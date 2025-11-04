全民造星VI｜42號Homing被指有謝霆鋒feel 7號紹冠唱歌+鋼管舞獲讚恰到好處

《全民造星VI》

《全民造星VI》昨晚(3日) 播出一集，出場的 7位參賽者中，有4位順利晉級。

37號參賽者紹冠曾參加《造星II》，最後在60強時決定退賽。今次紹冠捲土重來，以一曲《厭惡物圖鑑》再配合鋼管舞演出，紹冠直言排練時發現原來唱歌和上鋼管是不能同時進行：「一鎖core嘅時候其實就會唱唔到歌，所以係一個挑戰嚟。」而紹冠今次的挑戰，不單止贏得評判3盞藍燈，被梁釗峰讚其演出恰到好處，還令兩位導師爭相搶人，最後進入Gin Lee一組。

本身已是出道歌手，出過歌還舉行過個人音樂會的41號參賽者Jacky Fan以自彈自唱《MM7》出賽，表演前Oscar已跟梁釗峰預告他唱歌很好，而Jacky Fan的演出亦正如Oscar所言，梁釗峰更表示：「有啲嘢可能都要跟你學習，好厲害嘅演出。」最終同樣以3盞藍燈進入梁祖堯一組。

42號參賽者Homing面試時以卡通人物聲線唱歌，引得幕後女同事笑容滿面，隨即被音樂顧問徐浩指：「佢呢個樣曳曳哋，但其實個人又nice呢，好殺食㗎。」而今次Homing演唱《玉蝴蝶》，一出場時已被指有謝霆鋒feel，演出途中，梁祖堯更一臉疑惑地表示：「我被觸動嘅？佢冇做過啲咩㗎喎。」最後Oscar和梁釗峰同樣按下藍燈，Homing順利晉級進入梁祖堯一組。

跟哥哥AnsonBean餅印一樣的43號參賽者Ian Hannz，就以跳唱原創曲《Ziggy》作賽。對於坊間會將自己跟哥哥比較，Ian Hannz表示會同自己講：「唔好去證明任何嘢，係自己嘅journey一部分，只不過佢都參與過呢一部分。」Ian Hannz的演出獲3位評判一致讚好，梁釗峰尤其欣賞他的原創歌曲：「好犀利呀！我完全唔覺得呢首係粗糙嘅原創歌曲囉。」梁祖堯亦看準時機搶人成功，Gin Lee霎時大叫「好快呀你」，還表示：「傷心呀我，我喊陣先！」

至於38號參賽者阿田面試時因妝容太白被笑指似瞻仰遺容，卸妝後Gin Lee即時大叫「舒服好多」，更攪笑地表示：「呢個係復活呀！」選唱《青春頌》的阿田最後亦正如妝容一樣，進入復活區。肥仔一名的40號參賽者Zac，憑著一股毅力，由面試時穿2XL褲，減到比賽時穿中碼。不過Zac的演出成績卻不及減肥來得好，最終亦只能跌入復活區。

而全集唯一被淘汰的是36號參賽者MW。於Makerville任職Artiste Management的MW面試時衷心地表示覺得因為有《造星》這個節目，才令到追夢不再是一個夢。梁祖堯亦因為MW這一番肺腑之言而聲稱會給他機會，不過MW卻過不了評判一關，最終被淘汰出局。導師和一眾參賽者也替他感到可惜，參賽者牛牛更加哭至泣不成聲。

