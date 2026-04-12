全港最美黑膠吧？半島酒店Felix聯乘本地人氣黑膠店！現場 DJ 駐場＋黑膠主題懷舊小食

在數碼串流主宰耳朵的當下，我們似乎遺忘了針頭劃過唱片紋路時，那種帶著微溫的雜訊美學。由2026年4 月9日起，香港半島酒店的Felix聯乘本地知名黑膠唱片店 The Wake Concept Listening Room，正式推出全新的《黑膠原音唱片系列》（The Vinyl Series）。在由設計大師Philippe Starck親自操刀的型格空間內，每逢週四晚間將化身為充滿復古質感的音樂殿堂，成為本年度不容錯過的精緻生活提案。

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殿堂級 DJ 駐場 於維港景致中沉浸靈魂樂章

置身於 Felix 標誌性的落地玻璃窗前，俯瞰維多利亞港由暮色漸變為繁星般的燈火，耳畔傳來的是黑膠唱片特有的溫潤音質。本次活動邀請多位重量級 DJ 坐鎮，包括香港殿堂級人馬 Roy Malig、Johnny Hiller、NeeNo，以及遠道而來的法國 DJ Brahms。他們將於中央控制台現場演繹靈魂樂 (Soul)、爵士樂 (Jazz) 及放克 (Funk) 等多元曲風，音量經過精準控制，無論是靜心鑑賞音樂或與伴侶親暱交談皆相當宜人。

置身於 Felix 標誌性的落地玻璃窗前，俯瞰維多利亞港由暮色漸變為繁星般的燈火，耳畔傳來的是黑膠唱片特有的溫潤音質。

創意黑膠主題小食 主廚黃偉恒的驚喜之作

餐飲方面亦展現了極致巧思。Felix 廚藝團隊特別為此系列設計了多款具備儀式感的鹹食。其中 「唱盤鮮蝦多士」($188) 以旋轉黑膠唱片造型碟盛載，極具視覺衝擊力；另有口感層次豐富、以紫菜及黑胡椒調味的 「黑膠爆谷」($158)，以及適合佐酒享用的 「轉盤迷你漢堡」($248/兩件)。每一道菜式均融入了 80 至 90 年代的音樂靈感，將精緻餐飲與懷舊情懷完美契合。

「唱盤鮮蝦多士」($188) 以旋轉黑膠唱片造型碟盛載，極具視覺衝擊力

口感層次豐富、以紫菜及黑胡椒調味的 「黑膠爆谷」($158)

適合佐酒享用的 「轉盤迷你漢堡」($248/兩件)

首席調酒師徐文駿操刀 三款必嚐復古雞尾酒

飲品部分，半島酒店首席調酒師徐文駿（Aurélien Xu）以「播放黑膠的儀式感」為靈感，傾力調配出三款特色雞尾酒（每杯 $188）：

45 & Fine：果香馥郁，蜜桃與小紅莓的組合清爽細膩，為夜晚拉開完美序幕。

全港最美黑膠吧？半島酒店Felix聯乘本地人氣黑膠店！現場 DJ 駐場＋黑膠主題懷舊小食

Needle Drop：龍舌蘭與強勁濃縮咖啡的碰撞，甜苦平衡，頂部覆蓋著輕盈如雲的奶泡。

全港最美黑膠吧？半島酒店Felix聯乘本地人氣黑膠店！現場 DJ 駐場＋黑膠主題懷舊小食

High Fidelity：入口帶有清新柑橘香，隨之而來的是草本韻味，餘韻透出西柚的甘甜，層次感極其豐富。

週末前夕的儀式感 活動詳情與預約

這場結合視聽與味覺的《黑膠原音唱片系列》將於逢星期四晚上 8:00 至 11:00 舉行。在充滿當代設計感的空間內，以最經典的黑膠音樂向傳統致敬，這種「歷久常新」的體驗正是半島酒店的魅力所在。

全港最美黑膠吧？半島酒店Felix聯乘本地人氣黑膠店！現場 DJ 駐場＋黑膠主題懷舊小食

Felix 餐廳

地址： 尖沙咀梳士巴利道香港半島酒店 28 樓

預約電話：+852 2696 6778

電郵： felixphk@peninsula.com

備註： 以上價格需另收加一服務費。