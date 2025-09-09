全球二十大企業捐贈者 亞洲企業佔四席 香港賽馬會及其慈善信託基金高鋸全球第八

Bridgespan最新研究剖析企業如何將社會影響力結合商業策略

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年9月9日 - 國際非牟利機構Bridgespan發表最新研究報告，探討全球最大型企業捐贈者如何推動可擴展而長遠的社會影響。報告指出，四家亞洲機構躋身全球二十大企業捐贈者之列，包括香港賽馬會及其慈善信託基金（第8位）、三星Samsung（第12位）、騰訊Tencent（第14位）和中國長江三峽集團（第20位），合共每年為公益事業捐獻超過16億美元。研究報告由Bridgespan的資助者委員會支持，包括公益慈善研究院（Institute of Philanthropy）、洛克菲勒基金會（The Rockefeller Foundation）及蓋茨基金會（Gates Foundation）。



「企業對其回饋社會的行為有不同的描述方式，有的稱之為企業社會責任（CSR）、有的稱之為環境、社會及管治（ESG）承諾、有的則歸類為企業可持續發展舉措或視作核心業務宗旨的重要一環。」Bridgespan合夥人暨報告合撰人林俽旋解釋：「我們採用『企業捐贈』這一統稱，因其不僅涵蓋傳統慈善捐贈，更延伸至各類支持公益活動的舉措，而這些舉措能為社會及環境帶來正面效益。」



Bridgespan在公益慈善研究院的支持下，連續多年推出專題研究，最新發表的報告是此系列的第二份。報告除了列出最具規模的企業捐贈者，更深入剖析其捐贈方式與動機，以及高影響力企業慈善事業的關鍵特質。



「企業捐贈已不再只是輔助性的邊緣角色，而正逐步轉型為企業定義成功的核心指標。」公益慈善研究院秘書長辛保運表示：「最具前瞻性的企業，會將社會效益深度融入企業的核心策略，而非僅僅交由企業社會責任部門負責。企業主導的捐贈，憑藉其規模優勢、廣泛的影響力和明確的目標，能夠在多元場景中發揮獨特作用，推動深具意義且深遠的改變。」



報告融匯Bridgespan的全球經驗及與企業捐贈領袖的訪談內容，闡述亞洲慈善事業生態如何因獨特的商業結構與文化動態，而與全球情況呈現差異：





創辦人、家族或國企領導模式在亞洲企業捐贈者更為普遍：亞洲區內最大型企業捐贈者中，60% 由創辦人或家族領導，遠高於全球僅為20%的佔比，反映亞洲深厚的家族企業傳統。值得留意的是，亞洲最大型捐贈者中有25%與國家相關，相比之下，全球最大型企業捐贈者則沒有此情況，顯示亞洲的慈善優先事項通常與國家倡議有所契合。

聯合企業主導亞洲慈善格局：全球最大型企業捐贈者中，僅10%屬聯合企業（conglomerates），但聯合企業在亞洲最大型企業捐贈者中的佔比卻高達60%，反映跨行業巨頭在亞洲商業與慈善事業仍佔據核心地位。

直接捐贈屬主流模式：80%全球企業捐贈者依賴外部合作夥伴，而亞洲企業捐贈者則傾向資助自家項目，體現其「親力親為」的捐贈策略，或反映他們與當地合作夥伴的關係存在缺口。



基於上述分析，報告進一步闡述高影響力企業捐贈者採用的三種實證策略：





地區為本捐贈 ：投資毗鄰企業營運的社區，回應當地需求並建立長期韌性。

能力導向捐贈 ：運用核心業務優勢，如技術、供應鏈、生產流程或人才等，為社會與企業創造共享價值。

業務協同捐贈：以符合及鞏固企業使命的方式，為弱勢社群提供高價值產品或服務。



Bridgespan合夥人暨報告合撰人Xueling Lee指出：「當企業捐贈能與業務策略結合、並經周詳執行，將能為社會及環境創造實際成果。對於有意開展此歷程的企業，是次研究能夠提供實務指引，助其最大化捐贈的影響力。」



如欲閱讀完整報告，請按此。





Hashtag: #TheBridgespanGroup #Bridgespan #Philanthropy #CSR #ESG #CorporateGiving #InstituteofPhilanthropy







https://www.linkedin.com/company/the-bridgespan-group/?originalSubdomain=sg





https://www.instagram.com/thebridgespangroup/?hl=en

發佈者對本公告的內容承擔全部責任

關於Bridgespan集團

Bridgespan集團（

www.bridgespan.org

）為全球非牟利機構，與社會變革組織、慈善家及創效投資者緊密合作，致力推動世界公平和公義。Bridgespan的服務涵蓋策略諮詢與顧問、資源籌措、盡職審查以及領導團隊支援。我們著重將實務經驗轉化為原創研究，與社會界別分享最佳實踐和創新理念。我們的據點遍佈波士頓、德里、約翰內斯堡、孟買、紐約、三藩市、新加坡及華盛頓特區。







新聞稿由客戶提供

