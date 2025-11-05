雙11優惠｜Häagen-Dazs突發單球雪糕$11
全民造星VI｜44號Noah綵排狠狠被罵 51號Hugo晉級 Gin Lee攪笑質問評判「我做錯乜嘢事」
《全民造星VI》昨晚(4日) 播出一集，44號參賽者Noah以演唱原唱歌曲《到此遺址》作賽，雖然在綵排時表現不如理想而狠狠被駡，但慶幸正式演出時總算博取到Oscar和梁釗峰的一絲讚賞，Oscar認為Noah整個包裝尚算好看：「至少我覺得你係呈現緊你自己畀我睇。」Noah最後憑2盞藍燈順利晉級進入梁祖堯一組。
46號參賽者俊逸就以自彈自唱原創曲《火柴》出賽，演出前Oscar樂觀地以為自彈自唱，還要是原創歌曲，應該「唔會衰得去邊」，怎知當俊逸開聲不久Oscar便大皺眉頭。原來Oscar發現俊逸咬字有很大問題：「聽得幾投入㗎，但係你啲咬字好disturb我，你係唯一一個參賽者我同釗峰都喺度圈讀錯咗嘅字。」梁釗峰坦言這樣做是因為俊逸唱得真的好聽才會細心留意歌詞，更表示：「如果我玩IG見到你唱歌reels，我會有衝動將佢post上story。」最後俊逸以全藍燈晉級進入梁祖堯一組。
而48號參賽者黃尚則自彈自唱日文歌，給與藍燈的Oscar認為黃尚選了一首很好聽的歌曲參賽，加分不少，亦令人好奇如果唱廣東歌會如何。黃尚即場清唱了兩句《天梯》，強尼直指黃尚「斗膽」，之後黃尚還加句：「我細細個⋯⋯」強尼即時笑稱：「呢句仲斗膽！」梁釗峰亦笑言：「我都係細細個唱之嘛！」他們的對話引得Gin Lee笑開懷。黃尚最後贏得3盞藍燈進入梁祖堯一組。
49號參賽者Larry以強項跳舞出賽，其精湛的舞技令梁釗峰很快便按下藍燈，梁祖堯亦揚言「無得輸」。何爵天更即時問Larry：「你個IG係咩呀？我而家即刻follow。」自稱近4、5個月有上唱歌班的Larry亦即時清唱兩句，其歌聲亦被Oscar讚好。最後Gin Lee按燈搶人成功，梁祖堯亦覺得為Larry著想，確實應該進入Gin Lee一組。51號參賽者Hugo面試時雖然被指樣貌不夠標青，身型不夠高大，但憑着一把令人有初戀感覺的歌聲贏得入圍機會。今次Hugo以歌曲《睡到3點》作賽，兩位導師依然覺得Hugo裡裡外外都需要大執，正當二人討論Hugo的問題時，Oscar和何爵天已不約而同地按下藍燈，Gin Lee即時慘叫：「我哋要揀呀！」不過兩位導師始終揀不落手，最後何爵天提議由Gin Lee幫他提升唱歌技巧，Gin Lee無眼睇之餘，還表示：「佢唔係要歌唱提升咁簡單！」事後Gin Lee更走去質問評判：「我究竟做錯咗啲乜嘢事！」非常攪笑。
而跌入復活區的包括被指存在感低的45號參賽者Anson Leung，以及因疲倦而令演出予人沒有心機的50號參賽者Azahon。至於47號Brain則是全集唯一被淘汰的參賽者。
