全球出貨突破2億台！華為穿戴設備登頂銷冠，以「無障礙科技」再拓市場版圖

當全球可穿戴裝置市場競爭日趨白熱化，華為以突破性的兩億台累積出貨量，交出亮眼成績單。這不僅是市佔第一的數字成就，更是品牌深耕「科技共融」理念的深刻體現——從為多元使用者開發的無障礙運動健康功能，到連結全球150多間研究機構的前沿實驗室，華為正將創新觸角延伸至更具包容性的人文關懷領域。在「此刻由你」的品牌主張下，華為以產品為橋樑，持續與全球消費者建立溫暖而真誠的連結，證明科技進步的真正價值!

華為近日宣布，將於本月在全球上線專為輪椅使用者設計的「輪椅模式」，將無障礙功能融入智能穿戴設備的運動健康體驗中。這項新功能的靈感來自亞洲殘疾人奧林匹克委員會主席馬吉德・拉希德，由華為阿聯酋團隊深入研析輪椅使用者的運動需求後開發而成。該模式能記錄推動次數、運動時長及熱量消耗，並提供活動提醒，協助使用者量化管理日常運動狀態。

與此同時，華為可穿戴設備全球累計出貨量已突破2億台，更在今年上半年成為全球出貨量第一的品牌，於全球 20 多個國家與地區佔據市場領先地位。市場分析指出，持續的產品創新與份額增長，反映華為正逐步克服挑戰，實現長期紮根本地市場的目標。在 2025 年凱度 BrandZ 最具價值全球品牌百強榜單中，華為亦躍升至第 39 位，排名大幅提升。

華為終端 BG Marketing 與銷售服務總裁朱平表示，品牌增長源自全球消費者的信任。即使面對外部環境變化，國際市場仍對華為保持高度認可。他舉例，當華為時隔數年重返巴西市場時，有用戶將已使用6年的華為手機帶至店面，讓團隊深感感動。

從用戶真實體驗出發，始終是華為的創新方向。無論是突破形態的三摺疊手機、持續引領業界的移動影像技術，還是助力創作學習的平板產品，以及設計時尚的開放式耳夾耳機，華為均以更貼近需求的產品回應全球用戶期待。

其中，聚焦運動健康領域的可穿戴設備及相關生態應用，成為華為拓展全球市場的重要方向。今年 9 月，華為在巴黎舉行全球創新產品發布會，展示新一代智能手錶；並於巴黎、伊斯坦布爾、迪拜、墨西哥城、吉隆坡等多個城市舉辦「悅動三環」主題活動，吸引當地消費者親身感受產品魅力。

此外，華為堅持通過全球化合作深化技術創新。目前，其運動健康平台已開放 70 多種數據類型，涵蓋生理指標與心理狀態評估，並與全球 150 多家研究機構共同推進健康前沿研究。位於赫爾辛基的運動健康科學實驗室更配置滑雪模擬機，透過模擬雪地摩擦力深入分析運動數據。

展望未來，華為將持續踐行「與全球用戶同行、與當地社區共生」的理念。早前在巴黎發布會上，華為提出「此刻由你」的品牌主張，期望以突破性產品、真誠姿態與溫暖連接，與新一代消費者共同探索科技的人文溫度。

朱平強調，消費者的信任是華為最珍貴的資產，以用戶為中心是始終不變的價值觀。新一代消費者需要品牌理解其真實情感，華為願以開放態度探索溝通方式，以包容理念建立跨地域文化的橋樑，讓更多人享受科技進步帶來的喜悅。