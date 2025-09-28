全港咪錶即日起加價一倍 每小時最高收費增至16元

咪錶泊車位收費9月28日起調整。(資料圖片／蘇文傑攝)

全港停車咪錶即日起加價一倍，最高收費由每15分鐘兩元增至4元，即每小時最高收費從8元上調至16元，而貨車、巴士和旅遊巴的錶位則收費維持不變。

咪錶收費31年無調整

現有咪錶收費已經31年沒有調整，運輸及物流局早前表示，加價前的咪錶收費遠低於一般停車場，使駕駛者傾向停泊咪錶位，以及使他們離開錶位意欲較低，期望透過加價加快錶位流轉。當局預計在未來兩年，可為政府分別帶來約2.2億元和約3.7億元額外收入。

運輸署資料顯示，2024年全港共有超過2萬個路邊錶位，平日和周末、假日平均使用率均為88%，同年有24.2萬宗涉及違例佔用咪錶位而被票控的個案。

