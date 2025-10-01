全民運動嘉年華樂富廣場開催！暢玩9大爆汗刺激體驗區 即睇預約方法+入場要求｜香港好去處

馬斯克打造Grok版百科全書 以取代維基百科
全港首個免費入場的「全民運動嘉年華」即將登陸樂富廣場戶外休憩用地，總共有9大爆汗刺激體驗區，可暢玩6米長足球衝力滑梯道、19米長閃避投籃特訓道等，只要是FWD MAX會員即可免費暢玩所有設施，即睇預約方法及入場要求！
暢玩9大爆汗刺激體驗區
FWD MAX 於10月12日至11月14日期間帶來首個免費入場的「全民運動嘉年華」，特設9大爆汗刺激體驗區任玩放電，主要分成2大部份：MAX POWER彈跳訓練場及動能挑戰營，當中MAX POWER彈跳訓練場逾3,000呎，共有5大運動FUN區，包括6米長足球衝力滑梯道、19米長閃避投籃特訓道、MAX彈跳球王試煉場、跨越力訓練堡以及動力闖關訓練站；動能挑戰營則有4大體驗，包括閃燈對決、一投入魂、反應MAX棒力賽，以及投籃神手，集趣味、體能與技能訓練於一身，寓教於樂，助小朋友培養運動興趣與潛能！
FWD MAX會員免費入場
活動供FWD MAX會員免費入場暢玩，每位會員最多可換購免費入場名額2個，成人及小朋友均需要換領入場門票，建議年齡為2-12歲，每位12歲或以下的小童均需由一位18歲或以上成人陪同進場，留意所有參加者於MAX POWER 彈跳訓練場內必須穿襪子，而未滿12歲的小朋友必須穿著防滑襪。活動分4階段開放預約，由即日起至10月12日預約2025年10月12日至10月22日期間之入場，有興趣的話，可按這裡登記預約入場放電！
MAX全民運動嘉年華
日期： 2025年10月12日至11月14日
時間： 星期一至五 12nn-7pm，星期六、日及公眾假期11am-7pm （每節彈床20分鐘）
地點： 樂富廣場B區戶外休憩用地（地圖按此）
費用： 免費開放予FWD MAX會員
預約網址：按這裡
預約及活動日期
即日起至2025年10月12日，預約2025年10月12日至10月22日期間入場；
2025年10月13日至11月1日，預約2025年10月23日至11月1日期間入場；
2025年10月23日至11月8日，預約2025年11月2日至11月8日期間入場；
2025年10月30日至11月14日，預約2025年11月9日至11月14日期間入場
