全港15所全國重點實驗室獲授牌 國家科學技術部部長陰和俊指國家高度認可本港創新能力

【Now新聞台】國家科學技術部向香港的15所重組後的全國重點實驗室授牌，部長陰和俊指，是代表國家對本港創新能力和發展潛力的高度認可和充分信任，希望本港科研人員勇於探索科技前沿無人區。

授牌儀式在政府總部舉行，率團訪港的國家科學技術部部長陰和俊先後向15所全國重點實驗室的代表頒授「金色招牌」，當中包括主理神經系統疾病實驗室的科大校長葉玉如、主理轉化腫瘤學實驗室的中大校長盧煜明、主理光量子物質實驗室的港大校長張翔，以及主理新發傳染性疾病實驗室的港大微生物學系傳染病學講座教授袁國勇等。

國家科學技術部部長陰和俊：「15家在港全國重點實驗室的布局建設，是國家對香港科研實力創新能力和發展潛力的高度認可和充分信任，更是中央寄語香港科技界的殷切期望和艱巨使命，希望在港全國重點實驗室進一步強化使命定位，聚焦國家需求背後的科學難題，勇於探索科技前沿無人區。」

到場見證儀式的中聯辦主任周霽表示，會一如既往支持特區加快創科發展。

周霽：「近年有一批國際頂尖的學者、科學家成為了新香港人，期待香港更好發揮自身優勢，大力推進教育、科技、人才一體化發展，通過高水平的研究平台、合作項目，集聚培養更多國際頂尖的人才和創新的團隊。」

行政長官李家超：「香港將積極與粵港澳大灣區城市優勢互補，綜合香港基礎科研的優勢和大灣區內地城市的創新元素，以及先進製造業實力，為國家科技強國建設貢獻力量。」

李家超強調會提速、提效，推動河套深港科技創新合作區的發展，期望相關的全國重點實驗室亦會在園區內設立研發中心，攜手加強產、學、研協作。

#要聞