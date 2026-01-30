獨立書店推薦賞︱區家麟頒獎：而家要一個台幾咁艱難
少女感的秘密不是裝嫩！全智賢、金泰希、宋慧喬的逆齡狀態解析
觀察韓國娛樂圈會發現，真正被稱為「不老代表」的女星，外型並非停留在某個年齡，而是一種長期穩定、耐看的狀態感。
全智賢的臉部線條始終俐落，下顎線清楚，整體輪廓乾淨有精神；金泰希五官溫柔，但臉部線條與膚況始終平衡，不顯疲態；慧喬則以細緻膚質與自然表情著稱，越簡單越耐看。她們給人的少女感，並非來自沒有紋路，而是輪廓線條清楚、膚質乾淨、妝容與表情不刻意，整體狀態始終在線。
真正顯老的，其實不是紋路而是臉部線條與整體緊實度的改變
許多人一談到抗老，第一時間關注的是細紋與皺紋，但在視覺上，真正影響年齡感受的，往往是臉部線條是否清晰、輪廓是否俐落。當線條顯得鬆散，即使膚質不差，也容易看起來疲憊。
因此，近年保養趨勢逐漸從表層修飾，轉向讓肌膚狀態看起來更穩定、線條更乾淨。
從日常保養中，維持線條感與穩定膚況
DARPHIN朵法 深海翡翠蘊活緊塑系列
DARPHIN朵法由通過法國國家認證的物理治療師Pierre Darphin創立，率先提出從「肌膚支撐結構」對抗老化的概念，而非只停留在表層修補。
隨著年齡增長，纖維母細胞活性下降，膠原蛋白、彈力蛋白與纖維連結蛋白合成力減弱，導致鬆弛與下垂問題浮現。深海翡翠蘊活緊塑系列，正是針對這類深層老化設計。
深海翡翠蘊活緊塑系列著重於保養時的包覆感與服貼度。質地延展性佳，塗抹時能感受到肌膚表面被柔和包覆，使用後膚觸細緻平滑，整體狀態顯得緊實、有精神。特別適合在作息不穩定、容易顯疲態的時期使用，讓日常膚況看起來更穩定、線條更俐落。
少女感的第二關：乾淨、細緻的膚質狀態
CHANEL香奈兒1號紅色山茶花活能精華乳
即使輪廓在線，膚質一旦顯得粗糙或油光明顯，整體狀態仍會扣分。真正耐看的肌膚，是均勻、平滑、光澤低調的霧光感。
香奈兒1號紅色山茶花活能精華乳結合AHA果酸，同時注入紅色山茶花活能萃取，兼顧煥膚與抗疲憊。
質地輕盈，介於精華與乳液之間，推開後吸收迅速，肌膚表面呈現細緻柔霧質感。使用後膚觸更平滑，妝前狀態顯得乾淨清爽，特別適合白天或上妝前使用，讓底妝更服貼、不易顯紋理。
最後一個關鍵：眼神與唇色的少女感表情
THREE 2026春日茶語彩妝
少女感往往藏在說話時的眼神溫度與唇色表情。THREE 2026春季彩妝以「對話」與「茶香」為靈感，將柔和色彩與輕盈質地融入日常妝容。
THREE 星紗流光四色眼影盤推出兩款色號：09 FLOWER SPACE——藕粉色調，如花茶般柔和悠閒，營造溫暖、清新的眼神氛圍，10 GARDEN SPACE——裸米色調，帶淡淡紅暈的霧面層次，自然卻耐看。
THREE 夢幻柔光唇膏同樣推出兩色，07 ALMOND TEA橙米色調，帶有溫潤堅果茶氛圍，氣色自然溫和。08 RED TEA紅棕色調，靈感來自紅茶的深邃色澤，沉穩卻不厚重。
看更多 CTWANT 文章
宋慧喬黑白美照連發！IG 嬌喊想念飄逸秀髮，短髮女神遇「長髮陣痛期」，網歪樓：這膚質簡直逆生長！
酒窩男神金宣虎重新出發太帥！Netflix《愛情怎麼翻譯？》空降熱榜，認識他必看的6個重點
其他人也在看
51歲楊采妮拒絕醫美，親授「純天然保養術」，示範簡易刮痧步驟養出少女臉
要說演藝圈中皮膚極好的美人，一定要說現年51歲的楊采妮！Charlie近年深居簡出，除了電影與廣告拍攝，甚少機會與fans正面互動交流，近日她悄悄開設小紅書帳號，跟fans大方分享護膚心得，還親切地拍片解釋每個步驟，讓大家跟她一起蛻變成純天然凍齡美人！Yahoo Style HK ・ 1 天前
少時太妍自帶高級蜜桃香全靠「Kuoca潤膚乳」！4款太妍同款冬日保養急救護膚品名單請收藏
少時太妍真心推薦護膚品名單又來了！太妍常於 YouTube 頻道分享對美妝產品的熱愛，而且更是100％ 私心推薦，是次分享「冬日保養」的續命名單，大部分更是性價比高的開架產品，讓大家很想即 get 太妍同款！Yahoo Style HK ・ 5 小時前
黃日華千人前激罕回應與關寶慧真實關係 曾承諾已故太太「終身不娶」
黃日華自2014年與港視（HKTV）約滿，已甚少參與幕前演出；日前，黃日華出席活動時宣布自己現時已冇晒戲癮，基本上係退出娛樂圈，唔會再接任何影視嘅演出，又指自己知自己唔會去返以前顛峰狀態，寧願留啲美好印象畀觀眾，以及畀時間自己去做自己喜歡嘅事情。黃日華希望遠離鎂光燈，卻因好友任達華喺TVB節目《一周星星》上嘅一句玩笑，令黃日華與59歲女星關寶慧嘅緋聞再次成為焦點。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
回流當紅歌手被揞名爆喺加拿大借錢唔還 疑似債仔幫手發聲「我嗰筆已還清」
娛圈向來有唔少「揞名爆」嘅八卦料，早前有網民就出post聲稱有位近年冒起嘅男歌手，過去喺加拿大生活嗰陣曾經借錢唔還，金額最高達港紙5位數，但到而家都冇還過。Yahoo 娛樂圈 ・ 42 分鐘前
東記私房菜慘遇「60人霸王餐」騙局！老闆報警揭悲慘內情 $180急售鮑魚龍躉獲網民力撐：一晚即爆滿
香港飲食業經營艱難，最怕遇到「西客」走數！位於觀塘的私房菜「東記私房菜」，其老闆兼前資深廣告人姚冠東，日前在社交平台發文求助，指遭遇一名舊客預訂60人宴席後竟無力付款，變相食「霸王餐」。事件最終驚動警方，亦揭開了該名食客背後疑似墮入桃色陷阱的悲慘故事。為了不浪費大量珍貴食材，老闆以$180成本價呼籲街坊「幫手食」，結果引發大量網民熱烈響應！Yahoo Food ・ 1 天前
麥明詩再着3年前吊帶晚裝 驚人修身成果贈機師老公
【on.cc東網專訊】「十優港姐」麥明詩（Louisa）前年與任職機師的盛勁為（Keith）結婚，去年3月於社交平台宣布BB出世，一家三口樂也融融。半息影狀態嘅麥明詩，早前晒出同盛勁為出席好友婚禮嘅晚裝相，見佢已回復生B前嘅Fit爆身材，上圍明顯升級更見豐滿。曾東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
陳百祥寸鄧兆尊「靠父幹」才擁12億身家 兆尊：前輩講嘅嘢，我哋係會接受嘅
吳家樂、鄧兆尊一起在網台「娛樂好好玩」，談論娛樂圈發生的熱話，陳百祥近日出席活動時指鄧兆尊「靠父幹」才有這麼多身家，鄧兆尊於網台節目中回應事件。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
這樣吃定食超不禮貌 去日本一定要記住正確吃法！
日本的定食很常見到這種小碗裝的料理，對於這種料理要怎麼吃其實也是有一定的規矩的唷，下面就來簡單教會大家，下次到日本遊玩的時候記得做個有禮貌的觀光客！Japhub日本集合 ・ 16 小時前
六旬中國婦因踩單車衝燈 被揭日本非法居留近30年
日本兵庫縣警察，周三（28日）因為一名62歲中國籍女子周瑞玲踏單車無視交通燈號而進行調查，卻揭發女子非法入境日本，並逗留了近30年。兵庫縣警察透露，在周三的傍晚，警察在神戶市的中央區一處路口，目擊一名踏着單車的女子因為無視路上的紅燈而繼續前行，被警察即時截停。在調查期間，女子無法提供身份證明，並且在返回警署調查後，發現女子根本沒有有效的居留資格。經過調查，證實女子名叫周瑞玲，她稱自己是在1997年與多人乘船在「東京附近」偷渡抵達日本，沒有正當入境，而且在日本非法居留了29年。因此以違返日本入境法例將她拘捕。警察相信女子可能是匿藏在日本公民的住所內同居多年，並調查這位女子在非法入境後，在日本輾轉去過的地方。am730 ・ 21 小時前
郭富城8歲女兒「跳BABYMONSTER女團舞」超有架勢！網驚豔：果然是舞王女兒
郭富城的妻子方媛28日在社群平台分享一段影片，8歲大女兒郭詠希熟練跳韓國女團BABYMONSTER熱門歌曲《PSYCHO》，動作流暢、節奏掌握得宜，立刻引起網友討論，不少人直呼「果然是舞王的女兒」。姊妹淘 ・ 1 小時前
鍾麗緹女兒Cayla天生弱視！5歲「右眼已近視千度」接近失明，兩年治療扭轉人生
近日，鍾麗緹在直播中首度詳細談到小女兒Cayla（考拉）的先天視力問題。她透露，考拉出生時右眼就有單眼弱視，但因為初期沒有明顯症狀，一直到5歲才發現，當時右眼度數已高達1000度，視力低於0.1，幾乎接近功能性失明，消息曝光後也引發不少家長關注。姊妹淘 ・ 1 小時前
朱麗蒨為躲劉德華粉絲「躲車底蓋毛毯」！向太曝昔日辛酸：那時候她最可憐
向太陳嵐近日在影片中提到一段90年代往事，當時劉德華妻子朱麗蒨為了躲避瘋狂粉絲，外出時只能蜷縮在車座底下，還得整個人蓋上毛毯掩飾，讓外界看見天王光環背後家人所承受的壓力。姊妹淘 ・ 20 小時前
戴祖儀澳洲熱情如火 吳若希白襯衫突襲
【on.cc東網專訊】藝人戴祖儀正與吳若希及丁子朗正身在澳洲為無綫拍攝旅遊節目，澳洲正值夏天，在陽光普照下的艷陽下，戴祖儀也突然熱情如火，在社交網大派福利。她以兩件頭水着晒弗到漏迷人身材，正面甫士晒纖腰，側身則盡展迷人曲線，加上逆光下拍攝，效男媲美寫真，令祖儀仙東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
「手袋黑名單」瞬間老10歲！日本造型師盤點3款設計，為何黑色Tote Bag是大忌？改換這3款才時尚耐看
究竟要如揀選手袋才可以保持年輕感？雖然近年 Old Money 風大行其道，復古款式又備受追捧，但一個不慎就會由優雅變老氣。這次就同大家拆解 3 款 NG 手袋，以及 3 款必入手的減齡袋款推介，等大家無論任何年齡都可以散發個人魅力！Yahoo Style HK ・ 5 小時前
秀茂坪居屋單位違規掛物駁燈籠 法團嚴厲譴責擬申禁制令
秀茂坪居屋曉麗苑旗下法團第八屆管委會於社交平台發帖，譴責其中一單位業主，指其在公共走廊天花食水喉管懸掛個人物品，並在屋外接駁有電力裝置的燈籠，嚴重違反大廈公契，及對大廈安全構成嚴重威脅，法團已委託律師正式向該單位業主發出警告信，若不移除將入稟法院採取進一步法律行動，包括申請禁制令。am730 ・ 1 天前
【惠康】買4支高露潔牙膏 送Tempo卷紙、購物車等總值$407禮品
今期惠康有豐富禮品優惠，買4支高露潔精選全效專業牙膏，即送總值$407豐富禮品；買2盒8罐裝可口可樂/芬達/雪碧/玉泉汽水/梳打水，即送總值$55禮品；買1排刀嘜3支裝純正花生油3x900毫升，即送總值$47豐富禮品；買指定品牌紅/白餐酒滿$300，即送總值$142豐富禮品；買佳能/高樂氏產品滿$138(2件85折)，即送總值$146禮品；買2罐壽桃極品蠔皇/紅燒鮑魚425克，即送你總值$71禮品！YAHOO著數 ・ 4 小時前
為什麼中國將英國首相施紀賢來訪視為更大局面的一部分？
Reuters施紀賢是八年來首位訪問中國的英國首相。 冬天的北京並不總是一個友善的地方。 刺骨的寒風自北方吹來，將城市的湖泊與河流瞬間凍結，只有具備最強的靈魂才敢跳進冰冷的水中。 然而，在過去兩個月，世界各地的領袖卻紛紛接受邀請，前往這座中國的首都。 法國、韓國、愛爾蘭、加拿大和芬蘭的領導人接連訪華，德國總理預計下個月到訪。 現在，加入這股直奔北京潮流的西方領導人還有施紀賢（Sir Keir Starmer），他是八年來首位訪華的英國首相。 ...BBC News 中文 ・ 21 小時前
【萬寧】週五購物攻略（只限30/01）
萬寧推出周五購物攻略，個人護理產品買3件滿$99送獅球嘜純正芥花籽油600毫升；精選女性衛生護理產品、精選沐浴產品買1送1；精選頭髮護理產品、精選染髮產品買第2件半價；精選舒適達牙膏買4件送Selectpro鈦陶瓷電飯煲+金象牌頂上茉莉香米1公斤；買頭髮護理及染髮產品照價9折；精選L’ORÉAL PARiS女士護膚產品買滿$399送L‘ORÉAL活力緊緻鑽石奇蹟水；全線Olay產品買滿$488送Olay胜肽面膜；精選保健產品、精選西式保健產品、精選靈芝/蟲草產品買3送1；買健康產品滿$488送$60萬寧現金優惠券；買靈芝、蟲草產品滿$688送$100萬寧現金優惠券；精選糖果小食滿$150送$20萬寧現金優惠券；買染髮產品2件滿$99送金象牌頂上茉莉香米1公斤/3件滿$239送健康工房藥膳養生/滿$268送迪士尼鋼牙與大鼻旅行套裝！YAHOO著數 ・ 3 小時前
歐聯話題 ｜鮮為人知規例 車路士或失16強主場次回合優勢
車路士因為同屬倫敦市有3支球隊直接打入8強，令一條歐洲足協鮮為人知的規例浮現，賽程安排出現前所未見的難題，很大機會失去16強主場次回合的優勢。Yahoo 體育 ・ 14 小時前
中國女生民宿廚房垃圾堆！ Airbnb投訴增15%藏陰謀！
這租房故事也太誇張了吧？日本一位民宿從業員在Threads上吐苦水，說接待兩位中國可愛女生，結果退房時房間像垃圾場一樣，滿地杯麵、飲料瓶和紙巾，廁所還貼滿馬桶蓋膜，髒亂程度讓人看傻眼。他要收清潔費，對方拒絕，搞得小爭執，最後只好網上公審。照片一出，網民炸鍋，有人笑說「狗拆家都不至於」，也有人提醒別以偏概全。Japhub日本集合 ・ 1 天前