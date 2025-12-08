全球6大另類聖誕習俗！惡魔大遊行／棒打木頭出禮物／聖誕老人衝浪／滾軸溜冰去彌撒

聖誕節大家會裝飾聖誕樹、交換禮物又或吃聖誕大餐；但在世界的另一端，有人卻用截然不同、甚至相當另類的方式迎接這個節日，有人把掃帚收起怕被女巫偷走；有人會用棒猛打一條會「大便出禮物」的木頭；更有人玩滾軸溜冰去教堂，一齊睇睇世界6大聖誕另類習俗，看看各地如何用最不可思議的方式說一聲「Merry Christmas」！

挪威：收起掃帚 免被女巫偷走

在挪威，傳統民俗認為平安夜是靈界力量最活躍的時刻，古代北歐人相信女巫與惡靈會在出來尋找交通工具，而掃帚正是其最愛的「代步工具」。因此，家家戶戶會在夜裡將所有掃帚或地拖全部藏起來，避免被女巫偷走。時至今日不少家庭視為趣味傳統，仍會按照習俗，把清潔工具收好，象徵守護家園不受邪靈侵擾，成為挪威獨特又幽默的聖誕儀式。

平安夜挪威家家戶戶會會將掃帚或地拖全部藏起來，避免被女巫偷走。（相片來源：Getty Images）

西班牙加泰隆尼亞：用棍棒敲打「大便出禮物」的木頭

在西班牙加泰隆尼亞，聖誕節派禮物的不是聖誕老人，而是一條會「大便出禮物」的木頭，名為Caga Tió。每年12月初，當地家庭會放置一條畫上笑臉、蓋著紅毯子的小木頭，孩子們要每天為它「餵食」和保暖，象徵對家庭的照顧。到了聖誕夜，孩子們會唱著傳統歌曲「Caga, Tió!（大便吧，木頭！）」並用棍棒敲打它，最後木頭會「排出」糖果與小禮物，寓意豐收與分享，是世上最獨特的節慶傳統之一。

在加泰隆尼亞，聖誕節派禮物的不是聖誕老人，而是一條會「大便出禮物」的木頭，名為Caga Tió。（相片來源：Getty Images）

奧地利：惡魔大遊行 懲罰壞孩子

聖誕老人原型人物之一的聖尼古拉本身非常慈祥，會用糖果與禮物獎勵乖小孩；相反其助手坎卜斯（Krampus）則為長角、滿身毛、舌頭外吐的可怕惡魔，像我們熟悉的「丫烏婆」。傳說坎卜斯專門懲罰壞孩子，他會揹著麻布袋，把不聽話的小孩捉走或用樹枝拍打小孩。每年12月5日聖尼古拉日前夜，奧地利會舉行 Krampuslauf「惡魔大遊行」，坎卜斯在街上奔跑、搖鐵鏈、製造巨大噪音，嚇得孩子尖叫，象徵「善惡並存、行善得福」，成為歐洲冬季最具代表性的奇異聖誕盛典。

坎卜斯（Krampus）則為長角、滿身毛、舌頭外吐的可怕惡魔，像我們熟悉的「丫烏婆」。（相片來源：Getty Images）

委內瑞拉加拉加斯：滾軸溜冰去教堂彌撒

南美洲的委內瑞拉首都加拉加斯，每年聖誕節清晨民眾會穿上滾軸溜冰鞋到教堂出席彌撒，當地政府會於當日把城內部分街道封閉成行人專用區，禁止汽車通行。當地人認為維持這個傳統是一種維繫家庭與團結社區的方式。

南美洲的委內瑞拉首都加拉加斯，每年聖誕節清晨民眾會穿上滾軸溜冰鞋到教堂出席彌撒。（相片來源：Getty Images）

澳洲：聖誕老人衝浪

聖誕節澳洲正值盛夏，氣溫往往高達30度以上。因此每到聖誕節，雪梨、黃金海岸海灘等地常能看到一群聖誕老人在衝浪，部份海灘還會舉辦「Santa Surfing Festival」，上百名聖誕老人並非駕著雪橇到來，而是駕著滑浪板乘風破浪，畫面壯觀又搞笑。

聖誕老人並非駕著雪橇到來，而是駕著滑浪板乘風破浪，畫面壯觀又搞笑。（相片來源：Getty Images）

捷克：丟鞋、切蘋果、蠟燭占卜

捷克傳統認為平安夜是預知未來最靈驗的一晚，因此當晚會進行三大傳統占卜：丟鞋、切蘋果、蠟燭占卜。「丟鞋」是指單身女子背對家門站立，把其中一隻鞋子往後丟，如鞋頭指向門口，表示來年有機會出嫁。「切蘋果」把蘋果從中間水平切開，切開後看到清晰的籽排列圖案，表示來年健康順利，家庭平安。「蠟燭占卜」用核桃殼製作小船，每個家庭成員把小蠟燭放進自己的核桃船裡，再放入水盆或大碗中，如果船停在一起，代表家人明年感情和睦、互相支持；如某隻船單獨漂走，意味該人可能遠行或搬家；若燭光快速熄滅，即下一年可能有挑戰。

捷克人丟鞋測來年愛情。（相片來源：Getty Images）

