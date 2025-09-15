同志影展開鑼 公屋案原告 Nick 獲獎
全智賢首部 Disney+ 原創韓劇作品《暴風圈》四大看點 姜棟元捨身救全智賢 「身貼身」拆彈超曖昧
由韓國天后全智賢與姜棟元兩大頂級演員出演﹑《淚之女王》導演金熙元﹑《分手的決心》編劇丁瑞慶傾力打造，萬眾矚目的年度諜戰愛情韓劇《暴風圈》，現正於Disney+ 獨家熱播！劇集為全智賢主演的首部 Disney+ 韓劇作品，「零死角」不老美貌再次驚豔觀眾，同時也完美駕馭霸氣十足的政治女強人一角；姜棟元亦獻上多場肉搏打鬥戲，大展身手。兩人因共同經歷生死關頭，開始萌生充滿張力的曖昧愛情！首播三集便引發熱烈討論，迅速掀起煲劇熱潮。下文將與精選年度韓劇《暴風圈》首播一連三集的4個必睇場面，與大家投入一場充滿權力、復仇與情感糾葛的風暴。
全智賢首部 Disney+ 原創韓劇作品《暴風圈》 預告劇中前所未有的「成人愛情」
《暴風圈》看點1. 女強人角色為全智賢度身打造 從容冷靜同時霸氣全開
韓國天后全智賢於Disney+ 首部劇作即出演極具挑戰性的女政治家角色 — 前王牌外交官徐聞柱，再次驚艷觀眾。在總統候選人丈夫朴解浚突然被槍殺後，因繼承丈夫遺產而成為丈夫家人的眼中釘，瞬間在悲痛中回復冷靜，並從容﹑沉著應對丈夫家族圍攻，以一敵三，霸氣十足！為找出丈夫被殺真相，徐聞柱毅然從幕後重返政壇，踏上競選總統之路，與各方政權斡旋，展現了女強人的超強氣場與野心 — 在第三集中，她在候選人大會上的演講將劇情推向高潮，她拒絕以「眼淚攻勢」搏同情票，反而字字鏗鏘，自信且充滿力量，氣勢澎湃！難怪編劇丁瑞慶表示這個角色非全智賢莫屬，只有她才能演活這個孤獨但內心強壯的徐聞柱。
《暴風圈》看點2. 姜棟元鐵漢柔情 完美保鑣持槍下廚樣樣皆能
身為「韓國四大公共財」之一男神姜棟元在暌違21年後重返「小銀幕」，於《暴風圈》中化身全能保鑣白山湖，回歸即掀起熱議！姜棟元在劇中貼身保護全智賢，在每一次危急關頭奮不顧身地及時營救，多場肉搏打鬥戲，展現靈活身手，型到爆！而且，姜棟元亦完美展現出「膽大心細」的全方位魅力，由持槍保護到下廚煮食樣樣皆能，甚至連拆彈都一樣識！ 在全智賢前往演講大會的火車上，他及時發現炸彈，並迅速趕到現場，冷靜拆彈，沉著穩重讓全智賢安心，讓觀眾為他的鐵漢柔情深深著迷！
《暴風圈》看點3. 姜棟元捨身救全智賢 「身貼身」拆彈超曖昧
在緊張的拆彈一幕中，姜棟元不僅展現了過人的膽識與技術，更上演了一幕「捨身相救」的經典場面。他提出交換座位，讓原本坐在炸彈位置上的全智賢移到一旁，自己則坐上「定時炸彈」，兩人身貼身交換位置。這一舉動不僅讓兩人因多次生死相救而累積的革命情感，增添了一絲絲曖昧，更為這部節奏緊湊的政治劇，首次帶來了令人心動的「粉紅泡泡」，讓觀眾期待兩人後續的感情發展。
《暴風圈》看點4. 嚴泰久驚喜客串北韓領導人 掀更大權力鬥爭
外表霸氣的嚴泰久因其「I人反差萌」成為網民熱話，繼去年在Disney+ 原創韓劇《照明商店》飾演接連遭遇怪事的西裝男，與雪炫飾演的長髮女有一段刻骨銘心的愛情線，今次再次出演Disney+ 新劇，驚喜客串《暴風圈》中的北韓領導人金漢尚。儘管仍未正式登場，但單憑一個鏡頭已被眼利網民認出，更展現出強大氣場與神秘感，預示著後續劇情將會牽涉更南北韓之間權力鬥爭，令人期待這場跨國諜戰究竟會否帶來驚人發展！
《暴風圈》故事簡介
前王牌外交官徐聞柱 (全智賢 飾)，因一宗震驚全國的總統候選人遇襲案，打開了足以改寫國家命運的「潘朵拉盒子」。在候選人遇害後，聞柱驚揭對方疑是北韓間諜！一個個謊言及被刻意埋藏的國家機密亦接連浮出水面，掀起牽動國際政治局勢的致命風暴！隨著聞柱逐步揭開直通美國白宮最高層的國際陰謀，致命的襲擊接踵而至，身份神秘的僱傭兵白山湖(姜棟元 飾)出現在身邊成為她的守護者。然而，當危險步步逼近，山湖能否在守護聞柱周全的同時，控制住自己因她而悸動的內心？而他的過去又隱藏著甚麼秘密？
如果想買平價名牌手袋，不妨到The Outnet尋寶，The Outnet最近減價區低至15折，今期必買名牌產品有女裝Gucci手袋折後低至$12,650、COPERNI牛仔外套低至15折、男裝Thom Browne polo衫平了近萬元！跟各位詳細介紹簡約輕奢時尚網站The Outnet，這裡會定期更新The Outnet Promo Code、The Outnet優惠碼，讓大家在The Outnet hk以優惠價購物。即睇以下The Outnet網購教學，免運費詳情與退貨教學，更為各位整理了血拼清單，大家要密切留意啦～Yahoo Style HK ・ 8 小時前