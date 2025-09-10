全智賢首部 Disney+ 原創韓劇作品《暴風圈》 預告劇中前所未有的「成人愛情」

韓國「國民女神」全智賢首部Disney+ 韓劇作品，雲集姜棟元、John Cho趙約翰、朴解浚、劉宰明、吳正世、李美淑等強勁演員陣容，《淚之女王》導演金熙元與《分手的決心》編劇丁瑞慶攜手創作，年度韓劇《暴風圈》 即將於今日 (9月10日) 獨家上線，一口氣推出首三集讓各大影迷欣賞！女神全智賢，首度夥拍睽違21年未有參演劇集的姜棟元合作年度諜戰愛情劇，兩人戲裡戲外都火花十足。

Disney+《暴風圈》 官方劇照

全智賢迷妹上身自爆是姜棟元粉絲 大讚片場太養眼

全智賢自爆是姜棟元多年粉絲，因為他而接演劇集，更大讚首次與姜棟元合作即被他深深吸引：「我喜歡與他一起工作。這是我首次與棟元合作，他就是我的理想型。所有女人都會為他動心，我也不例外。」姜棟元也表示是為了全智賢才決定接拍劇集，更大讚她充滿魅力。於記者會上，二人的火花完美展現於人前，不時「俾心」及互相讚賞！而全智賢也大讚劇中丈夫朴解浚非常帥氣，表示在片場每次見到他打招呼都會忍不住瘋狂稱讚「前輩，你真的太帥氣了」，更笑說在拍攝現場有姜棟元和朴解浚二人，非常幸福。

全智賢、姜棟元預告劇中前所未有的「成人愛情」

全智賢和姜棟元提到劇中兩人的愛情線，是從影以來未試過的「成人愛情」。全智賢表示：「在拍攝看回放時有跟姜棟元聊到，大家有沒有演過這樣的『成人演技』嗎？在畫面看來感覺非常自然，感覺很好。」

Disney+《暴風圈》 官方劇照

Disney+《暴風圈》 官方劇照

全智賢從影以來新挑戰 代夫參選總統展開選戰

女神全智賢出演角色類型無數，是次於《暴風圈》中將飾演為前王牌外交官徐聞柱，因為總統候選人丈夫被槍殺，為了找出背後真相，而決心踏入政壇參選總統。對於首次擔任這位時常要保持冷靜但又不失知性氣質的政客角色，全智賢坦言以女性為主導的政治劇集很罕有，非常有挑戰性因而毫不猶疑答應出演。

Disney+《暴風圈》 官方宣傳海報

《暴風圈》 故事簡介

前王牌外交官徐聞柱 (全智賢 飾)，因一宗震驚全國的總統候選人遇襲案，打開了足以改寫國家命運的「潘朵拉盒子」。在候選人遇害後，聞柱驚揭對方疑是北韓間諜！一個個謊言及被刻意埋藏的國家機密亦接連浮出水面，掀起牽動國際政治局勢的致命風暴！隨著聞柱逐步揭開直通美國白宮最高層的國際陰謀，致命的襲擊接踵而至，身份神秘的僱傭兵白山湖(姜棟元 飾)出現在身邊成為她的守護者。然而，當危險步步逼近，山湖能否在守護聞柱周全的同時，控制住自己因她而悸動的內心？而他的過去又隱藏著甚麼秘密？

