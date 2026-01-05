《全民造星6》決賽，強尼被古天樂即場出題「考牌」，主持急才功力被大讚轉數超快

《全民造星6》決賽圓滿結束，司儀強尼再被封為「地表最強」，面對古天樂即場出題依然面無懼色，盡顯急才功力被受網民洗版大讚！

《全民造星6》決賽作為 Viu TV 本年度首個現場直播節目，再度請來「ViuTV 一哥」強尼坐鎮。節目開始時強尼先與評判聊天熱身，先問及古天樂的身體恢復狀況，古天樂秒答「你講咩？我聽唔到！」強尼見狀即時醒水轉為《尋秦記》相關話題。（貼文按此）

《全民造星6》截圖

《全民造星6》截圖

問到古天樂身為《尋秦記》項少龍的「穿越能力」時，被古天樂反問「我穿咩呢？」，強尼快速回應「穿咗我哋個心，呢套劇、呢套戲貫穿咗我哋 20 年，由電視走到電影，貫穿咗我哋個心」。接著古天樂再問「咁我越咩呢？」，強尼即答「超越香港電影票房所有歷史紀錄」，古天樂露出滿意笑容，超強轉數引網民大讚「強尼真係勁到癲」！

不少網民評論指「應該有事先夾過」，但其實如果有看直播的話，留意強尼有一刻發呆而且「瞳孔地震」，不似事先已「夾好」對答。

另外，73 號 Yip Sir 表演完畢後，強尼選擇問古天樂評語，同樣被讚是「神來之筆」。對於跳舞項目，不少人認為應問少時成員孝淵小姐的意見，但問古天樂則可引起更有意義的對答。

古天樂問道「你都 40 歲，嬴咗又唔會組男團，咁你有咩諗法？」，Yip Sir 回應「或者可以帶領男團做好好嘅訓練，無論電影電視或音樂，或者劇場演出，我自己就係劇場其中一人，造星舞台可以直播畀 600 萬人欣賞」，古生點頭讚好指「你記住你今晚講過咩，一定要做落去！」，Yip Sir 秒回指「靠你啦古生」歡呼聲四起。

比起評論舞技，強尼引起二人對演藝「抱負」的對答更觸動人心，亦讓 Yip Sir 能更自然地說出參賽原因，把握機會留下深刻印象，果然就是經驗老到的金牌司儀！

