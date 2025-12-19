全球國家自戀排名 德國第一中國第三 集體主義孕育自我人格

密歇根州立大學一項研究發現，集體主義國家人民自戀評分平均較高，圖為內地電視劇《談判官》片段撮圖。

曾經有學者指出，特朗普當選美國總統和英國公投脫歐是民族集體自戀的結果，那麼英美國民是否特別自戀呢？美國密歇根州立大學心理學系一項研究發現，全球最自戀的人來自德國，其次是伊拉克，中國排第三。研究指出，集體主義文化孕育出更高程度的自戀人格，結果推翻了自戀是個人主義社會的產物這個傳統印象。

美國排 16 、台灣 18 、日本 26

根據密歇根州立大學的定義，自戀是一種心理特徵，包含高自尊與低同理心。研究訪問了全球 53 個國家共 45,000 人，然後進行分析評分，結果顯示，自戀評分最高的五個國家順序是德國、伊拉克、中國、尼泊爾和南韓。評分最低的五個國家順序是塞爾維亞、愛爾蘭、英國、荷蘭和丹麥。美國排名是 16，台灣排 18，日本則排 26 。

研究再分開「欣賞型自戀」及「敵對型自戀」兩項評分，前者通過獲得他人欽羨來提升自尊，後者是以追求霸權、貶低或攻擊他人作為自我保護。 結果顯示，「欣賞型自戀」評分最高的國家為尼日利亞，中國則排第三；「敵對型自戀」評分最高為德國，中國排第七。

有份參與研究的密歇根州立大學社會科學學院教授 Bill Chopik 。

研究結論指出，文化背景對個人的自戀程度起着很大作用，來自集體主義環境的人，自戀評分高於來自個人主義環境的人，這點跟個人主義社會孕育自戀人格的傳統觀點大相逕庭。研究學者解釋，在集體主義文化領域裏，社會階級概念較強，個人需要採用自戀人格應對複雜的社會網絡，加強自己在社群內的認同。因此，來自集體主義國家的受訪者，「欣賞型自戀」的評分較高。

年輕、男性較多自戀

集體主義文化亦強調社會和諧，或者會促成社會鼓勵的個人自戀行為，例如透過宣揚群體內的個人成就以增強群體的聲望，從而把自戀行為變得合理。

研究又發現，國家的本地生產總值（GDP）越高，國民的自戀評分也越高。而無論在甚麼類形的文化背景，自戀評分都會隨着年齡增長而下降，男性都比女性自戀。研究學者解釋，年輕的成年人處於一個建立身分、主張獨立的人生階段，自戀的人格有助達到這些目的。但當年紀大了，焦點往往由個人成長轉移至社會參與，淡化了自戀的個性。

對於兩性的差別，研究認為社會對男性的期望傾向果斷、好勝及主導，鼓勵了男性的自戀，亦製造了較多展現自戀性格的機會。相反，社會通常期望女性以共同目標及良好關係為優先，與自戀人格相違背；在一些社會裏，表現得自我中心或主導的女性會面對公眾批評，導致她們自我壓抑。

【全球國家自戀評分排名（部分）】

排名 國家 / 地區 評分 1 德國 6.662 2 伊拉克 5.877 3 中國 5.761 4 尼泊爾 5.671 5 南韓 5.581 13 新加坡 4.873 16 美國 4.686 18 台灣 4.579 26 日本 4.021 51 英國 3.123 53 塞爾維亞 2.851

