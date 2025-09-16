《全球創新指數》香港排名上升至第15位

【Now新聞台】世界知識產權組織公布《全球創新指數》，香港排名上升3位，至第15位，並在亞洲保持第5位。

報告顯示，在139個經濟體中，香港在多個分項表現突出，在「信貸」排全球第1位，並在多個領域躋身全球前十名，包括「高等教育」、「投資」、「信息通信技術」等，數據亦顯示香港的研發總開支和研究人員數目持續上升。

財政司司長陳茂波在社交網頁稱，排名顯示政府推動「金融＋創科」雙互促進的發展策略是正確方向，善用香港全鏈條的籌融資功能優勢，加上港投公司作為「耐心資本」，更好引導和槓桿市場力量，加快創科的發展和突破。

