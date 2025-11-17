全港首個沉浸式設計投影空間

突破設計流程界限 率先體驗裝修細節

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月17日 - 香港本地室內設計公司「鋒主義室內設計」近日於荔枝角全新工作室正式引入香港首項「沉浸式設計投影服務」，以精準的工程級投影設備，為客人打造專屬體驗空間，把昔日只出現在科幻電影與博物館中的空間投射技術引進香港設計業，徹底改寫客戶的室內設計體驗。





image-1.jpeg



荔枝角全新沉浸式設計體驗工作室



鋒主義業務發展總監Chris Cho表示：「全新的投影技術優勢，不再限於虛擬的紙上談兵，而是讓「虛」「實」交疊，以創新的科技應用思維，突破傳統圖紙或3D模擬的界限，利用工程級投影設備，把立面圖、三維設計圖和平面圖，以最接近現實尺寸比例的效果投射至實體牆面和地面，讓客人仿如置身於未來的空間佈局，親身走進設計，用身體感受真實的空間尺度。」



動工前走進虛實疊加空間



「現時室內設計行業普遍採用 3D 效果圖與虛擬實境（VR）作為主要預覽工具，但使用這些工具仍依賴客人相當程度的想像力才能完成，存在空間感被誤導，比例失真等局限。而最新的沉浸式投影能直接將設計圖投射牆面或地面，創造出獨特的『虛實疊加』，讓客戶『站在圖上』，親身體驗裝修後的光景，感受通道寬度、家具配置以及動線規劃等等，這都是單憑圖紙、螢幕展示不了的。」Chris 補充道。



工程級投影服務的技術優勢



不受場地及時間限制



客戶再也不用親身去到施工場地，亦能提前感受設計細節。以往設計師要展示設計比例或動線時，很多時候都依賴現場「彈墨」。然而「彈墨」需要在施工場地清拆完舊有傢俬、間隔或設備，並完成了清潔方能進行。而新投射技術能夠在未經施工前，在舒適的工作室搶先以多感官預覽設計，不受工地時間和安全的限制。



精準還原空間感知



全新投影技術亦能還原設計細節，客戶可以直接在真實空間比劃及舉手測量，亦能感受自然光與環境光帶來的真實效果，這是一般3D圖所不能比擬。



大幅提升決策效率



相較於傳統流程中按照模擬圖反覆的修改與確認，沉浸式投影技術可大幅縮短溝通時間，客戶可以直接留意到更多細節位，提前道出「用後感」。比起圖紙上的「紙上談兵」，設計師更能直接從空間上的「比手畫腳」，更快理解到客戶想要怎麼樣的效果，加速了整個流程。



會所級的設計工作室



除最新引進的投影技術，工作室空間本身亦設多元功能空間以及舒適休閒區，會議室內備有過千種物料樣板供客戶實體參考；前台區域則設置吧枱與舒適梳化，營造會所般的輕鬆氛圍，令客戶能在放鬆狀態下深入討論方案，提供自由發揮創意的空間以促進創新思維。



室內設計未來新趨勢



鋒主義這次的技術突破，是歷經長時間規劃、籌備，還有相當成本的克服，才得以讓全新的設計投影技術在香港整合與應用，並正式納入室內設計流程之中，不論是商業設計項目還是住宅設計項目，客戶都能在動工前完整體驗未來空間，為整個業界帶來了全新的面貌。相信未來設計投影亦會逐步成為許多室內設計項目的標準配置，令香港的室內設計環境變得更高效、精準。



關於鋒主義室內設計

鋒主義室內設計由超過20年經驗的裝修團隊及室內設計師組成，專注於以策略性設計（Strategic Interiors），協助企業與客戶塑造更高效、更具品牌價值的空間。更為客人提供「三大保證」及仲裁條款，大大提升工程的透明度；同時特設一位全方位助理，協助客人與各方溝通及跟進裝修工程進度，是值得信賴的專業選擇。



如欲查詢更多關於鋒主義的沉浸式設計投影空間詳情，歡迎瀏覽官方網站

https://www.fungstyle.com

或 Whatsapp +852 59130556。







