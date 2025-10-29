44歲全智賢緊緻肌膚、川字腹肌比少女還少女！兩孩靚媽的保養祕密：把運動變成呼吸一般的存在

世上其中一件最不解的事，是現在的全智賢跟《我的野蠻女友》時期，其實沒差很多，而那已經是2001年上映的劇集。全智賢10月30日迎來44歲生日，不但擁有緊緻肌膚，甚至還不時露出川字腹肌，由面孔到身體都在嚴格規管的狀態。年齡，在全智賢身上，也許確是個意義不大的數字罷了。

看到全智賢的好氣息，就知道那透亮肌膚不少的功勞來自飲食。她每天早晨會以一杯新鮮蔬果汁為開始，不令腸道有太大負擔之餘，也可以新鮮的食材喚醒精神，也蔬果纖維也有助排走毒素。作為兩個孩子之母，她分享說產後修身的祕密是雞胸肉奶昔，把60克雞胸肉與300毫升牛奶為基礎，再加入杏仁、核桃，再添上少量香蕉、草莓和藍莓一起打均勻即完成。一杯約400卡路里，不但飽肚也含豐富蛋白質，味道也不至於太平淡。每天以一杯取代一餐後，很快就追上產前身型。

全智賢多年來維持均稱又健康的身型，與其節食，她認為定時吃三餐，也確保營養均衡更為重要。午餐和晚餐的部分，她會多吃蔬菜和高蛋白質的食物，先增加飽腹感，避免因饑餓感而吸收不必要的高熱量食物。有指，她為了物理上慢慢吃飯，而非狼吞虎嚥，全智賢會用非慣用手吃飯，減慢吃飯速度。

44歲的新層代謝當然會比年輕時慢，雖說飲食佔七分，但運動也佔三分。全智賢是個運動迷，對運動也有非一般的堅持和毅力。每天早上六時起床運動，是她維持多年的習慣：「有時拍戲回到家已經凌晨4點，但第二天6點、7點，我還是會起床運動，對我來說運動就像是呼吸一樣。」她分享說，仍然記得一開始連跑步機和交叉訓練十分鐘也做不到，現在則成了每天都在做的練習，這樣下去，對她拍攝動作場景時也有明顯幫助。所以說，每天堅持多一點點，多年後，健康就像是呼吸一樣自然吧。

