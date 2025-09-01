全球二百多傳媒開黑天窗 控訴以色列殺害 220 記者

「如以色列軍隊繼續以此速度在加沙殺害記者，不久後將無人可為你提供信息。」無國界記者發起各國傳媒聯合行動，今日（1 日）以「黑天窗」的形式抗議，呼籲國際社會保護身處加沙的巴勒斯坦記者，懲罰以色列針對加沙記者的罪行，同時促請以色列容許外國記者進入該區採訪。

呼籲各國接收巴勒斯坦記者

來自全球五十個國家、二百多家傳媒參與這是行動，包括英國的《獨立報》、美國的全國公共廣播電台（NPR）、卡塔爾的半島電視台和香港的《光傳媒》等，主流媒體如 CNN、BBC 等均未見參與。實體報章的頭版以全版或部分版面展示「黑天窗」的方式表達抗議，網媒則在網站展示黑色橫額。

無國界記者指出，在過去不足兩年內，已有 220 名記者在加沙被以色列軍隊殺害，單是 8 月 10 日，就有六名記者遇害，半島電視台著名記者 Anas al-Sharif 被殺。上周一（25 日），再有五名記者遇害。組織希望透過今次行動表達三項訴求：

保護加沙的巴勒斯坦記者，終止對以色列針對記者的罪行的「有罪不罰」做法

容許外國記者進入加沙採訪

各國政府接收從加沙撤離的巴勒斯坦記者

聯合國大會快將舉行，無國界記者促請國際社會作出有力行動，並呼籲聯合國安理會制止以色列針對巴勒斯坦記者的罪行。無國界記者總幹事 Thibat Bruttin 說，這場戰爭已不再只是加沙的戰爭，同時也是針對新聞專業的戰爭，「記者被殺，記者被針對、被誣衊。沒有他們，誰人會揭露饑荒？誰人揭露戰爭罪行？誰人會揭發種族清洗？」