全民造星6 總決賽｜少女時代孝淵驚喜加盟 與古天樂梁詠琪任評判

ViuTV人氣節目《全民造星》打造出MIRROR、ERROR 及 COLLAR等人氣組合，亦為素人打造演出機會加入娛樂圈。最近熱播中的《全民造星6》經歷多個舞台後，即將於1月4日於澳門舉行總決賽。今日（12日），ViuTV公布評判人選。

早前，網上一直盛傳今屆決賽評判人選，將由一位香港女神及韓國女團成員擔任，今日大會終於公布人選。總決賽評判將由古天樂、梁詠琪及韓國天團少女時代成員孝淵擔任。