全港棚網下架今日大限 屯門怡樂花園昨開展清拆

【on.cc東網專訊】發展局早前公布全港棚網需要3日內下架，而今日(6日)是最後限期。屯門怡樂花園現正進行大維修，承辦商同為大埔宏福苑五級大火的承辦商宏業建築工程。拆棚網工程在昨日(5日)開展，目前未知所有3座樓宇能否在今日前完成拆棚網。

前日(4日)起有數十工人在屋苑入口拉橫額追薪。據居民指，昨日仍有數十工人聚集。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】