拾歌手身份。講起身份，今年他就多了個「丈夫」與「爸爸」身份Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前