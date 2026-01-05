焦點

冬季季候風 周三市區最低氣溫11度

全民造星VI 總決賽｜Teller最終勇奪冠軍寶座 Ian Hannz榮獲亞軍、Jacky Fan榮獲季軍

全民造星VI 總決賽
全民造星VI 總決賽

《全民造星VI 總決賽》於昨晚（4日）晚上7時30分假澳門新濠影滙綜藝館舉行，由強尼擔任主持。總決賽共進行兩輪比賽項目，一項為自選表演，一項為合作表演，合作表演中每位參賽者將與一位歷屆造星師兄姐一同進行表演。決賽參賽者各具潛能，施展渾身解數爭奪冠軍寶座。今屆晉身總決賽的11強參賽者包括：5號郭民鋒（Kirs）、6號張肇維（Gordon）、12號陳曉希（小雞）、19號黃日禧（Dave）、34號丘藍、41號范卓賢（Jacky Fan）、43號陳瑨羲（Ian Hannz）、52號李學偉（DaiMa）、63號王偉俊（Teller）、73號陳頴業（Yip）、92號關曉隆（Bosco Kwan）。

《全民造星VI 總決賽》賽果由全民投票及星級專業評判團各佔一半比分決定，務求選出最受大眾喜愛又受業界肯定的冠亞季軍。總決賽評判團的陣容鼎盛，當中包括古天樂、劉偉強、孝淵、梁詠琪、鍾廣德。而導師李幸倪、梁祖堯亦有現身撐場，更擔任表演嘉賓為學員打氣。除此之外，大會邀請到姜濤@MIRROR、COLLAR任表演嘉賓，為觀眾帶來勁歌熱舞助興。

決賽正式開始前，《全民造星VI》11強及部分參賽者（22位）帶來精彩的開場表演，而節目中獲得最高觀看次數的B3組更為現場觀眾表演自創曲《Way Of Water》。除此之外，今季其中87名參賽者亦在宣布賽果前，再次齊集於造星舞台上一同表演節目主題曲《前傳》。

總決賽經過兩輪比試，整合全民投票及星級專業評判團的成績後，最終由Teller勇奪冠軍，Ian Hannz及Jacky Fan分別獲得亞軍及季軍。

宏福苑五級大火

