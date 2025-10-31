全民造星VI｜ 20號Winson獲梁釗峰高度評價「值得被看見」梁祖堯揚言要幫22號Alvin找出性格

《全民造星VI》昨晚(30日)播出一集，輪到20至28號參賽者進行第一輪比賽，當中20號參賽者Winson以一曲《獨上C樓》獲得一眾導師及評判好評。Gin Lee和梁祖堯異口同聲表示「唱得好」，就連強尼也讃他唱得鬆容。當Winson唱至飊高音部分，3位評判不假思索地連橫按下藍燈，而一向出手快的Gin Lee亦即時搶人成功。梁釗峰對Winson的演出作出高度評價，更直指：「你真係好值得被看見。」

而參賽者互投的三甲人選，21號參賽者牛牛以跳唱《What Makes You Beautiful》出賽。自言中學時視BTS為偶像，希望自己有朝一日能像BTS唱歌跳舞一樣閃閃發光的牛牛，一開聲唱歌後，梁祖堯即叫「弊喇！弊喇！」，評判亦聽得面無表情，不過幸好牛牛憑跳舞救回自己，成功令Oscar和梁釗峰按下藍燈，進入梁祖堯一組。Oscar坦言：「以你成個package嚟講，感覺上係很值得入嘅，因為《全民造星》畢竟都會睇外型同埋睇觀眾緣。」

緊接出場的22號參賽者Alvin Lai同樣以跳唱為表演項目而贏得2盞藍燈，何爵天對Alvin欣賞地表示：「你係好肯行到咁近，同我哋交流嘅一個performer。你未必做到最好，但係你有呢個勇氣去做呢樣嘢，我覺得好appreciate。」不過Alvin演出前兩位導師卻對他零印象，而演出後Gin Lee亦指Alvin：「跳又OK，唱又OK，但係嗰個感覺好似⋯⋯」最後梁祖堯決定把他入組，向Gin Lee揚言：「我幫你搵佢嘅性格出嚟！佢未認識自己啫！」

至於跌入復活區的分別有從事模特兒，曾在倫敦Fashion Week行過Catwalk的23號參賽者Samson；從加拿大回流參賽，前亞視藝人杜挺豪之子24號參賽者朗朗；被指笑起上來似陳柏宇的25號參賽者Chester以及小時曾迷失方向學壞，後來跟中學同學一齊玩busking而走回正軌的26號參賽者勾飛。當中25號Chester，在表演自彈自唱《夜闌人靜》時連走兩次音，事後有感令支持自己的人失望而不禁落下淚來。27號阿木則是全集唯一被淘汰的參賽者。

