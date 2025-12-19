宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
全球國家自戀排名 德國第一中國第三 集體主義孕育自我人格
曾經有學者指出，特朗普當選美國總統和英國公投脫歐是民族集體自戀的結果，那麼英美國民是否特別自戀呢？美國密歇根州立大學心理學系一項研究發現，全球最自戀的人來自德國，其次是伊拉克，中國排第三。研究指出，集體主義文化孕育出更高程度的自戀人格，結果推翻了自戀是個人主義社會的產物這個傳統印象。
美國排 16 、台灣 18 、日本 26
根據密歇根州立大學的定義，自戀是一種心理特徵，包含高自尊與低同理心。研究訪問了全球 53 個國家共 45,000 人，然後進行分析評分，結果顯示，自戀評分最高的五個國家順序是德國、伊拉克、中國、尼泊爾和南韓。評分最低的五個國家順序是塞爾維亞、愛爾蘭、英國、荷蘭和丹麥。美國排名是 16，台灣排 18，日本則排 26 。
研究再分開「欣賞型自戀」及「敵對型自戀」兩項評分，前者通過獲得他人欽羨來提升自尊，後者是以追求霸權、貶低或攻擊他人作為自我保護。 結果顯示，「欣賞型自戀」評分最高的國家為尼日利亞，中國則排第三；「敵對型自戀」評分最高為德國，中國排第七。
研究結論指出，文化背景對個人的自戀程度起着很大作用，來自集體主義環境的人，自戀評分高於來自個人主義環境的人，這點跟個人主義社會孕育自戀人格的傳統觀點大相逕庭。研究學者解釋，在集體主義文化領域裏，社會階級概念較強，個人需要採用自戀人格應對複雜的社會網絡，加強自己在社群內的認同。因此，來自集體主義國家的受訪者，「欣賞型自戀」的評分較高。
年輕、男性較多自戀
集體主義文化亦強調社會和諧，或者會促成社會鼓勵的個人自戀行為，例如透過宣揚群體內的個人成就以增強群體的聲望，從而把自戀行為變得合理。
研究又發現，國家的本地生產總值（GDP）越高，國民的自戀評分也越高。而無論在甚麼類形的文化背景，自戀評分都會隨着年齡增長而下降，男性都比女性自戀。研究學者解釋，年輕的成年人處於一個建立身分、主張獨立的人生階段，自戀的人格有助達到這些目的。但當年紀大了，焦點往往由個人成長轉移至社會參與，淡化了自戀的個性。
對於兩性的差別，研究認為社會對男性的期望傾向果斷、好勝及主導，鼓勵了男性的自戀，亦製造了較多展現自戀性格的機會。相反，社會通常期望女性以共同目標及良好關係為優先，與自戀人格相違背；在一些社會裏，表現得自我中心或主導的女性會面對公眾批評，導致她們自我壓抑。
【全球國家自戀評分排名（部分）】
排名
國家 / 地區
評分
1
德國
6.662
2
伊拉克
5.877
3
中國
5.761
4
尼泊爾
5.671
5
南韓
5.581
13
新加坡
4.873
16
美國
4.686
18
台灣
4.579
26
日本
4.021
51
英國
3.123
53
塞爾維亞
2.851
資料來源：《 Cultural moderation of demographic differences in narcissism》
其他人也在看
前港姐亞軍陸詩韻轉行從商單身多年 45歲慶生相疑爆新戀情
2005年港姐亞軍陸詩韻（Sharon）於TVB發展數年星運平平，2009年決定轉行從商，曾經營內衣、餐飲及美容生意，更榮升「2025年大灣區香港女企業家總會」副主席。雖然事業得意，但感情生活卻荊棘滿途，曾被爆出因被前男友連累，而身負340萬巨債，自此便一直單身。喺今個月29日就係佢嘅45歲生日，近日佢就出席慶生飯局，並喺社交網站上載多張照片，當中包括於一名中年男士嘅照片，疑似有新戀情？！Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
30歲女早餐改吃番薯、香蕉3個月脂肪肝消失？一步驟令番薯增肥變減肥，零運動照樣激瘦5kg
根據中大調查顯示，全港有4份之1香港人患有脂肪肝，到底要如何預防及改善脂肪肝問題呢？早前，有一名30多歲女子成功以改變早餐飲食習慣，短短3個月內脂肪肝便神奇地消失，更成功在零運動的情況下瘦了5公斤。Yahoo Style HK ・ 9 小時前
《新聞女王2》袁富華首拍TVB劇過足戲癮有望演續集 大讚阿佘Bosco：冇返咁上下功力做唔到
TVB台慶劇《新聞女王2》喺日前（15日）播出兩小時大結局，一眾演員及幕後人員都有出席結局宣傳活動，而飾演「終極Big Boss」東南亞神秘富商Richard Wu嘅袁富華亦有出席，期間接受傳媒訪問，承認獲監製斟演《新聞女王》電影版或續集。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
袁詠儀突然不愛買包了！張智霖竟喊「怕怕的，不如買兩個吧」 24年婚姻寵溺藏不住
誰也沒想到，張智霖竟然會因為老婆袁詠儀「不買包」而感到不安！近日他在新劇《璀璨之城》開機活動上分享的一段話，引發不少討論，也使得兩人結婚24年的相處日常再度成為話題。姊妹淘 ・ 5 小時前
大寶冰室業主收割 賣舖叫價1300萬
「肉餅經濟」旗手大寶冰室，近日忙到要破天荒星期一例休，但無阻顧客排隊熱情。冰室生意好呀，隨之而來係加租危機，想不到業主更進一步，索性推進賣舖套現。Yahoo 地產 ・ 1 天前
53歲香港女神堅持「不醫美」！一句話說服全網 網讚：這才是人間清醒
陳慧琳在訪談中提到，每個人條件不同，就算是同樣的療程，效果也未必一樣，她還笑說萬一做了眼歪嘴斜要怎麼辦？因此與其冒風險改變臉部線條，不如接受歲月自然留下的痕跡。從近距離鏡頭來看，她的臉部線條並非刻意緊繃，而是保有表情與神情的流動感，這種「看得出年紀、卻不...styletc ・ 1 天前
薛凱琪44歲保養美如18歲，連劉嘉玲都羡慕！6大私藏凍齡大揭秘：每天1杯牛蒡汁、每晚必抹油？
薛凱琪愈活愈年輕，總忍不住讓人感嘆她似乎永遠停留在少女階段，在她的臉上完全找不到歲月痕跡。薛凱琪的凍齡秘訣既不是天價護膚品，也不是嚴苛的飲食習慣，而是藏在日常生活中的小習慣。究竟是甚麼讓薛凱琪在44歲依舊散發少女光芒？以下即為大家揭曉她的6大獨門凍齡保養秘方！Yahoo Style HK ・ 8 小時前
Coldplay Kiss Cam 揭婚外情︱科技公司前女高層嘆職業生涯告終 長期承受滋擾影響子女︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】英國搖滾天團 Coldplay 今年 7 月全球巡演期間，在美國波士頓站的 Kiss Cam 環節中，意外揭露一樁科技公司高層婚外情，涉及美國科技公司 Astronomer 前人力資源主管卡博特（Kristin Cabot）與時任行政總裁拜倫（Andy Byron）。卡博特首次公開談及事件對生活帶來的衝擊，形容自己長期承受網絡辱罵、恐嚇，並因事件難以再找到工作。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
蜜雪冰城石門店難作業績指標 女老闆曾自爆為拿身分證開店
開業未滿1年的蜜雪冰城石門分店舖位傳出招租，據報月租更高達16萬元，引起網民熱議要賣多少杯才能交租。然而該加盟店結業，能否預視業績？ 翻查資料顯示，蜜雪冰城最新業績依然強勁，母企半年多賺44%，近日業務拓展到美國荷里活星光大道；石門加盟店的女老闆則曾自揭開店是為了續簽身分證，有特別目的，似乎難作後市趨勢指標Yahoo財經 ・ 6 小時前
邢慧敏殺入《愛．回家》 與袁文傑驚喜同框：奇妙的連結
【on.cc東網專訊】藝人袁文傑早前社交平台分享與《愛．回家》一班演員合照，更留言不捨之情的字句，令不少網民揣測他是否離巢無綫，紛紛留言不捨他與滕麗名飾演「熊尚善」的「潮善cp」，而日前播出的一集《愛．回家》更為「潮偉」的離開埋下伏筆，加深離巢傳言，劇中潮偉因特東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
集體大炒車﹗萬寧沒有退出中國 轉型「打冧」實體店？
昨日萬寧中國突然宣布停運，本港部分傳媒大字標題稱「萬寧退出中國市場」、「下月中結束內地業務」，內地甚至有專家分析萬寧如何敗退，認為近年萬寧陸續關店「並沒有出乎意料」。然而昨日小紅書萬寧官方帳戶才以簡體字分享護膚貼士，更讓市場感到好奇未來方向。後來母公司DFI回應，終於解開停運之謎Yahoo財經 ・ 1 天前
《戀愛自由式》舊照瘋傳 黎諾懿黃宗澤蕭正楠變黑人？網民爆笑留言：去非洲探訪啫
歲月是把殺豬刀，這是多少人的青春集體回憶？TVB於2003年播出的偶像劇《戀愛自由式 》，當年一眾年輕新星迷倒許多學生粉絲。22年後有網民在Threads貼出舊照，留言指「後面幾個黑人牙膏廣告嚟？？？？」，一張舊照即時成為熱爆帖，除了引來網民熱烈討論，連主角之一的傅穎親自回應。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
減肥界傳說！胡杏兒2個月狂瘦21kg，就靠「這食物」＋瘦瘦湯吃出神級身材
說到狠角色減肥代表，胡杏兒真的名列前茅！她當年拍完《肥田喜事》，體重一度來到76kg，後來竟然只花2個月就瘦回55kg，整整輕了21kg，速度快到像開外掛。最猛的是，生了三胎後居然依舊辣，身材緊實又精女人我最大 ・ 6 小時前
騙案｜七旬婦網戀「單身舊識」耗盡棺材本 再借子女親友失逾400萬元
追求晚年幸福與陪伴本是人之常情，卻可能成為騙徒伺機而動的目標。警方表示，近日一名70歲女事主在WhatsApp收到陌生人訊息，對方假冒舊識開展對話，表示希望與事主成為朋友。該名自稱從事貿易的男士，聲稱自己離婚、與事主年齡相仿，並以投資黃金獲利豐厚為由吸引注意，雙方成為網上戀人。及後，對方訛稱為事主開設投資帳戶，表示可代am730 ・ 1 天前
美中角力新變數！特朗普對馬杜洛出重手 恐為中國對台行動鋪路
《路透社》周四 (18 日) 報導，美國總統特朗普下令對委內瑞拉實施部分封鎖，被視為美方對馬杜洛政府施壓的重大升級，但分析人士警告，此舉可能反而削弱華府在另一核心戰略目標上的立場，也就是遏制中國以海上封鎖方式對台灣施壓。鉅亨網 ・ 13 小時前
消委會肉丸｜6成牛丸入面有豬肉 15款肉丸檢出重金屬！墨魚丸檢出全是魷魚基因（附高分肉丸名單）
每次去燒野食、打邊爐或者食魚蛋麵，肉丸都是必嗌食物，款式多又好味。但大家食落肚的肉丸，你又知道用什麼肉類製成及當中營養成分嗎？消委會543期測試了市面共60款不同類型的肉丸，有24款為預先包裝及36款非預先包裝，當中包括20款牛丸（牛肉丸及牛筋丸）、10款貢丸、10款魚蛋、10款墨魚丸及10款龍蝦丸，發現有部分肉丸檢不出其聲稱的肉類基因！而在營養成分方面，有7成半肉丸屬高鈉，更有部分被測出有少量重金屬及防腐劑等，消費者購買及食用前需多加留意！整個消委會肉丸測試中，有14款牛丸、4款貢丸、9款魚蛋、3款墨魚丸及2款龍蝦丸獲4分以上，整體表現尚可。Yahoo Food ・ 1 天前
【MUJI】精選商品8折優惠 羽絨背心低至$183（即日起至28/12）
即日起至12月28日，精選商品於全線無印良品以8折發售，涵蓋服飾及生活用品等多款熱賣商品。數量有限，售完即止。YAHOO著數 ・ 3 小時前
Labubu「包圍」佘詩曼 設計師龍家昇親自導覽
飾演「新聞女王Man姐」的藝人佘詩曼本身圈粉無數，但「女王」也有一顆少女心，近年迷戀泡泡瑪特（9992.HK）旗下IP（知識產權）Labubu，家中有無數收藏，幾乎集齊所有款式。日前佘詩曼化身小粉絲，在社交平台展示她應邀出席Labubu活動的照片，並留言大讚：「被震撼到了！幸福感直接拉滿。」信報財經新聞 ・ 1 天前
【萬寧】一日限定全場88折 10大精選必買產品（只限19/12）
萬寧今日（12月19日）全場產品無門88折，部分產品仲有折上折優惠，即睇以下10大精選必買單品，無論聖誕送俾人定自用都一樣咁啱！YAHOO著數 ・ 9 小時前
中國大拋美國國債 持倉降至全球金融危機以來最低位
【彭博】— 外國投資者持有的美國國債10月因中國大幅拋售而下降，儘管包括日本和英國在內的一些國家增加了頭寸。Bloomberg ・ 12 小時前