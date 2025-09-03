全港小一「淨減」13 班 校長會：敲響殺校警號、學界如履薄冰 人才計劃無助扭轉｜Yahoo

新一份《小學概覽》日前出版，顯示全港官津小學有 53 間需要縮班，整體縮減 55 班小一，全港小一「淨減」13 班。（資料圖片）

【Yahoo 新聞報道】新一份《小學概覽》日前出版，顯示全港官津小學有 53 間需要縮班，整體縮減 55 班小一，全港小一「淨減」13 班。香港資助小學校長會名譽主席張勇邦認為，對學界的實際和心理打擊大，形容是「敲響殺校警號」，稱同業「如履薄冰」、「心驚膽顫」。有立法會議員認為，人才計劃受養人子女插班到不同級別，來港人數亦無法預測，無助顯著紓緩縮班的結構問題。

張勇邦今早（3日）接受港台《千禧年代》訪問，他說今年全港官津小學合共縮 55 班，較去年縮減 68 班少。他認為，透過人才計劃來港的收養人子女「唔幫得多」，因為這些學童不會只入讀小一。他並指，未來學年適齡學童人口會持續下跌，是結構性問題，如果沒有結構性的政策應對，很難改變情況。

張勇邦表示，全港同工都努力營運學校，但取決於整體收生人口、區內人口變化，以及家長選擇，「有時未必學校努力做就係啱」。對於本學年全港只有 15 班小一增加，最終「淨減」 13 班，他形容是「敲響殺校警號」，稱同業「如履薄冰」、「心驚膽顫」。他說，有個別地區有加班，例如中西區、九龍城區傳統名校林立，內地家長會選擇這些尖子學校，「當然未必有學位，令周邊學校都會受惠」，其他地區加班亦與遷校、新校落成等有關，但重申收生視乎區內人口變化和家長選擇。他並指，有些地區過往亦曾減班，現在加班只是恢復一些班數，對比以往仍是減少了。

料2031年適齡小一學童跌逾兩成

他續指，近年本港出生率大幅降低，當局最新估算，去到 2031 年，適齡小一學童會減至 37,500 人，對比 2025 年的 48,600 大跌 23%。他說：「有乜嘢方法可以力挽狂瀾，當然係頭痛，客觀條件有難度。」他認為，結構上學童人口下降，如果沒有結構性政策應對，很難改變情況。

教聯會副會長、選委界立法會議員鄧飛在節目表示，受人口結構影響，小學持續減班，相信將會進一步影響中學收生情況，而人才計劃受養人子女插班到不同級別，並非集中入讀小一或小二，來港人數亦無法預測，學校難以提前規劃開班安排，無助顯著紓緩縮班的結構問題。