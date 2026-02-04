馬陳端喜中學教師稱「走火警認真啲傷亡會較少」 校方致歉
全港首個以近40萬粒LEGO®顆粒重現！屯門市廣場 x LEGO® 打造「新春駿藝樂園」｜Yahoo活動街
馬上添樂、玩轉新春！喜迎丙午馬年，由即日起至2026年3月4日期間，屯門市廣場特意聯乘LEGO 香港打造充滿充滿藝術感和新春氣氛的歡樂派對，完美融合藝術與創意，首次以顆粒重現「近代中國國畫之父徐悲鴻大師」的經典作品《六駿圖》，透過近40萬粒顆粒砌出兩組巧奪天工、磅礴奔騰的駿馬藝術作品，象徵新一年「馬到功成」！場內更有一眾人見人愛的LEGO®人偶換上喜氣洋洋的新春造型，與大家一同暢遊樂園。於推廣期內，顧客於「新春駿藝樂園」活動中完成指定遊戲及集齊印章，可於屯門市廣場內的LEGO®認證專門店兌換揭揭卡乙張，有機會贏取LEGO®現金券價值HK$8,888、LEGO®產品、LEGO®利是封套裝等逾12,000份禮品。
近40萬粒LEGO®顆粒拼砌出2組徐悲鴻大師《六駿圖》的藝術傑作
4匹約2米高LEGO®顆粒駿馬「跑出畫卷」 觀賞3米 x 1.8米 3D幻視藝術駿馬圖
由2026年1月30日至2026年3月4日期間，屯門市廣場將化身為「新春駿藝樂園」，匯聚多個中式藝術打卡場景及互動遊樂專區，為大家打造一個喜慶滿滿、創意玩味藝術洋溢的新春盛會。商場更特別邀得大中華區首位LEGO®專業認證大師洪子健先生合作，以徐悲鴻大師的經典《六駿圖》為主題，用逾16萬粒LEGO®顆粒匠心砌出「六駿奔騰躍新春」的主題裝置，以顆粒仿照全新盒組 「80119 駿馬奔騰圖」砌成的 4 匹約2米高立體駿馬，栩栩如生躍然眼前，再配合背景巧妙重現《六駿圖》中的兩匹平面駿馬，塑造出畫中奔騰的駿馬彷彿「跑出畫卷」，與立體的四匹 LEGO® 駿馬共同組成完整六駿，完美呈現經典名畫的 2D 與 3D 跨維度同框呈現。這前所未見的破格創作，將傳統水墨藝術與現代顆粒拼砌工藝大膽融合，氣勢磅礴，為市民帶來極具震撼力與節日氣氛的 LEGO® 新春藝術體驗！
場內更特設由「徐悲鴻藝術委員會」官方認証的「LEGO®駿馬幻影圖」，以超過 20萬粒 LEGO® 顆粒、以3D幻視藝術手法呈現徐悲鴻大師筆下名作《奔馬圖》駿馬奔騰的磅礴氣勢，觀眾可於左、中、右三個不同最佳視角觀賞3米 x 1.8米LEGO®駿馬圖，從而感受畫作呈現的立體效果，體驗獨特的視覺震撼與藝術魅力。而「LEGO®新春裝置」以繽紛色彩的新春LEGO®系列做成的擺設，精緻地呈現新春場景，一眾LEGO®人偶亦換上喜氣洋洋的新春服飾與大家提早拜年，一同歡度佳節，增添樂園的歡樂氛圍。
3大互動遊樂區讓大家發揮創意
現場亦設有3大互動遊樂區，喜歡LEGO® 模型的朋友不可錯過精彩創新體驗。互動遊樂區包括讓大家盡情發揮創意，將LEGO®作品投影至中式畫作中的「LEGO®走馬燈投影」、為新一年寫下心願的「LEGO®開運許願牆」、以及有機會贏取開運禮品的「開運LEGO®夾夾樂」，大家齊齊體驗LEGO® 顆粒的無限創意與新春喜慶家庭樂。
於「LEGO®走馬燈投影」區中，參加者可化身小小藝術家，親手用LEGO®顆粒砌出獨一無二的個人駿馬！LEGO®作品經立體掃描後，透過 3D 投影「躍入」中式畫卷，化身動感走馬燈，寓意新春福運滾滾、創意不絕。參加者更可自選心儀的水墨背景、賀年祝福語、並加入中文名以AI技術轉化成古雅印章，蓋於畫作上迅即成為你的專屬墨寶，更可即場下載專屬墨寶，將祝福以數碼方式傳送給親朋摯友，分享喜慶溫暖，一起成為「六駿躍新春」的創作主角！
3大主題打卡場景
「LEGO®六駿奔騰躍新春」
中央廣場最觸目的「六駿奔騰躍新春」的主題裝置以徐悲鴻大師的經典《六駿圖》為主題，由大中華區首位LEGO®專業認證大師洪子健先生以逾16萬粒顆粒匠心砌成，氣勢磅礴的3D立體駿馬藝術裝置造型生動，展現奔騰馬匹的力量與動感。背後卷畫重現徐悲鴻大師的經典駿馬畫作，將傳統藝術與現代創意巧妙結合，寓意新春「馬到功成」。
「LEGO®駿馬幻影」
由「徐悲鴻藝術委員會」官方認証，以超過 20萬粒LEGO®顆粒，透過3D幻視藝術手法巧妙排列LEGO®顆粒，呈現徐悲鴻大師筆下的《奔馬圖》的駿馬奔騰的動感與磅礴氣勢。觀眾可於左、中、右三個不同最佳視角欣賞3米 X 1.8米LEGO®駿馬圖，從而感受到畫作的多重變幻與立體躍動，帶來前所未有的視覺震撼，彷彿親歷駿馬破畫而出，體驗徐悲鴻筆下駿馬的生命力與神韻。
「LEGO®新春裝置」
一眾LEGO®人偶換上喜氣洋洋的新春服飾，提早與大家拜年，一起熱鬧迎新。裝置以繽紛色彩的新春LEGO®系列做成的擺設，精緻地呈現新春場景，營造濃厚節日氛圍，成為大小朋友必到的打卡熱點。
參加「LEGO®馬年揭揭樂」活動 贏取限量樂高禮品
活動期間，參加者於「新春駿藝樂園」活動中完成指定遊戲並集齊印章，即可於場內2樓LEGO®認證專門店兌換揭揭卡乙張，有機會贏取價值高達 HK$8,888 的LEGO®現金券、LEGO®迎福鞭炮、LEGO®駿馬奔騰圖新春系列產品、LEGO®利是封套裝等逾12,000份豐富禮品，為新春增添驚喜與福氣。
「LEGO® 馬年揭揭樂」
換領日期︰ 2026年1月30日至2026年3月4日
換領時間︰ 下午1時半至晚上8時半 (星期一至五)
中午12時半至晚上8時半 (星期六、日及公眾假期)
中午12時半至晚上9時 半 (2月14至16日)
換領地點︰ 屯門市廣場1期2樓2217號舖 LEGO®認證專門店
參加方法：
• 參加者於屯門市廣場中央廣場舉行之屯門市廣場 x LEGO®「新春駿藝樂園」活動中完成三大遊戲區內中的兩項遊戲，即可獲得印章乙個。
• 參加者集齊兩個印章即可於屯門市廣場LEGO®認證專門店兌換揭揭卡乙張，有機會贏取LEGO®現金券價值$8,888、LEGO®迎福鞭炮及LEGO®駿馬奔騰圖等2026新產品、LEGO®利是封套裝等逾12,000份禮品。
=================
屯門市廣場 x LEGO® 「新春駿藝樂園」
活動日期︰2026年1月30日至2026年3月4日
活動時間︰
下午1時至晚上8時 (星期一至五)
中午12時至晚上8時 (星期六、日及公眾假期)
中午12時至晚上9時 (2月14至16日)
活動地點︰屯門市廣場1期1樓中央廣場
=================
