全港中小學開學 蔡若蓮勉學生一路出發一路準備

全港中小學昨天正式開學。運輸署昨早將緊急事故交通協調中心提升至最高級別的聯合督導模式運作，密切監察全港各區交通情況；及後表示，上學日整體交通至今大致暢順，鐵路、巴士同渡輪服務均正常服務，行走學校區的特別巴士路線已經恢復服務，跨境學生的上學情況大致暢順，公共運輸服務基本能夠滿足乘客需求。

教育局長蔡若蓮同日出席開學禮時，勉勵學生即使未準備十足亦不用擔心，「可以一路出發、一路準備，最重要是享受過程」，在克服難題中成長。教育局今年上半年接獲17宗學生懷疑自殺身亡個案，開學前出現兩宗學童懷疑自殺死亡個案；她指，在社會急劇轉變下，學生精神健康問題日益複雜，須各界共同努力，提升師生的精神健康。

至於安達臣道發展區的新校安博官立小學仍有多處工程未完成，記者現場所見，學校外牆、入口通道附近等設施，以及學校附近屋苑有工地工程。蔡若蓮指出，暑假經歷幾次惡劣天氣，故有工程會受影響；而在安博開學前已經專家評估，確定、確保同學安全，所以可順利開學。

