全港捕獲活鼠量升約4成至8.96萬隻 政府採熱能探測攝錄機查鼠蹤

【on.cc東網專訊】政府於滅鼠方面，自去年起全面使用熱能探測攝錄機，輔以人工智能技術，每半年在全港各區進行鼠隻活動調查，取代傳統以鼠餌咬痕調查和分析鼠患情況的方法。而食環署去年於全港各區捕獲共約89,600隻活鼠，較2023年同期增加約4成，其中在荃灣鱟地坊後巷一帶捕獲約270隻活鼠，較2023年同期約89隻增加約2倍。

食環署荃灣區衞生總督察蘇陽峯表示，考慮到老鼠的生活習性，職員會在調查鼠患的地區連續3日放置熱能探測攝錄機，從晚上7時到翌日早上7時拍攝，取得熱成圖像後再以人工智能技術分析，讓鼠患調查更準確，並使前線人員可針對鼠隻出沒路徑制訂滅鼠策略。

而近年不同政府部門採用新方法清潔環境及滅鼠，包括引入新設備高速清洗盤取代以往僅以水喉水洗擦街道，以較少用水達致較佳清潔效果，亦推行規範食物業妥善處置廢物試驗計劃，容許合資格食肆在其相連後巷擺放大型垃圾桶暫存垃圾，再由食肆安排清潔工人收集，避免因胡亂處理垃圾而惹來老鼠。部門亦與屋苑物業管理公司合作，鼓勵社區參與日常防治鼠患的工作，並推出《滅鼠約章》，派員到簽署約章的屋苑提供免費技術支援及專業意見。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】