全球旅客人次創新高 歐洲人氣最旺

（法新社馬德里20日電） 總部位在西班牙馬德里的聯合國世界觀光組織今天表示，儘管前往北美洲地區的觀光人次下滑，去年全球觀光人次仍比2024年成長4%，高達15.2億，創下新高。世界觀光組織也預測，今年登場的冬季奧運與世界盃有望帶動國際旅遊，

聯合國世界觀光組織（The World Tourism Organization, UN Tourism）指出，2025年前往北美洲的觀光人次減少1.4%，降至1億3540萬。該組織表示，「部分原因在於美國表現欠佳」。

廣告 廣告

不過，這個組織未在報告中列出到訪美國的具體人數，也未說明該國表現不佳的細節。

而上述現象也正逢美國總統川普（Donald Trump）揚言併吞加拿大與格陵蘭，讓部分潛在旅客卻步。川普政府也已強化入境審查，作為大規模打擊移民的一環，並已宣布計劃要求外國遊客揭露其社群媒體紀錄。

從地區來看，歐洲是最受歡迎的旅遊區域，在2025年接待共7億9300萬人次的國際旅客，較2024年增加4%，也比疫情前的2019年高出6%。

2025年到訪非洲的旅客人次達8100萬，成長8%，其中北非國家摩洛哥與突尼西亞表現尤其亮眼；亞太地區的國際旅客人次在2025年成長6%，達到3億3100萬人次，約恢復到疫情前水準的91%。

旅客人次增加部分歸因於國際航空運能提升、多國推動簽證便利化，以及主要旅遊市場的強勁需求。

收入部分，2025年全球旅遊收入達到1.9兆美元，較2024年成長5%。

世界觀光組織秘書長諾瓦伊斯（Shaikha Alnuwais）在聲明中表示，「儘管旅遊服務通膨居高不下，加上地緣政治緊張帶來不確定性，2025年全年的旅遊需求仍維持在高檔。我們預期這股正向趨勢將延續到2026年。」

世界觀光組織也預測，2026年在義大利舉行的冬季奧運，以及由美國、加拿大與墨西哥共同主辦的世界盃足球賽，將有助於帶動國際旅遊。