全港唯一黃金礦業ETF——易方達黃金礦(2824)正式登陸港交所
香港 - Media OutReach Newswire - 2026年1月30日 - 今日，易方達資產管理（香港）有限公司旗下易方達（香港）SOLACTIVE全球黃金礦業精選指數ETF（2824.HK）正式在香港交易所上市，該產品首發募集10.05億港元，是近兩年香港首發規模最大的股票型ETF（備注：易方達黃金礦ETF首發規模10.05億港元，是2024年以來在香港注冊發行的首發規模最大的股票型ETF，數據來源港交所、彭博及易方達香港，統計截至 2026/1/28。股票型ETF不包括貨幣 ETF、虛擬貨幣ETF等其他類型ETF）。恰逢現貨黃金站上5500美元/盎司曆史高位，黃金牛市行情下，這只產品填補了港交所黃金礦業賽道的產品空白，為投資者新增一項獲取金價上漲超額收益的投資選擇。
作為全港唯一的黃金礦業ETF，易方達黃金礦ETF（2824）力求緊密跟蹤Solactive全球黃金礦業精選指數，該指數自基日以來累計漲幅達324.8%，是同期倫敦金、上海金漲幅的2~3倍，依托黃金礦企部分成本固定特性帶來的盈利變動杠杆效應，堪稱"金價放大器"。（注：數據來源於彭博，截至2025/12/31，以港幣計價；指數基日為2023/3/17。指數波動率高於黃金現貨，黃金價格下跌時，指數可能產生更大幅度的回撤。過往指數業績不預示基金未來收益。）
當前，香港特區政府正加速黃金交易市場發展，全力建設國際黃金交易中心。易方達黃金礦ETF的推出，正是精准契合香港這一政策布局，有效豐富本地交易所黃金投資工具矩陣，為香港黃金市場生態注入新動能。
易方達香港作為易方達基金的國際業務平臺，是首批赴港設立子公司的基金管理機構之一。公司擁有固收、權益、指數三條專業化投研團隊，布局固收、權益、指數、大類資產配置及另類五條產品線，匹配不同客戶的差異化投資需求。未來，易方達香港將依托成熟的指數投資管理經驗與全球化投研體系，不斷創新產品形態，為全球投資者提供更前瞻、更多元的資產配置選擇。
注：截至2026/1/20，易方達（香港）SOLACTIVE全球黃金礦業精選指數ETF為香港交易所上市及獲香港證監會認可的唯一跟蹤黃金礦業的ETF。此項聲明乃基於(i)證監會產品數據庫所載根據《單位信托及互惠基金守則》獲證監會認可的所有集體投資計劃，以及(ii)截至參考日期於香港交易所上市的所有交易所買賣基金之全面審查。若其他類似產品獲證監會認可或於香港交易所上市，此聲明的准確性可能會改變。此聲明不包括非上市基金、私募基金、海外上市產品。
指數供應商免責聲明
1.Solactive AG（"Solactive"）是Solactive全球黃金礦業精選指數（"指數"）的許可方。Solactive不以任何方式贊助、認可、推廣或銷售以指數為依據的金融工具，且Solactive對於以下方面不作任何明示或暗示的聲明、擔保或保證：(a) 投資於金融工具的適當性；(b) 指數的質量、准確性及/或完整性；及/或(c) 任何個人或實體通過使用指數而獲得或將獲得的結果。
2.Solactive概不保證指數的准確性及/或完整性，且不對與之相關的任何錯誤或遺漏承擔任何責任。盡管Solactive對其獲許可方負有義務，但Solactive保留更改指數計算或發布方法的權利，且Solactive不對指數的任何錯誤計算或任何不正確、延遲或中斷的發布承擔責任。
3.Solactive不對任何損害承擔責任，包括但不限於任何利潤或業務損失，或因使用（或無法使用）指數以致蒙受或產生的任何特殊、附帶、懲罰性、間接或因此而起的損害。
易方達香港免責聲明
1.投資風險提示 本報告之發行人為易方達資產管理(香港)有限公司。本報告不構成投資基金單位之邀請或建議。認購基金單位時只可使用附有基金說明書的申購表格。投資帶有風險，基金價格可升可跌，過往業績不代表未來表現。投資前，投資者應仔細閱讀基金說明書（包括「風險因素」部分）中與該基金相關的投資風險。
2.分發限制 本報告可能僅限在若幹司法權區內派發。若在任何不允許分發相關資料或作出任何邀請或建議的司法權區內，或向任何人士分派本報告或作出邀請或建議即屬違法的情況下，本報告不構成該等分派或邀請或建議。本文件獲豁免經香港證監會預先審閱及認可，並未經過香港證監會審核。
3.證監會認可聲明證監會認可不等如對該計劃作出推介或認可，亦不是對該計劃的商業利弊或表現作出保證，更不代表該計劃適合所有投資者，或認可該計劃適合任何個別投資者或任何類別的投資者。
4.版權聲明 版權所有 © 2026。易方達資產管理(香港)有限公司。
重要事項：
1. 易方達（香港）Solactive全球黃金礦業精選指數ETF（"子基金"）是易方達ETF信托下的子基金。易方達ETF信托乃根據香港法例成立的傘子單位信托。子基金屬於證券及期貨事務監察委員會（"證監會"）頒布的《單位信托及互惠基金守則》第8.6章所界定的被動式管理ETF。子基金的基金單位（"基金單位"）於香港聯合交易所有限公司（"香港聯交所"）如股票般買賣。投資目標為提供緊貼Solactive全球黃金礦業精選指數（"指數"）表現的投資回報（未扣除費用及開支）。為達致子基金的投資目標，基金經理將采用全面複制策略或基金經理認為合適的代表性抽樣策略，務求盡量緊貼指數從而達致子基金的投資目標，為投資者帶來利益。子基金可按其絕對酌情權在全面複制策略與代表性抽樣策略之間轉換，無需事先通知投資者。
2. 本基金面臨以下風險：a) 投資風險、b) 股票市場風險、c) 新指數風險、d) 地理集中風險、e) 中國內地政治、經濟和社會風險、f) 黃金及貴金屬礦石開采業集中風險、g) 與中小型市值公司相關的風險、h) 證券借貸交易風險、i) 交易時段不同風險、j) 被動投資風險、k) 交易風險、l) 追蹤誤差風險、m) 多櫃臺風險、n) 貨幣風險、o) 從資本中作出分派/實際從資本中作出分派的風險、p) 依賴做市商風險、q) 終止風險。
3. 指數屬新指數。指數的運作曆史極短，投資者無法據此評估其過往表現。無法保證指數的表現。與其他追蹤有較長運作曆史且較具規模的指數的交易所買賣基金相比，子基金或須承受較高風險。
4. 由於子基金追蹤經選定地區（香港、美國、澳洲及加拿大）的表現，故須承受集中風險。相較於基礎廣泛的基金（例如環球股票基金），子基金可能更為波動，原因為子基金更易受到香港、美國、澳洲及加拿大不利情況所導致的指數價值波動所影響。子基金的價值可能較易受結算風險、托管風險及影響香港、美國、澳洲及加拿大市場的經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管方面的不利事件所影響。
5. 閣下不應僅依賴本資料作出投資決定。於作出投資決定前，請先細閱有關銷售文件，包括風險因素，以得悉本基金詳情。投資附帶風險。過往業績不代表將來表現。此資料並未被香港證監會審閱。
