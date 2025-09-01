香港小姐 2025 決賽 8 大重點
全球二百多傳媒開黑天窗 控訴以色列殺害 220 記者
「如以色列軍隊繼續以此速度在加沙殺害記者，不久後將無人可為你提供信息。」無國界記者發起各國傳媒聯合行動，今日（1 日）以「黑天窗」的形式抗議，呼籲國際社會保護身處加沙的巴勒斯坦記者，懲罰以色列針對加沙記者的罪行，同時促請以色列容許外國記者進入該區採訪。
呼籲各國接收巴勒斯坦記者
來自全球五十個國家、二百多家傳媒參與這是行動，包括英國的《獨立報》、美國的全國公共廣播電台（NPR）、卡塔爾的半島電視台和香港的《光傳媒》等，主流媒體如 CNN、BBC 等均未見參與。實體報章的頭版以全版或部分版面展示「黑天窗」的方式表達抗議，網媒則在網站展示黑色橫額。
無國界記者指出，在過去不足兩年內，已有 220 名記者在加沙被以色列軍隊殺害，單是 8 月 10 日，就有六名記者遇害，半島電視台著名記者 Anas al-Sharif 被殺。上周一（25 日），再有五名記者遇害。組織希望透過今次行動表達三項訴求：
保護加沙的巴勒斯坦記者，終止對以色列針對記者的罪行的「有罪不罰」做法
容許外國記者進入加沙採訪
各國政府接收從加沙撤離的巴勒斯坦記者
聯合國大會快將舉行，無國界記者促請國際社會作出有力行動，並呼籲聯合國安理會制止以色列針對巴勒斯坦記者的罪行。無國界記者總幹事 Thibat Bruttin 說，這場戰爭已不再只是加沙的戰爭，同時也是針對新聞專業的戰爭，「記者被殺，記者被針對、被誣衊。沒有他們，誰人會揭露饑荒？誰人揭露戰爭罪行？誰人會揭發種族清洗？」
其他人也在看
美國關稅重創印度！大量美國訂單被取消、工廠停工
美國國土安全部公告顯示，美國對印度商品徵收 50% 高額關稅的措施正式生效。這項關稅新政立即對印度出口造成嚴重衝擊，尤其是皮革與鑽石加工行業，訂單被大批取消，不少工廠被迫停工，當地經濟與就業形勢陷入危機。鉅亨網 ・ 2 天前
美撤3晶片商在華授權 中方抨出口管制工具化
美國商務部據報計劃於今年底，撤銷三星電子、SK海力士、英特爾等3間晶片製造商在中國廠區使用美國技術的特別豁免許可，意味有關企業日後在華使用美國半導體製造設備時，需要先向美國政府申請許可，等同收緊出口管制。中國商務部批評美方把出口管制工具化，表明反對美國做法，揚言會採取措施維護產業。信報財經新聞 ・ 13 小時前
美國上訴法院裁定特朗普全球關稅多數不合法 但暫未叫停實施
【彭博】— 美國一個聯邦上訴法院裁定總統特朗普的全球關稅多數不合法，認為他徵收這些關稅超越了自己的權限。不過，在案件受到進一步審理的同時，法官允許這些關稅繼續有效。Bloomberg ・ 2 天前
逆我者必查之 特朗普復仇之夏全面升溫
【彭博】— 歡迎來到特朗普的復仇之夏。這位總統正兌現其對政治對手實施報復的承諾。但他的怒火已蔓延至政府幾乎每個角落，目標鎖定那些可能阻礙其施政議程的人。Bloomberg ・ 1 天前
馬克龍警告：特朗普再祭新關稅
在法國東南部土倫舉行的第 25 屆法德部長理事會上，法國總統馬克龍在上周五（29 日）與德國總理梅爾茨共同主持會議時警告，美國總統特朗普近期威脅徵收與數位立法有關的後續額外關稅，稱這是一種脅迫，歐洲將對此作出回應。鉅亨網 ・ 9 小時前
東京迪士尼海洋25週年慶典「Sparkling Jubilee」明年華麗登場！1月搶先首演、即睇6大重點活動
為了慶祝東京迪士尼海洋開園25週年銀禧紀念，樂園將於下年4月起舉行盛大的週年慶典「東京迪士尼海洋25週年 Sparkling Jubilee 閃耀歡騰」，為期一整年的活動，提供全新娛樂表演、園區限定裝飾、限定光影表演、專屬餐點與限定周邊，迪士尼朋友亦穿上25週年服飾登場，帶來一場從白天到夜晚皆閃耀的夢幻盛會，即睇慶典詳情及6大重點活動！Yahoo 旅遊 ・ 9 小時前
香港小姐2025丨TVB主席許濤罕見拖名模妻陳祉妤行紅地毯 51歲狀態絕佳再婚5年恩愛如初
《2025香港小姐競選決賽》昨晚（8月31日）圓滿完成，分別由陳詠詩勇奪冠軍，施宇琪奪亞軍及袁文靜獲季軍，除了賽果觸目，賽前行紅地毯環節亦有亮點，電視廣播有限公司行政主席許濤罕見與太太陳祉妤（Balia，前名：陳沛嘉）一起亮相，51歲的陳祉妤是1993年澳門小姐選美大賽季軍及最佳儀態獎，2020年與許濤再婚後一直低調，今次身穿白色禮服套裝，挽着丈夫的手臂一起進場，公開大曬恩愛。雖然陳祉妤已年過半百，但身材容貌狀態絕佳，盡顯雍容華貴一面，完全不輸港姐佳麗，Yahoo 娛樂圈 ・ 48 分鐘前
香港小姐2025丨決賽8大重點 張敬軒被指似樓面帶位 李治廷被彈走晒音 馮盈盈靚爆全場出鏡率高
《2025香港小姐競選決賽》於昨晚（8月31日）圓滿落幕，陳詠詩勇奪冠軍，亞軍及季軍則分別為施宇琪和袁文靜，李尹嫣則奪得「友誼小姐」和「最上鏡小姐」。今屆香港小姐以「Do You Wanna Be…」主題， Fashion Show作決賽亮點Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
魚肝油推薦｜魚肝油是童年回憶定陰影？魚肝油作用及副作用解構！魚油丸及魚肝油分別大
有網民在Facebook群組「90年代回憶」懷緬過去，表示兒時經常被逼飲魚肝油，腥味極重，難飲到「打冷震」，不明白為何父母堅持買魚肝油回來逼其飲，深得其他網民共鳴。Yahoo Food ・ 3 小時前
美網搶帽風波︱「大蝦細」CEO 幸運過Coldplay「苦主」
美國網球公開賽發生一段轟動全球網民小插曲，波蘭球手Kamil Majchrzak贏波後在場邊向一名男孩贈送Cap帽時，男孩身旁一名男士極速搶奪Cap帽，並塞入其太太袋內。事後網民起底，原來該名男士是企業CEO，不少網民將搶帽事件，與早前在Coldplay演唱會偷食斷正CEO相提並論。Yahoo財經 ・ 1 天前
45歲孔孝真「鬆弛感女神」率性魅力法則！隨意自在愛原本的自己：做自己喜歡的事時，感覺最強大！
韓國女星孔孝真與韓裔美國歌手 Kevin Oh 結婚後，工作依然浪接浪十分充實。繁重的工作、婚姻以外，她亦能平衡社交及個人生活，生活從容不逼而活在當下，就是靠自我建立生活的人生勝利組。一起來向這坐「鬆弛感女神」學習生活平衡之道吧！Yahoo Style HK ・ 9 小時前
爆一爆｜何柱國山頂「遺產」$3.3億放售 （Louise）
政府將於8月31日新增禁煙區，此又令人想起臨終前做咗件好事嘅煙仔何-何柱國公開呼籲戒煙。煙仔何過身後，富豪圈都在盤算到底其身家如何安排呢？個仔何正德又有咩搞作呢？Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
待嫁新娘Selena Gomez的愛情哲學：如沒有遇到對的人，我會選擇繼續單身亦不投入有毒關係
Taylor Swift 宣佈訂婚，大家隨即想起 Taylor Swift 與 Selena Gomez 16 年前討論真愛的對話，現時兩位都已是待嫁準新娘，幸福又甜蜜。 Selena Gomez 愛情路亦非一帆風順，一起來看看 Selena Gomez 的愛情哲學吧！Yahoo Style HK ・ 8 小時前
豐澤開倉｜各款電子產品及名牌家電激減至$100起 Dyson風筒、Apple iMac低至半價
豐澤又開特賣場！今次荃灣特賣場由即日起至9月7日舉行，現場有多款人氣品牌家電、手機、智能手錶及平板電腦等產品，最搶手有Dyson風扇及風筒、Huawei/Honor手機及智能手錶等等，即刻睇吓今次有咩抵買產品啦！YAHOO著數 ・ 7 小時前
阿里績後股價急彈逾16% 首財季業績符預期 研發新AI晶片
阿里巴巴(9988.HK)上周五(29日)收市後公布首財季收入增近2%至2,477億元人民幣，符合預期。研發新AI晶片消息刺激阿里美股(BABA.US)急彈12.9%至135美元，今日(1日)阿里港股高開14.95%，最高見137.5元。現報134.4元，升16.16%，成交7,219.5萬股，涉資97.23億元。AASTOCKS ・ 8 小時前
點心餐突發$148！中環蓮香樓「豪華十道點心套餐」半價優惠 老香港飲茶體驗暢享經典蝦餃/燒賣/乾蒸牛肉燒賣
位於中區威靈頓街的蓮香樓，作為香港唯一逾百年歷史的老茶樓，今年已踏入第九十七年;這間滿載香港情懷的老字號，憑藉「朝六晚十」的營業時間、無知客的傳統服務、手推點心車，以及牆上的古文詩句與山水字畫，更不設貴賓房、歡迎搭台，還原經典粵式茶樓氛圍！蓮香樓正大推「豪華十道點心套餐」半價優惠，蝦餃、燒賣、乾蒸牛肉燒賣、鵪鶉蛋燒賣都有，低至$148，即可細嘗充滿歲月感的老香港風味。Yahoo Food ・ 6 小時前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 3 小時前
【McDonald's】星期一至五$25歎豬柳蛋漢堡/炒雙蛋飽/火腿扒芝士飽套餐（01/09-05/09）
為迎接開學月，麥當勞App帶來限時「晨」著數，星期一至五只需$25即可品嚐豬柳蛋漢堡早晨套餐、炒雙蛋飽套餐或火腿扒芝士飽套餐！加碼週末仲有$30週末限定「晨」著數，包括熱香餅精選套餐及McGriddles楓糖班戟豬柳蛋漢堡套餐！YAHOO著數 ・ 1 天前
英偉達收入近四成都來自「兩大」客戶！高度集中有風險嗎？
根據美國證券交易委員會（SEC）的最新申報，晶片大廠英偉達 (NVDA) 第二季收入的近 40% 竟來自僅兩家客戶。鉅亨網 ・ 7 小時前
67歲影帝梁家輝細女分享4個月大混血囝囝生活照 兩爺孫對望畫面極溫馨
67歲影帝梁家輝近日忙於宣傳電影《捕風追影》，有戲中女演員曾涵煜於社交平台分享自己於片場吸煙區吸煙時，梁家輝主動遞上一張摺疊椅，示意佢坐下休息，大讚梁家輝溫柔零架子。梁家輝與太太江嘉年育有一對孖女梁穎晨及梁靜曦，近年榮升外公，繼大女梁穎晨（Chloe）去年9月誕下小公主，細女梁靜曦（Nikkie）亦於今年4月誕下混血囝囝Thibeaux。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前