全智賢+姜棟元首度合作！《暴風圈》間諜愛情劇情好看嗎？

▲ ELLE.com.hk

被韓國網友形容為「韓國史上最頂級合作」、「歷代級選角」的新劇《暴風圈》，找來全智賢x姜棟元首度合作，劇情講述全智賢飾演的韓國外交官，也是前任駐美大使，憑藉著自己敏銳判斷力贏得國際社會的信任，試圖找出隱藏著圍繞南北韓雙方的政治陰謀。

▲ ELLE.com.hk

《暴風圈》劇情講述大韓民國總統大選前夕，候選人張峻翼（朴海俊飾演）遇刺，打開一個足以改寫國家命運的「潘朵拉盒子」，人人各懷鬼胎，敵友難分。而事件背後究竟藏著什麼陰謀，足以觸發第三次世界大戰？

廣告 廣告

▲ ELLE.com.hk

《暴風圈》由《分手的決心》編劇丁瑞慶執筆，《淚之女王》許明行與《犯罪都市4》金熙元共同指導，以現代韓國為背景，要將於9月10於Disney+上架。

▲ ELLE.com.hk

全智賢飾演事業有成的外交官、前駐美大使「徐聞柱」，和姜棟元飾演的國際特工「白山湖」之間的故事。

▲ ELLE.com.hk

相隔21年姜棟元自2004年的《魔術》後，再次回歸電視圈，而這次他不僅在《暴風圈》中演出身世成謎的特工白山湖，還首次擔任執行製片人。

▲ ELLE.com.hk

《暴風圈》更加入荷里活影星趙約翰飾演美國助理國務卿安德森米勒；還有《從前，有個好萊塢》的Spencer Garrett飾演美國總統

▲ ELLE.com.hk

《暴風圈》共九集，將於2025年9月10日首播三集，之後每週更新兩集。

▲ ELLE.com.hk

雖然全智賢與姜棟元都在韓國有著極高的人氣，但居然從來沒有合作過電影或電視劇，要說到最近的一次，就只是在2014年他們代言了UNIQLO，所以《暴風圈》自然也叫人更加期待待。

推薦閱讀:

➤ 《單身即地獄4》最意想不到CP成真？ 鄭裕陳爆戀上張泰晤

➤ 許光漢回來了！新任品牌大使、重拾歌手身份，還準備好進軍國際了？







Follow us on:

Facebook: elleOnlineHK

Instagram: @ellehongkong

YouTube: ELLETVHK





