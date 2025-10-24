全機等她1小時！吳姍儒旅遊超雷經驗曝

本港錄首宗本地基孔肯雅熱確診
[NOWnews今日新聞] 女星Sandy吳姍儒近日主持《小姐不熙娣》時，自爆在美國讀書時，與妹妹搭飛機到美國另一個城市，但下飛機領行李時，發現行李整個不見，慌忙去問工作人員才知道廣播一直在叫自己名字，叫了1個多小時，原來她是轉機，不用下飛機，Sandy只好拉著妹妹狂奔，跑到腿都軟了才終於到飛機上，還迎來所有乘客超嘲諷的熱烈掌聲，讓她忍不住直呼「此生最雷的旅遊經驗」。
Sandy近日在節目中回憶某次跟妹妹搭半夜飛機，從美國飛往當地另一個城市，「我睡著了，醒來的時候到了，大家就下飛機」，出關後就去等行李，但等行李轉完都沒有自己的，讓她只好去詢問工作人員，對方看Sandy的票後問「請問妳是吳姍儒嗎？」Sandy說對後，工作人員問：「妳沒有聽到廣播一直在叫妳名字嗎？」而且已經持續1個多小時。
Sandy拉著妹妹在美國機場狂奔 上飛機竟被全乘客嘲諷拍手
這時還不知道問題出在哪裡的Sandy問對方廣播為什麼要叫她，沒想到工作人員竟回：「因為妳是轉機班機，根本不應該下飛機」，Sandy跟妹妹只好再進關，拉著妹妹在超大的美國機場狂奔，由於是半夜，所以機場沒人，「你就看到遠遠有一個人說『GO！GO！GO！』」，不斷揮手叫她們登機。
Sandy透露當時跑到全身起雞皮疙瘩，原本想要假裝鎮定上飛機，結果自己位置剛好是第一排第一個，全飛機乘客都臭臉拍手，嘲諷意味濃厚，Sandy也直呼「那是我此生最雷的旅遊經驗」。
Sandy登機後超尷尬 開玩笑喊：像在搶救雷恩大兵
而Sandy也表示坐在飛機上後，身體不自覺一直往下滑，一直算還要多少個小時，想要趕快下飛機，「我就一直瑟瑟發抖，我在這裡幹嘛？」不過Sandy也開玩笑說：「全程都覺得自己很像在搶救雷恩大兵」，拖著妹妹狂奔整個機場，「一切都是慢動作的感覺」，但Sandy也在最後強調：「不好玩，一點都不好玩」，覺得非常驚險又丟臉。
資料來源：小姐不熙娣YouTube
