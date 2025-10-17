全港首個 mofusand 夢幻聖誕村登陸馬鞍山新港城中心 設3米高mofusand、室內玩雪體驗、寄聖誕明信片｜Yahoo活動街

【聖誕好去處】召集全港貓奴與mofusand粉絲！由 2025 年 11 月 8 日至 2026 年 1 月 1 日，馬鞍山 MOSTown 新港城中心攜手日本超人氣貓咪 IP —— mofusand，打造全港首個聖誕主題企劃「MOST-Exploring 喵喵聖誕探險記」。L2 天幕廣場將化身夢幻聖誕村，設置 4 大主題打卡區與 2 大主題體驗區，首次一次過匯聚 30 多款聖誕萌造型的 mofusand，無論是親子出遊、閨蜜打卡，還是純粹想被治癒，今個聖誕都要來此報到！

打卡亮點｜全港首個 3 米高巨型毛茸 Snowman mofusand

走進夢幻聖誕村入口，率先映入眼簾的是全港首度登場、3 米高毛茸 Snowman mofusand「MOST-Cuddly! 抱抱 mofusand」，與各位喵喵探險家展開一場「MOST-Exploring 喵喵聖誕探險記」！H．COINS 會員以電子貨幣即日單一消費滿 HK$300，可換領入場證乙張，近距離擁抱軟萌雪人造型的喵喵，將滿滿暖意收進相機。此外，商場更匠心打造充滿聖誕氣氛的「mofusand 站前冰雪廣場」，廣場中央則有 7.5 米高、戴上聖誕帽的 Santa mofusand 聖誕樹鎮場，四周散落逾 30 款造型的喵喵彩蛋，記得逐一尋找合照，完成最萌聖誕清單！

必玩體驗｜「MOST-Exploring 冰雪樂園」期間限定玩雪樂趣

想在室內都感受冬日雪地的鬆軟觸感？一定要入場「MOST-Exploring 冰雪樂園」：踏上軟綿雪地、推動載著 mofusand 的雪地小車、用多款堆雪工具自由創作，大小朋友都能盡情放電。H．COINS 會員以電子貨幣即日消費滿 HK$500，可換領入場證乙張（每張最多 2 人同時入場），體驗限定的玩雪 meow-ment。

全港首個 mofusand 夢幻聖誕村登陸馬鞍山新港城中心

多感官沉浸｜「MOST-Glittery 聖誕閃爍花園」與「喵」響樂步道

花園由療癒小木屋、閃爍樹林與「喵」響樂步道串連；抬頭可見不同造型的貓咪躍上屋簷，步道兩側也隱藏著喵喵蹤影。輕觸貓咪前的橡果，即可觸發一陣陣聖誕祝福之聲，沿途被節日氛圍包圍。終點的驚喜小窩，還有「躲躲貓」從禮盒探頭報到，療癒指數瞬間飆升，幸福感滿滿！

全港首個 mofusand 夢幻聖誕村登陸馬鞍山新港城中心

全港首個 mofusand 夢幻聖誕村登陸馬鞍山新港城中心

「漫『郵』時光郵局」寫給未來的一張聖誕卡

循著小馴鹿貓咪的腳印，走到「漫『郵』時光郵局」。H．COINS 會員以電子貨幣即日單一消費滿 HK$300，可換領「mofusand 未來聖誕明信片」乙張（共 4 款，指定日期推出），在郵局集齊 4 款獨家印章後，把給明年自己的祝福投入「未來郵箱」，MOSTown 將於明年 12 月寄出，為你的來年增添期待。

會員獎賞｜印花換限定精品＋DIY 工作坊

活動期內（11 月 8 日至翌年 1 月 1 日），H．COINS 會員於商場以電子貨幣單一消費滿 HK$350，即可獲指定電子印花 1 枚；集滿 5 枚，可免費換領「MOSTown x mofusand 便攜保溫杯」或「家居吸水地墊」乙份。想親手做一件聖誕紀念品，會員以電子貨幣即日消費滿 HK$800，更可換領「mofusand 限定聖誕 D.I.Y 熨章掛飾工作坊」入場證乙張，在指定時段發揮創意，完成獨一無二的喵喵掛飾。

上載最萌打卡照贏限量精品

指定推廣期內參與「最萌打卡 Pose Instagram 有獎遊戲」，於場內與 mofusand 合照並完成指定步驟，即有機會贏取 mofusand 限量版精品及商戶現金券。詳情以 MOSTown 社交平台發布為準。

=================

「MOSTown 新港城中心 x mofusand MOST-Exploring 喵喵聖誕探險記」活動詳情

日期： 2025 年 11 月 8 日至 2026 年 1 月 1 日

時間： 主題打卡區：上午 10 時至晚上 10 時

主題體驗區：

• 星期一至五 : 下午 1 時至下午 5 時

• 星期六、日及公眾假期 : 中午 12 時至晚上 8 時

地點： MOSTown 新港城中心 L2 天幕廣場（港鐵馬鞍山站 B 出口）

=================

「MOST- Loving 聖誕萌貓市集」

日期： 2025 年 12 月 6 日至 12 月 28 日

時間： 中午 12 時至晚上 8 時

地點： MOSTown 新港城中心 L2 天幕廣場

=================

MOSTown 新港城中心「聖誕報佳音」

日期： 2025 年 12 月 14 日 (星期日)、20 (星期六)、21 日(星期日)及 24 日 (星期三)

時間： 下午 3 時至下午 6 時 (詳情請密切留意商場專頁)

地點： MOSTown 新港城中心 L2 天幕廣場

=================

