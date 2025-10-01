全民運動嘉年華樂富廣場開催！暢玩9大爆汗刺激體驗區 即睇預約方法+入場要求｜香港好去處

你每天刷手機、用導航、和AI聊天的時候，有沒有想過20年後的生活，可能會顛覆你現在所有的想象？比如出門不用帶手機，生病不用打針吃藥，甚至“衰老”這個詞，都可能從字典里消失？ 今天要聊的這本《奇點臨近》，就是一本提前幾十年預言書。作者雷·庫茲韋爾，你可能沒聽過名字，但他很久之前預言了你現在的生活了：30年前他就說“未來會有能聽懂人話、幫人幹活的智能機器”，你想想，現在我們用的語音助手、掃地機器人，不就是他說的那樣嗎？而且在去年，他還出了這本的更新版《奇點更近》，結合這兩年爆火的ChatGPT、腦機接口，把之前的判斷說得更具體了。 我們工作、看病、以及日常生活接下來將會發生什麽變化，這本書都說得很清楚。我總結了四個核心預言，每一個都和你息息相關。 嗨！大家好，我是杜蘭，跟我一起探索科技前沿。 第一個預言，技術進步不是“一步一步慢慢走”，而是“坐著火箭跑”。 庫茲韋爾在《奇點臨近》里提出一個詞叫“加速回報定律”，什麽意思？聽著挺專業，其實特別好懂：就像我們用的手機，十年前只能聊微信、拍模糊的照片，現在能當電腦用、拍4K視頻，未來可能一年一個樣，甚至幾個月就更新換代。他在書里算過一筆賬：計算能力每14個月就翻一倍，現在覺得“不可能”的技術，過幾年可能就像手機支付一樣平常。而在他最新的《奇點更近》里，他更肯定了這一點，說這兩年AI大模型的進步，比過去十年加起來都快，我們正在“加速沖進未來”。 第二個預言，2045年，會迎來一個“奇點時刻”。 這不是科幻片里的災難，而是說AI的智能會超過人類，而且從此之後，技術會以我們現在無法想象的速度爆發。庫茲韋爾說，到那時候，人類和機器會深度融合，比如我們的大腦可以直接“連接”互聯網，不用看書就能學會知識；生病的時候，納米機器人會在血管里“巡邏”，直接修覆受損的細胞。而且這個過程可能比預想的還快，比如現在已經有腦機接口能幫癱瘓的人打字，未來十年，我們或許就能用“意念”控制家電、開車。你想想，到時候“上班”可能都不用去公司，“看病”不用排隊掛號，是不是顛覆了現在的生活？ 第三個預言，人類會從“生物人”變成“超級人”，擺脫身體的局限。 《奇點臨近》里把人類發展分成了六個“紀元”，我們現在正處在“技術和人類結合”的階段。庫茲韋爾說，未來20年，基因編輯、AI醫療會讓“長壽”變成常態。不是活到100歲就到頭了，而是70歲的身體還像50歲一樣有活力，甚至能“逆轉衰老”。他在書里舉了個例子：現在已經能通過基因檢測發現潛在的疾病，未來會直接“修改”不好的基因，讓癌癥、心臟病這些大病變成“小感冒”。2030年左右，納米機器人就能進入人體，幫我們清理血管里的垃圾、修覆受損的器官，到時候“活到120歲”可能只是“起步價”。對我們普通人來說，這意味著以後不用再擔心“老了沒人照顧”，能有更多時間做自己想做的事。 第四個預言，很多職業會消失，但會冒出更多“現在想不到”的新工作。 這可能是我們最關心的一點了，現在總有人怕AI搶工作，庫茲韋爾在《奇點臨近》里說，這種擔心“對一半，錯一半”。對的是，流水線工人、銀行櫃員、甚至部分白領的工作，會被機器人和AI取代，比如現在已經有無人倉庫、自動收銀機，未來快遞、外賣可能全是無人機配送。但錯的是，不用怕“沒活幹”，因為AI會創造出無數新職業。就像幾十年前沒人知道“直播博主”“算法工程師”一樣，未來會有“AI訓練師”，教AI怎麽更好地幫人類幹活、“虛擬世界設計師”，他們會搭建和現實一樣的數字世界、“基因營養師”則會根據每個人的基因定制飲食。現在已經有公司在招“AI倫理師”，專門規範AI的行為，這些職業不僅薪資高，還能讓我們做更有創造力的事，比現在重覆枯燥的工作有意思多了。 有人說庫茲韋爾太“理想化”，覺得技術發展會有風險，但就像30年前，沒人相信手機能取代固定電話、互聯網能讓全世界連在一起，但現在這些都成了現實。其實不管是《奇點臨近》還是作者最新的《奇點更近》，核心都不是讓我們“坐等未來”，而是告訴我們：未來並非遙不可及，我們現在每天用的手機、接觸的AI都在參與創造未來。面對變化，最好的辦法不是焦慮，而是保持好奇，多試試新的科技產品，多了解一點新趨勢，哪怕只是每天花10分鐘看看AI的新功能，都是在為未來“鋪路”。畢竟，未來不會突然變好，而是靠我們每個人一點點“接住”變化、利用變化。

現代電視 ・ 1 天前