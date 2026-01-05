全民造星VI 總決賽｜Teller最終勇奪冠軍寶座 Ian Hannz榮獲亞軍、Jacky Fan榮獲季軍

全民造星VI 總決賽

《全民造星VI 總決賽》於昨晚（4日）晚上7時30分假澳門新濠影滙綜藝館舉行，由強尼擔任主持。總決賽共進行兩輪比賽項目，一項為自選表演，一項為合作表演，合作表演中每位參賽者將與一位歷屆造星師兄姐一同進行表演。決賽參賽者各具潛能，施展渾身解數爭奪冠軍寶座。今屆晉身總決賽的11強參賽者包括：5號郭民鋒（Kirs）、6號張肇維（Gordon）、12號陳曉希（小雞）、19號黃日禧（Dave）、34號丘藍、41號范卓賢（Jacky Fan）、43號陳瑨羲（Ian Hannz）、52號李學偉（DaiMa）、63號王偉俊（Teller）、73號陳頴業（Yip）、92號關曉隆（Bosco Kwan）。

廣告 廣告

《全民造星VI 總決賽》賽果由全民投票及星級專業評判團各佔一半比分決定，務求選出最受大眾喜愛又受業界肯定的冠亞季軍。總決賽評判團的陣容鼎盛，當中包括古天樂、劉偉強、孝淵、梁詠琪、鍾廣德。而導師李幸倪、梁祖堯亦有現身撐場，更擔任表演嘉賓為學員打氣。除此之外，大會邀請到姜濤@MIRROR、COLLAR任表演嘉賓，為觀眾帶來勁歌熱舞助興。

決賽正式開始前，《全民造星VI》11強及部分參賽者（22位）帶來精彩的開場表演，而節目中獲得最高觀看次數的B3組更為現場觀眾表演自創曲《Way Of Water》。除此之外，今季其中87名參賽者亦在宣布賽果前，再次齊集於造星舞台上一同表演節目主題曲《前傳》。

總決賽經過兩輪比試，整合全民投票及星級專業評判團的成績後，最終由Teller勇奪冠軍，Ian Hannz及Jacky Fan分別獲得亞軍及季軍。

全民造星VI 總決賽

全民造星VI 總決賽

全民造星VI 總決賽

全民造星VI 總決賽

全民造星VI 總決賽

全民造星VI 總決賽

全民造星VI 總決賽

全民造星VI 總決賽

全民造星VI 總決賽

全民造星VI 總決賽

全民造星VI 總決賽

全民造星VI 總決賽

全民造星VI 總決賽

全民造星VI 總決賽

全民造星VI 總決賽

全民造星VI 總決賽

全民造星VI 總決賽

全民造星VI 總決賽

全民造星VI 總決賽

全民造星VI 總決賽

全民造星VI 總決賽

全民造星VI 總決賽

全民造星VI 總決賽

全民造星VI 總決賽

全民造星VI 總決賽

全民造星VI 總決賽

全民造星VI 總決賽

全民造星VI 總決賽

全民造星VI 總決賽

全民造星VI 總決賽

全民造星VI 總決賽

全民造星VI 總決賽

全民造星VI 總決賽

全民造星VI 總決賽

全民造星VI 總決賽

全民造星VI 總決賽

全民造星VI 總決賽

全民造星VI 總決賽

全民造星VI 總決賽

全民造星VI 總決賽

全民造星VI 總決賽

全民造星VI 總決賽

全民造星VI 總決賽

全民造星VI 總決賽

全民造星VI 總決賽

全民造星VI 總決賽

全民造星VI 總決賽

全民造星VI 總決賽

全民造星VI 總決賽

全民造星VI 總決賽

全民造星VI 總決賽

全民造星VI 總決賽

全民造星VI 總決賽

全民造星VI 總決賽

全民造星VI 總決賽

全民造星VI 總決賽

全民造星VI 總決賽

全民造星VI 總決賽

全民造星VI 總決賽

全民造星VI 總決賽

全民造星VI 總決賽

全民造星VI 總決賽

全民造星VI 總決賽

全民造星VI 總決賽

全民造星VI 總決賽

全民造星VI 總決賽

全民造星VI 總決賽

全民造星VI 總決賽

全民造星VI 總決賽

全民造星VI 總決賽

全民造星VI 總決賽

全民造星VI 總決賽

全民造星VI 總決賽

全民造星VI 總決賽

全民造星VI 總決賽

全民造星VI 總決賽

全民造星VI 總決賽

全民造星VI 總決賽

全民造星VI 總決賽

全民造星VI 總決賽

全民造星VI 總決賽

全民造星VI 總決賽

全民造星VI 總決賽

全民造星VI 總決賽

全民造星VI 總決賽

全民造星VI 總決賽

全民造星VI 總決賽

全民造星VI 總決賽

全民造星VI 總決賽

全民造星VI 總決賽

全民造星VI 總決賽

全民造星VI 總決賽