全港大維修暫緩 建造商會嘆「劣幣驅逐良幣」：正經嘅承建商係接唔到工程｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】香港建造業商會昨（5日）公佈「2025年建造業營商指數」調查結果，顯示業界對建造業短期前景信心偏弱，33.6% 受訪公司表示未來工程量及溢利不夠支撐公司生存，逾 70％ 公司最憂慮工程量不足。商會擔心低潮期過後青黃不接，期望政府將大型工程項目分拆、增加中小型工程項目。對於近期多個屋苑暫緩大維修，商會認為是劣幣驅逐良幣的後果，冀政府和業界加強監管和教育小業主選擇顧問公司和承建商。商會另建議當局盡快將地盤納入法定禁煙區，用既有法例監管工人，反對將執法責任轉嫁承建商。
香港建造業商會自 2017 年起每年委託學術機構進行「建造業營商指數」問卷調查，今年由中文大學傳播與民意調查中心負責研究設計、數據收集及分析。訪問於去年10月25日至11月30日進行，亦即宏福苑大火之前。調查以問卷配合電話跟進方式進行，訪問107間工程公司。
公私營工程量不足 業界短期前景信心弱
調查顯示，業界對建造業未來 1 至 2 年短期前景信心偏弱，平均僅得 4.6 分（10分為滿分），為疫情以來最低，長期前景信心則有 6.6 分。受訪公司對香港整體經濟的信心較去年略有回升，短期信心為 4.9 分，中期和長期分別為 5.9 分和 6.8 分。展望未來 12 個月，受訪公司最普遍的憂慮集中在「政府工務工程量不足」（74.8%）、「私人工程量不足」（73.8%）及「資金周轉壓力」（48.6%）。
三成工程公司指未來工程量不夠生存
被問及公司經營現況時，僅 28% 受訪公司稱未來工程量及溢利足以支撐公司能夠生存，比上一年度的比率大幅下跌超過 10 個百分點，更有 33.6% 明言「不能夠」，另有 38.3% 表示難以評估／不清楚」，調查指出結果反映個別企業直接受壓外，亦有相當比例公司對未來一年缺乏清晰判斷，市場不確定性正影響企業的營運與部署。
商會指調查結果可被視為警號，其中短期經營風險主要來自工程量不足與現金流壓力的疊加效應，而行業需要穩定、持續且可預期的工程量才能應對結構性挑戰。若工程量繼續不穩定及不足，建造業難以吸引新血入行，青黃不接，現有專業人士及前線工人亦會流失，當工程量回升時，具經驗的人力資源或無法即時補充，加劇行業斷層。因此，商會期望政府及業主向 5 個方向改善環境，包括：
穩定工程量供應與項目推出步伐，減少市場不確定性；
加快審批項目；
改善付款與現金流機制；
將大型政府工務工程項目合理分拆及增加中小型工程數目；
推動更清晰的責任與問責文化。
即時暫停投標資格或構成不公
根據調查結果，受訪公司認為最影響營運的三大挑戰依次為「建築成本上升」、「法例法規不斷收緊」及「生產力下降」。當有承建商因嚴重工業意外被「即時暫停投標資格」，受訪公司主要關注的負面影響包括未充分調查即暫停資格或造成不公平、聲譽受損難以短期修復，以及期間所產生的不確定性會影響長期規劃與財務穩定。
會員數年前已反映工程大減：因為好多原因 大家都明白
宏福苑去年11月在大維修期間發生火災後，多個屋苑暫緩大維修，或影響整體工程市場。建造業商會會長、工程師廖聖鵬回應指，早在幾年前已開始收到有會員公司訴苦指維修工程大減，「因為好多原因，大家都明白，圍標又好，各方面不合法事情又好，出現劣幣驅逐良幣，正經嘅承建商係接唔到裝修維修工程」。他認為政府和業界應加強監管工程，對小業主加強教育，尤其是何謂合理工程顧問費用。副會長李家粦則指，應提醒業主切忌盲目找便宜工程顧問，亦應聘請獨立第三者顧問監察，「表面上請多個人增加成本，但可以監察到承建商有無不合理索償，或不合理施工方法。大部份小業主都係非專業人士，如果面對唔正當手法營運嘅顧問同承建商，似乎係肉隨砧板上」。
撐地盤全面禁煙惟反對罰承建商
至於政府計劃立法規定在地盤實施全面禁煙，廖聖鵬指業界支持地盤全面禁煙，但對政府建議由承建商承擔罰款的做法有保留，指承建商並無執法權，難以管理公眾人士或非受僱工人的個人行為，將責任落在承建商身上並不公平，亦會增加地盤管理風險。他續建議政府應盡快將地盤納入《吸煙（公眾衞生）條例》禁煙範圍，避免承建商與工人有不必要爭拗，「巴士站有人食煙唔會告巴士公司，公園有人食煙唔會告康文署，點解地盤有人食煙但係要告承建商？」
