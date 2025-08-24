潘浠淳父母宣布放棄獎項 轟吹哨人網絡欺凌
全港捕獲活鼠量升約4成至8.96萬隻 政府採熱能探測攝錄機查鼠蹤
【on.cc東網專訊】政府於滅鼠方面，自去年起全面使用熱能探測攝錄機，輔以人工智能技術，每半年在全港各區進行鼠隻活動調查，取代傳統以鼠餌咬痕調查和分析鼠患情況的方法。而食環署去年於全港各區捕獲共約89,600隻活鼠，較2023年同期增加約4成，其中在荃灣鱟地坊後巷一帶捕獲約270隻活鼠，較2023年同期約89隻增加約2倍。
食環署荃灣區衞生總督察蘇陽峯表示，考慮到老鼠的生活習性，職員會在調查鼠患的地區連續3日放置熱能探測攝錄機，從晚上7時到翌日早上7時拍攝，取得熱成圖像後再以人工智能技術分析，讓鼠患調查更準確，並使前線人員可針對鼠隻出沒路徑制訂滅鼠策略。
而近年不同政府部門採用新方法清潔環境及滅鼠，包括引入新設備高速清洗盤取代以往僅以水喉水洗擦街道，以較少用水達致較佳清潔效果，亦推行規範食物業妥善處置廢物試驗計劃，容許合資格食肆在其相連後巷擺放大型垃圾桶暫存垃圾，再由食肆安排清潔工人收集，避免因胡亂處理垃圾而惹來老鼠。部門亦與屋苑物業管理公司合作，鼓勵社區參與日常防治鼠患的工作，並推出《滅鼠約章》，派員到簽署約章的屋苑提供免費技術支援及專業意見。
【更多即時新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
Apple 擬增強企業 AI 支持超越 ChatGPT
根據 TechCrunch 的報導，Apple 正在為其即將推出的 iOS 26 更新增加對企業帳戶的支援，這 […]TechRitual ・ 17 小時前
指藥倍安心傳遞錯誤價值觀 議員強調應堅守學術誠信非模糊處理
【on.cc東網專訊】「藥倍安心」捲入「請槍」爭議及侵犯病人私隱風波，研發者潘浠淳父親潘冬平與太太昨(22日)發聲明指主動自願放棄相關獎項以平息風波，並重申「藥倍安心」屬潘浠淳的「原創概念」。議員何敬康認為自行接觸AI公司探討開發具商業潛力的產品的行為模糊了「原on.cc 東網 ・ 1 天前
接連有遊客在馬爾代夫溺亡 華使館提醒注意安全
【on.cc東網專訊】中國駐馬爾代夫大使館上周六（23日）發文提醒，近期接連發生中國遊客在馬爾代夫不幸溺亡案件，前往當地的中國旅客應把人身安全放在首位，選擇適合自己身體狀況、年齡的涉水活動。on.cc 東網 ・ 17 小時前
世界乒乓球職業大聯盟歐洲大滿貫瑞典站孫穎莎與王曼昱奪女雙冠軍
世界乒乓球職業大聯盟歐洲大滿貫瑞典站，孫穎莎與王曼昱組合在女雙決賽，以局數3:2擊敗日本的張本美和與大藤沙月組合，奪得女雙冠軍。 五局比分分別是9:11、13:11、118、11:13、11:2。今次是國乒本站賽事的第二冠。香港電台-體育 ・ 1 天前
屯門消防車被撞至翻側 私家車車頭嚴重損毀 鳴琴路往良景邨方向全線封閉︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】屯門今日（24 日）下午發生車禍。網民上傳的相片顯示，消防車在於屯門鳴琴路與一輛私家車相撞，消防車翻側橫臥在路口。涉事私家車在馬路中央，車頭幾乎全毀，多輛救護車、消防車及警車到場，並封鎖現場交通。據報指，初步有三名消防員受輕傷。Yahoo新聞 ・ 13 小時前
移英港童遭垃圾車撞斃 司機被判社會服務令及停牌
【on.cc東網專訊】英國蘇格蘭一名11歲香港移民男童去年3月1月踩單車上學途中遭垃圾車撞斃，法院周四（21日）裁定肇事司機危險駕駛導致他人死亡罪成，判罰133小時社會服務令及停牌1年。on.cc 東網 ・ 1 天前
專訪｜廣東歌掀夜場新熱潮 跨世代追捧 本地DJ組合節拍星期五：潮流一直在循環｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】在復古風潮席捲全球的當下，香港的夜生活也悄然發生轉變——西洋電子音樂不再壟斷夜場，廣東歌重新成為舞池焦點。由 INK、波盛、鄒攝組成的本地 DJ 組合「節拍星期五」，自 2023 年起舉辦以廣東話流行曲remix 為主的 Canton disco night，重新演繹一首首經典金曲，喚醒跨世代觀眾的集體回憶與文化認同。從「首首歌都識唱」的親切感，到 Kpop 混搭的驚喜演出，他們打破夜場音樂的既有框架，讓觀眾大呼「真係好正」。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
元朗被遺棄兩狗相依為命 近年屢被投訴急需尋家
【動物專訊】元朗山下村兩隻約10歲的狗狗「毛毛」和「牛牛」，均有被人遺棄的慘痛經歷，兩狗自此相依為命，亦幸運地有熱心村民餵他們。然而，近年有人向漁護署投訴兩狗追單車，漁護署亦曾派人捕捉他們。這幾年一直關顧兩狗的熱心市民Tracy表示，希望盡快幫兩狗找到領養家庭，不用再過隨時被人追捕的生活。她又表示，希望好心人能同時領養兩狗，「之前試過帶走一隻，結果兩隻狗都不肯吃東西。」 Tracy表示，狗仔牛牛和狗女毛毛在村中一直一起生活，「兩隻狗都有晶片和狗牌，聽村民講分別來自不同的主人，但一個已移民，另一個已不知所蹤，很久以前，兩隻狗便被人遺棄在村中。」 兩狗在村中原本相安無事，但近年卻多次被人投訴追單車，結果引來漁護署派人捕捉他們，Tracy說：「估計投訴人可能是南亞裔人士，因為每逢夜晚都有班南亞裔人士踩單車前來，而兩隻狗只是會針對他們的單車，相信因此被人投訴。」 她坦言，希望能夠盡快幫兩狗找到領養家庭，不用再擔心被漁護署捕捉。金色長毛狗女「毛毛」已經絕育，性格慢熱和文靜，比較細膽，但相熟後會十分「嗲」，而黑白色短毛狗仔「牛牛」則未絕育，性格十分熱情，而且很有義氣，會保護村民。她希望領養人能夠一香港動物報 ・ 16 小時前
觀音山及鑫樂水微生物及金屬含量檢測合格 市民稱仍不敢飲冒牌水
【on.cc東網專訊】近日政府購入冒牌水事件鬧得沸沸揚揚，惹來不少人關注涉事「鑫樂觀音山」食水安全。政府雖一再強調其安全性已通過檢測，但仍未能完全釋除疑慮。有傳媒就委託香港標準及檢定中心化驗「鑫樂」、「清涼」及東莞的「觀音山」天然水的金屬及微生物含量，得出全部樣on.cc 東網 ・ 16 小時前
北韓試射兩枚新防空飛彈 金正恩親自督導
（法新社首爾24日電） 在北韓指責南韓在邊境挑起緊張局勢後，北韓國營媒體今天報導，領導人金正恩督導兩枚「新型」防空飛彈的試射行動。根據北韓官媒中央通信社（KCNA）報導，昨天進行的試射顯示，這兩枚新型飛彈武器系統具有「卓越的作戰能力」。法新社 ・ 22 小時前
江欣燕屢傳健康出問題 宣傳《俠醫》突中途離場 發福身形惹關注
現年58歲的藝人江欣燕（欣欣）早前傳出健康出現問題，她承認經醫生診斷後證實患上甲狀腺亢進症，需長時間服藥來控制病情。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
濫用公屋｜何永賢：3年收回9000公屋單位 有住戶單位改裝美甲店
現屆政府致力打擊濫用公屋。房屋局長何永賢表示，自相關政策實施後，3年來收回9,000個單位，以每個新單位成本100萬元計，即節省超過90億元。當局設立「舉報濫用公屋獎」，自今年1月起接獲3500宗申請，其中700宗提供的資料能夠讓當局跟進。當局上月發放首批獎金，涉及3宗舉報，包括在公屋單位提供美甲和穴位按摩等服務。am730 ・ 11 小時前
【百佳】精選產品加$1多1件（即日起至28/08）
百佳精選加$1多1件產品，即睇今個星期有咩筍貨，再到百佳門市或網店掃貨！加$1多一件產品包括維他新鮮茶飲品480毫升2件折實 $7.45/盒、壽桃秘製牛腩/高湯牛腩2件折實 $34/盒、李錦記滷水汁系列410毫升2件折實 $14.95/支！YAHOO著數 ・ 19 小時前
屯門消防車翻側｜ 事發鳴琴路 39 年前曾發生同類車禍 九巴翻側致 5 死 58 傷｜Yahoo
翻查昔日報道，屯門鳴琴路曾於 39 年前亦曾發生車輛翻側事故。1986 年 11 月 5 日早上，一輛九巴 61A 線巴士於屯門石排頭路翻側，壓毀一條燈柱。事發時巴士載滿人，有部分乘客分別從巴士玻璃窗及太平門爬出，亦有乘客因傷重而要由消防員救出。事件最終造成 5 死 58 傷。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
北角美都大廈致命火｜大廈劏房林立 管理員稱有業主自行改裝電力裝置
【Now新聞台】北角美都大廈周六發生致命火警，消防人員繼續調查起火原因。大廈管理員指，曾經看到涉事單位業主自行改裝電力裝置，當區區議員期望日後簡樸房規管制度要加密電力裝置的安全檢查。位於14樓的起火單位事發後牆壁燒至一片熏黑，電錶嚴重燒毀，有消防及政府人員到單位內調查。大廈的升降機火警後停止運作，居民都要行樓梯。涉事單位面積約1600呎，分成8間劏房，以記者所見，整棟大廈最少有6層單位都是劏房，而在起火單位上一層亦是「一劏七」的單位，電錶的電線同樣錯綜複雜。雖然大廈有消防設備，但有住在劏房的居民指，擔心有火警發生，單位太細無法逃生。Katherine：「這是舊大廈，我們也很怕燒掉整個單位，我們很難可以逃生，因為上面太擠。」吳女士：「當然害怕。(為何？)很多人、人流混雜，在這裏住一個劏房8間屋，當然害怕。這層樓很多劏房，都是同一個業主的。」大廈管理員指，有見過涉事劏房單位的業主自行改裝電錶。大廈管理員朱先生：「他自己入面改裝，(電壓)原是60，他改作100，跳不到掣就著火了，他自己改裝。」即使時隔差不多一天，越走近事發的14樓，燶味就越來越濃烈，牆身亦有火燒過的痕跡。起火單位在北角美都大now.com 新聞 ・ 14 小時前
昔護航老公性交易！韓歌手Lyn結束11年婚姻
[NOWnews今日新聞]韓國歌手Lyn與M.CTheMax主唱ISU（異秀）在2014年結婚，在兩人結婚前，男方於2009年爆出未成年性交易爭議，但Lyn婚後極力護愛，為ISU說話，沒想到結婚11年...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
巴黎街頭吸菸被批！泫雅老公龍俊亨遭疑違法
[NOWnews今日新聞]韓國女星泫雅在2024年10月與龍俊亨結婚，雖然兩人從交往開始就罵聲不斷，但小倆口還是不甩負評，常常高調秀恩愛。而昨（23）日，泫雅於Instagram曬出與龍俊亨在法國巴黎...今日新聞 娛樂 ・ 7 小時前
【U士多】出血震撼價 風味牌美式吞拿魚餐 $10.9/盒（即日起至04/09）
U士多全線分店震撼出血大優惠持續進行中，今期推介有雀巢早餐脆片School Pack或雀巢早餐脆片系列 $18/件、風味牌美式吞拿魚餐 $10.9/盒、利是芝士夾心餅增量裝12件裝 $11.9/件、牛奶搭檔牛乳蛋糕或黃油蛋糕 $25/2件、蒟蒻果凍12粒裝 $12/包、固力果百力滋餅乾條8小包裝 $13.9/袋、美丹奶鹽原味梳打餅乾/黑胡椒梳打餅乾/芝士梳打餅乾 $12/袋、水仙花牌五香肉丁 $11.9/罐、梅林牌午餐肉 $9.9/罐、珠江橋牌豆豉鯪魚 $19.9/罐、梅林牌回鍋肉 $10.9/罐、超力銀絲米粉4片家庭裝 $9.9/包、華威八寶坊各款八寶粥 $4罐、勝獅梳打水玻璃樽裝 $3罐、藍冰啤酒巨罐四罐裝 $18.9/排。另外，於U士多任何消費即可加$9.9加購維他冷泡茶系列飲品6包裝一排或加$99.8加購獅球嘜花生油900毫升優惠4枝裝！YAHOO著數 ・ 1 天前
政府冒牌水｜Bonaqua「抽水」自揭生產鏈 強調是香港製造安心之選
政府捲入冒牌水風波，上周六起暫停鑫鼎鑫的樽裝飲用水合約。而今次落選的太古可口可樂則「抽水」，介紹桶裝水「Bonaqua」生產鏈，強調是香港製造，安心之選。am730 ・ 1 天前
【蘇寧】大埔超級城店限定 Apple iPad及MacBook清貨優惠
蘇寧大埔超級城店進行Apple iPad及MacBook清貨優惠，Apple iPad及MacBook清貨優惠低至57折，優惠產品限量發售！YAHOO著數 ・ 1 天前