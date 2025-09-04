全球唯一無蚊國家快失守？專家揭破防元凶

▲冰島是全由唯一沒有蚊子的國家，但專家認為隨著氣候變遷，可能無法永遠維持無蚊狀態。圖為冰島觀光勝地藍湖溫泉。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 台灣的夏天飽受蚊子侵擾，蚊子幾乎遍布全球每個國家，叮咬人類，但世界上有個國家完全沒有蚊子的蹤影，北歐的「冰島」因地理位置和氣候等多項條件不利蚊子生存，至今金身似乎仍未破，但隨著氣候變遷，專家認為，冰島可能無法永遠維持無蚊狀態。

冰島為什麼會沒有蚊子？

根據《livescience》報導，科學家們提出了幾種假設，首先是冰島與鄰近地區之間隔著數百英里的海洋，形成天然屏障，，使得蚊子難以靠自行飛行抵達。

然而，蚊子仍有機會透過搭乘飛機被送過來。冰島大學湖沼學（研究湖泊與淡水）教授 Gísli Már Gíslason 就曾證實過這點，他曾在從格陵蘭飛往冰島的班機上抓到過一隻蚊子。此外，他還在 2017 年接受冰島英語刊物《Reykjavík Grapevine》訪問時指出，蚊子可以在飛機起落架上存活數小時，即使在冰冷的氣溫下也不例外。

若蚊子曾抵達過冰島 為什麼牠們沒有成為群體？

Gíslason解釋，缺乏適合繁殖的棲地應該不太可能是原因。冰島的機場附近有也有池塘與沼澤地，都是蚊子理想的產卵場所。更合理的解釋應是冰島嚴酷的氣候條件。

報導提到，蚊子的一生分為四個階段，卵、幼蟲、蛹和成蟲。成蟲會將卵產在水中，這些卵孵化成幼蟲，再發育成蛹，最後羽化成成蟲。

倫敦衛生與熱帶醫學院的昆蟲學家兼助理教授瓊斯(Robert Jones)指出，蚊子的幼蟲需要未結冰的液態水才能發育。在像加拿大北極那樣極寒的地區，一些蚊子物種會在卵期進入休眠狀態，藉此在結冰的環境下尋求生存。

他提到，「在較溫暖的地區，例如中歐部分地區，蚊子可能會以卵或幼蟲的形式，待在不會完全結冰的水體中過冬，或者以成蟲形態躲在洞穴或其他受保護的地方過冬」；冰島的氣候則介於兩者之間，具有漫長的冬季，以及秋春兩季頻繁的凍結與解凍循環，使得水反覆結冰、融化再結冰。這些循環會破壞蚊子的發育過程，在牠們還沒能變成成蟲前就殺死卵和幼蟲，使得族群極難建立起來。

瓊斯提到，儘管冰島的地熱溫泉冬季不會結冰，但其水溫對任何高緯度蚊子幼蟲而言可能過於溫暖。此外，地熱水的化學成分也很可能不適合蚊子的發育。

若氣溫持續變高 蚊子可能在冰島繁殖

但隨著氣候變遷，冰島可能無法永遠維持無蚊狀態。瓊斯指出，更溫暖的春季與秋季可能導致更多未結冰的靜止水域，進而讓蚊子有機會建立永久族群。

美國新墨西哥州立大學生物學教授漢森(Immo Hansen)也同意這一點，他表示，「我們目前已經看到熱帶蚊子正在向美國北部擴張，主要原因就是該地區的冬天變得越來越暖」。

儘管蚊子有可能進入冰島，但會傳播登革熱、屈公病等熱帶蚊蟲疾病的埃及斑蚊（Aedes屬），要在冰島建立族群的機會仍然很低，因為這些蚊子需要熱帶或亞熱帶的氣候才能生存。瓊斯表示，雖然南歐因氣候變遷和現代交通而面臨此類疫情風險上升，但認為，即使到了 2080 年，北歐地區的環境大致上仍不適合登革熱傳播。

