全港中學排名2025｜香港222間中學 最具教育競爭力排名

隨著「中一自行分配學位」階段完結，同時直資中學的第一輪面試亦已進行得如火如荼，緊隨著將會是官立 / 津貼中學的面試開始。

有見及此，本文整合了2025/26年度全港各區最具教育競爭力的222間中學名單給家長們作參考，當中的綜合教育競爭力會以中學的學業成績為首要因素，再綜合其教學質素、升學表現、課外活動表現、環境設備、師生比例和學費等資料作出整合，並列出排名中各間中學的所屬的地區校網、類別等資料，當中涵蓋全港官立、資助、直資中學，而排名中也不乏傳統名校及地區性名校，讓家長們參考，以便家長在眾多選擇中選出最切合子女需要的中學就讀。

廣告 廣告

藉此一提家長，由於香港中學派位是會按照學生所屬類別(Banding)來分配，而有別於以往小學派位。因此，家長必須要知悉自己子女所屬類別及教育局成績次第(Rank Order)等資料，如想進一步準確了解，可於校內向老師查詢。但如學生因搬遷或其他因素需要申請跨網派位，家長們也必須就不同區別的校網作進一步了解，因為跨區申請派位有可能會令申請者有升 / 降Banding的情況發生，所以必須要事前及早部署，以免影響派位選擇。

另外，作為家長的必需要明白升中是子女人生其中一個重要的里程碑，這是子女個人身心發展的黃金時期，而學習環境對個人成長的影響極為深遠。而這階段子女已具一定認知性及個人想法，所以在選校的過程中，也應先考慮及尊重孩子的意願，切忌過於堅持家長的個人理念，因為最後在學的都是子女，當中感受和面對的都是子女自己，這樣才能減低子女在反叛期與家長的距離感，從而增進彼此的溝通和學習尊重。

中西區 (11校網)

灣仔區 (12校網)

東區 (14及16校網)

南區 (18校網)

油尖旺區 (31及32校網)

深水埗區 (40校網)

深水埗區(34、35、41校網)

黃大仙區(43、45校網)

觀塘區(46、48校網)

荃灣區(62校網)

葵青區(64、65、66校網)

屯門區(70、71校網)

元朗區(72、73、74校網)

北區(80、81、83校網)

大埔區(84校網)

沙田區(88、89、91校網)

西貢區(95校網)

離島區(96、97、98、99校網)

最後，僅祝願各家長和同學成心所願，考到心儀中學。